DAX25.075 +0,1%Est506.284 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 +0,8%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.773 +0,1%Euro1,1399 +0,2%Öl70,70 -0,7%Gold4.064 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tritt auf der Stelle -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Bayer-Aktie nimmt 50-Euro-Marke ins Visier: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird ausgegliedert Bayer-Aktie nimmt 50-Euro-Marke ins Visier: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird ausgegliedert
Continental-Aktie mit Gewinnen: Bernstein dämpft Erwartungen vor Conti-Zahlen Continental-Aktie mit Gewinnen: Bernstein dämpft Erwartungen vor Conti-Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kospi sackt um rund 8% ab

02.07.26 09:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ANZ Group Holdings Limited Registered Shs
20,92 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commonwealth Bank Australia Ltd.
97,17 EUR 0,61 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
1,92 EUR 0,02 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
400,00 EUR -61,25 EUR -13,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
National Australia Bank Ltd
22,93 EUR 0,87 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
28,23 EUR 0,63 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Westpac Banking Corp.
21,23 EUR 0,36 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xpeng
11,50 EUR -0,76 EUR -6,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
KOSPI
8.303,4 PKT -173,1 PKT -2,04%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Auch am Donnerstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Heftige Kursverluste verzeichneten Aktien von Chipherstellern. Der Sektor war am Vorabend in den USA schon abverkauft worden. Belastend wirkten unter anderem Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Auch nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem der Sektor im ersten Halbjahr gut gelaufen war. Beobachter sprachen von einer Sektorrotation heraus aus Chip- und hinein in Pharma- und Finanzwerte.

In Seoul sackte der Kospi um 7,9 Prozent ab. Kräftige Verluste der Chiphersteller Samsung Electronics (-8,9%) und SK Hynix (-12,8%) zogen den Index in die Tiefe. Dagegen legten im Rüstungssektor Hanwha Ocean um 1,9 Prozent zu. Der Schiffsbaukonzern hat das Ausschreibungsverfahren der südkoreanischen Seestreitkräfte für einen neuen Zerstörer gewonnen. Neue Inflationsdaten hatten derweil keinen Einfluss auf das Geschehen am Aktienmarkt; der Preisauftrieb in Südkorea erreichte zwar im Juni das höchste Niveau seit 30 Monaten, deckte sich aber mit der Konsensschätzung von Ökonomen.

Am Tokioter Aktienmarkt verlor der Nikkei 2,5 Prozent, während der breiter gefasste Topix um 0,1 Prozent stieg. Auch hier stießen Anleger Aktien des Chipsektors ab. Kioxia verbilligten sich um 13,9 und Advantest um 9,5 Prozent. Gesucht waren Takeda Pharmaceuticals, die nach Bekanntgabe einer KI-Entwicklungspartnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Insilico um 2,1 Prozent zulegten. Im Bankensektor verbesserten sich Sumitomo Mitsui Financial Group um 1,8 Prozent.

In Shanghai fiel der Composite-Index um 2 Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte in Hongkong (Späthandel) dagegen 0,5 Prozent höher. Aktien chinesischer Autohersteller profitierten von den Absatzzahlen für Juni. Diese zeugten von einer hohen Nachfrage aus dem Ausland. Geely Automobile gewannen 2,9, Xpeng 2,7 und Xiaomi 4,4 Prozent, Die Aktie des Halbleiterkonzerns Semiconductor Manufacturing International (SMIC) gab dagegen um 10,3 Prozent nach.

Kaum verändert schloss der australische Aktienmarkt. Gestützt wurde der S&P/ASX-200 von den schwergewichteten Banken National Australia Bank (+3,8%), Westpac (+2,2%), ANZ (+0,9%) und Commonwealth Bank of Australia (+0,3).

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.724,50 +0,0 +0,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.141,14 +0,1 +18,1 08:00

Kospi (Seoul) 7.648,09 -7,9 +81,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.995,98 +0,5 -10,3 10:00

Shanghai-Composite 4.028,90 -2,0 +1,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.184,66 +0,5 +11,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.781,25 +1,5 -33,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.662,29 +0,3 -1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1394 +0,2 1,1376 1,1392 -3,0

EUR/JPY 184,25 -0,4 184,95 185,35 +0,1

EUR/GBP 0,8563 -0,1 0,8569 0,8610 -1,7

USD/JPY 161,71 -0,5 162,56 162,68 +3,2

USD/KRW 1.550,92 +0,0 1.550,66 1.555,70 +7,7

USD/CNY 6,7881 -0,1 6,7942 6,7937 -2,9

USD/CNH 6,7899 -0,1 6,7946 6,7999 -2,7

USD/HKD 7,8441 +0,0 7,8436 7,8435 +0,8

AUD/USD 0,6894 +0,0 0,6891 0,6884 +3,3

NZD/USD 0,5677 +0,1 0,5671 0,5670 -1,4

BTC/USD 60.211,64 +0,2 60.077,87 58.582,78 -31,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 67,51 -1,6 -1,07 68,58

Brent/ICE 70,60 -1,4 -0,97 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.073,65 +1,1 43,76 4.029,89

Silber 59,92 +1,3 0,78 59,14

Platin 1.615,95 +2,5 39,08 1.576,87

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu SK hynix Inc.

DatumMeistgelesen