MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nächster Hausse-Tag in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börse im südkoreanischen Seoul ist weiter nicht zu bremsen und steigt von einem Allzeithoch zum nächsten. Auch am Mittwoch kommt es wieder zu einem Hausseschub, wie üblich angeführt von Aktien aus dem Chipsektor, namentlich SK Hynix und Samsung Electronics. Der Kospi schnellt um 3,2 Prozent nach oben und liegt damit nun seit Jahresbeginn 97 Prozent im Plus, hat sich also praktisch verdoppelt. Phasenweise betrug das Tagesplus auch schon 5 Prozent.

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An den anderen Plätzen der Region überwiegen moderate Abgaben vor dem Hintergrund der zuletzt wieder etwas gedämpften Hoffnungen auf eine unmittelbar bevorstehende Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt. In Tokio büßt der breite Topix von seinem jüngsten Rekordhoch 0,4 Prozent ein, während der enger gefasste und technologielastigere Nikkei-225-Index leicht im Plus liegt, zwischenzeitlich auch schon deutlicher. In Hongkong und in Shanghai verlieren die Leitindizes je rund 1 Prozent. In Sydney ist die Tendenz gut behauptet, nachdem die Kernverbraucherpreise im April im Jahresvergleich um 3,4 Prozent gestiegen sind, was zumindest für erhöht bleibende Zinsen spricht.

Im Zuge der KI-getriebenen Rally mit der Spekulation auf weiter massive Investitionen in Chips schießen in Seoul SK Hynix um 13,1 Prozent nach oben. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um über 256 Prozent gestiegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt erstmal über 1 Billion Dollar, womit es sich zu den Rivalen Samsung Electronics, TSMC oder Micron Technology gesellt. Micron schafften das am Dienstag, als es für die Aktie an der Wall Street um 19 Prozent nach oben gegangen war.

Auch Samsung Electronics steigen mit 6,2 Prozent kräftig, hier beträgt das Plus seit Jahresbeginn gut 160 Prozent. Hier treibt neben der allgemeinen KI-Euphorie, dass sich das Unternehmen mit den Gewerkschaften auf Lohn- und Bonusvereinbarung geeiinigt und damit einen drohenden Streik abgewendet hat. Samsung Electronics soll derweil planen, 1,5 Milliarden Dollar in Vietnam zu investieren, um eine Halbleiter-Testfabrik zu errichten, wie laut Reuters aus einem Vorschlagsdokument hervorgeht.

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In Tokio legen Advantest und Tokyo Electron um rund 4 bzw. 3 Prozent zu, in Hongkong verteuern sich die Halbleiteraktien Hua Hong um 5,9 und SMIC um 3 Prozent. In Taiwan ziehen TSMC um 1 Prozent an.

In Sydney fällt der Kurs des Alkohol- und Gastronomiekonzern Endeavour um 5,5 Prozent. Das Unternehmen hat mitgeteilt, sein Portfolio an Weingütern zu reduzieren, weil es in den nächsten drei Jahren 300 Millionen australischen Dollar einsparen will.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.666,90 +0,1 -0,5 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.064,11 -0,4 +15,2 08:00

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Kospi (Seoul) 8.302,84 +3,2 +97,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.382,16 -0,9 -1,0 10:00

Shanghai-Composite 4.099,23 -1,1 +3,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.028,80 -0,8 +8,2 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.130,19 -1,2 -29,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.699,02 -0,6 +1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:18 % YTD

EUR/USD 1,1639 +0,1 1,1628 1,1636 -0,9

EUR/JPY 185,33 +0,0 185,28 185,26 +0,7

EUR/GBP 0,8649 +0,0 0,8648 0,8635 -0,8

USD/JPY 159,20 -0,1 159,29 159,21 +1,6

USD/KRW 1.499,59 -0,5 1.506,95 1.503,90 +4,1

USD/CNY 6,7807 -0,1 6,7860 6,7867 -3,0

USD/CNH 6,7807 -0,1 6,7845 6,7864 -2,8

USD/HKD 7,8356 -0,0 7,8360 7,8356 +0,7

AUD/USD 0,7158 -0,1 0,7167 0,7160 +7,3

NZD/USD 0,5869 +0,6 0,5836 0,5845 +2,0

BTC/USD 75.241,38 -1,0 76.018,81 76.660,17 -14,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,97 -2,0 -1,92 93,89

Brent/ICE 97,85 -1,7 -1,73 99,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.498,28 -0,2 -7,73 4.506,01

Silber 76,53 -0,5 -0,42 76,95

Platin 1.943,00 -0,8 -15,59 1.958,59

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)