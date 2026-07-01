MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi sackt um rund 8% ab

DOW JONES--Auch am Donnerstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Heftige Kursverluste verzeichneten Aktien von Chipherstellern. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war. Beobachter sprachen von einer Sektorrotation heraus aus Chip- und hinein in Pharma- und Finanzwerte.

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In Seoul sackte der Kospi um 7,9 Prozent ab. Kräftige Verluste der Chiphersteller Samsung Electronics (-8,9%) und SK Hynix (-12,8%) zogen den Index in die Tiefe. Dagegen legten im Rüstungssektor Hanwha Ocean um 1,9 Prozent zu. Der Schiffsbaukonzern hat das Ausschreibungsverfahren der südkoreanischen Seestreitkräfte für einen neuen Zerstörer gewonnen. Neue Inflationsdaten hatten derweil keinen Einfluss auf das Geschehen am Aktienmarkt; der Preisauftrieb in Südkorea erreichte zwar im Juni das höchste Niveau seit 30 Monaten, deckte sich aber mit der Konsensschätzung von Ökonomen.

Am Tokioter Aktienmarkt verlor der Nikkei 2,5 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 0,1 Prozent stieg. Auch hier stießen Anleger Aktien des Chipsektors ab. Kioxia verbilligten sich um 13,9 und Advantest um 9,5 Prozent. Gesucht waren Takeda Pharmaceuticals, die nach Bekanntgabe einer KI-Entwicklungspartnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Insilico um 2,1 Prozent zulegten. Im Bankensektor verbesserten sich Sumitomo Mitsui Financial Group um 1,8 Prozent.

In Shanghai fiel der Composite-Index um 2 Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte in Hongkong (Späthandel) dagegen 0,5 Prozent höher. Aktien chinesischer Autohersteller profitierten von den Absatzzahlen für Juni. Diese zeugten von einer hohen Nachfrage aus dem Ausland. Geely Automobile gewannen 2,9, Xpeng 2,7 und Xiaomi 4,4 Prozent, Die Aktie des Halbleiterkonzerns Semiconductor Manufacturing International (SMIC) gab dagegen um 10,3 Prozent nach.

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Kaum verändert schloss der australische Aktienmarkt. Gestützt wurde der S&P/ASX-200 von den schwergewichteten Banken National Australia Bank (+3,8%), Westpac (+2,2%), ANZ (+0,9%) und Commonwealth Bank of Australia (+0,3).

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.724,50 +0,0 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.141,14 +0,1 +18,1 08:00

Kospi (Seoul) 7.648,09 -7,9 +81,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.995,98 +0,5 -10,3 10:00

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Shanghai-Composite 4.028,90 -2,0 +1,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.184,66 +0,5 +11,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.781,25 +1,5 -33,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.662,29 +0,3 -1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1394 +0,2 1,1376 1,1392 -3,0

EUR/JPY 184,25 -0,4 184,95 185,35 +0,1

EUR/GBP 0,8563 -0,1 0,8569 0,8610 -1,7

USD/JPY 161,71 -0,5 162,56 162,68 +3,2

USD/KRW 1.550,92 +0,0 1.550,66 1.555,70 +7,7

USD/CNY 6,7881 -0,1 6,7942 6,7937 -2,9

USD/CNH 6,7899 -0,1 6,7946 6,7999 -2,7

USD/HKD 7,8441 +0,0 7,8436 7,8435 +0,8

AUD/USD 0,6894 +0,0 0,6891 0,6884 +3,3

NZD/USD 0,5677 +0,1 0,5671 0,5670 -1,4

BTC/USD 60.211,64 +0,2 60.077,87 58.582,78 -31,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 67,51 -1,6 -1,07 68,58

Brent/ICE 70,60 -1,4 -0,97 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.073,65 +1,1 43,76 4.029,89

Silber 59,92 +1,3 0,78 59,14

Platin 1.615,95 +2,5 39,08 1.576,87

(Angaben ohne Gewähr)

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(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)