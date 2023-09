MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - L'Occitane brechen um 18% ein

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den festeren Kursen zum Wochenstart - insbesondere an den chinesischen Börsen - haben die Indizes an den ostasiatischen Aktienmärkten am Dienstag überwiegend etwas nachgegeben. Deutlich am stärksten in Schanghai (-0,7%) und Hongkong (-1,9% im Späthandel). In Tokio legte der Nikkei-Index dagegen um 0,3 Prozent zu auf 33.037 Punkte. Er erhielt Rückenwind vom weiter gesunkenen Yen, der mit 146,93 je Dollar fast wieder auf Jahrestief notiert. Ein schwächerer Yen ist günstig für die Exportwirtschaft. In Sydney kam der Index um 0,1 Prozent zurück.

Die Neigung zu Gewinnmitnahmen wurde verstärkt durch diverse ungünstig ausgefallene Konjunkturdaten. In China ist der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister im August deutlich unter dem Juli-Wert ausgefallen. Er blieb aber den achten Monat in Folge zumindest im Wachstum anzeigenden Bereich. Pekings jüngste Lockerungsmaßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors und des Konsums seien zwar wichtig, aber noch nicht ausreichend, befinden die Analysten von Nomura. Auch andere Marktteilnehmer berichteten von abebbendem Optimismus bezüglich der jüngsten Wirtschaftsstimuli.

In Japan sanken die Ausgaben der privaten Haushalte im Juli um 5,0 Prozent, wohingegen Ökonomen nur mit einem Rückgang von 2,5 Prozent gerechnet hatten. Und in Südkorea fielen die Verbraucherpreise im August um einiges höher aus als erwartet, was die dortige Notenbank wieder auf den Plan rufen könnte, die Zinsen weiter anzuheben.

In Australien ließ die Notenbank unterdessen den Leitzinsen zum dritten Mal in Folge unverändert bei 4,10 Prozent. Das war überwiegend auch erwartet worden, nachdem die Inflation zuletzt etwas nachgelassen hatte. Am Devisenmarkt gab der Austral-Dollar zum US-Dollar gleichwohl um rund ein halbes Prozent nach.

L'Occitane nach Wiederaufnahme stark unter Druck

Unter den Einzelwerten tendierten in Hongkong die am Montag teils haussierenden Immobilienaktien schwächer. Hier dürften Gewinne mitgenommen worden sein. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die Branche und ein Zahlungsaufschub für Country Garden zur Bedienung von Schulden hatten zum Wochenstart noch für Kauflaune gesorgt. Nun leistete Country Garden laut informierten Personen kurz vor Ablauf einer 30-tägigen Frist zwei überfällige Kuponzahlungen auf Anleihen über insgesamt 22,5 Millionen Dollar. Die Aktie lag im späten Handel dennoch 2 Prozent im Minus.

Die Kosmetikaktie L'Occitane International brach um rund 18 Prozent ein. Das Papier war am Montag vom Handel ausgesetzt worden wegen einer bevorstehenden wichtigen Mitteilung. Hintergrund waren Berichte, dass der Hauptaktionär, der Österreicher Reinhold Geiger, auch die restlichen Anteile an dem Unternehmen kaufen könnte. Der Mehrheitsaktionär teilte dann aber mit, diese Pläne aufgegeben zu haben. Darauf geriet die Aktie zur Wiederaufnahme des Handels stark unter Druck und büßte zunächst gut 27 Prozent ein.

In Tokio knickten JFE Holdings um 6,1 Prozent ein, nachdem das Stahlunternehmen angekündigt hatte, durch eine Kapitalerhöhung Geld in die Kasse zu spülen. Nitori Holdings legten dagegen um 5,1 Prozent zu. Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens profitiert davon, dass sie in den Nikkei-225-Index aufgenommen wird.

Ausgesetzt blieb in Sydney die Aktie des Verpackungsherstellers Orora. Das Unternehmen hatte eine Kapitalerhöhung angekündigt zur Finanzierung der Übernahme des Flaschenherstellers Saverglass. Orora sollen am Mittwoch wieder gehandelt werden. Qantas reagierten mit einem Minus von 0,2 Prozent kaum darauf, dass CEO Alan Joyce die Fluglinie zwei Monate früher als geplant verlassen wird.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.314,30 -0,1% +3,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.036,76 +0,3% +26,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.582,18 -0,1% +15,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.154,37 -0,7% +2,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.492,97 -1,9% -4,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.791,61 +0,0% +18,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.230,03 -0,3% -0,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.454,08 -0,6% -2,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:19 % YTD

EUR/USD 1,0769 -0,2% 1,0795 1,0803 +0,6%

EUR/JPY 158,24 +0,1% 158,12 157,95 +12,7%

EUR/GBP 0,8555 +0,1% 0,8548 0,8556 -3,3%

GBP/USD 1,2587 -0,3% 1,2630 1,2624 +4,1%

USD/JPY 146,96 +0,3% 146,47 146,23 +12,1%

USD/KRW 1.331,23 +0,8% 1.321,11 1.318,73 +5,5%

USD/CNY 7,2962 +2,0% 7,1528 7,2652 +5,8%

USD/CNH 7,3008 +0,4% 7,2753 7,2668 +5,4%

USD/HKD 7,8368 +0,0% 7,8346 7,8401 +0,4%

AUD/USD 0,6378 -1,3% 0,6462 0,6472 -6,4%

NZD/USD 0,5886 -0,9% 0,5940 0,5953 -7,3%

Bitcoin

BTC/USD 25.695,62 +0,1% 25.669,50 25.982,10 +54,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,74 85,55 +0,2% +0,19 +9,5%

Brent/ICE 88,70 89 -0,3% -0,30 +8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,21 33,57 +1,9% +0,64 -58,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,35 1.938,64 -0,1% -1,29 +6,2%

Silber (Spot) 23,66 23,98 -1,3% -0,31 -1,3%

Platin (Spot) 947,70 957,35 -1,0% -9,65 -11,3%

Kupfer-Future 3,78 3,81 -1,2% -0,05 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

