DAX25.004 +0,3%Est506.325 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +2,4%Nas26.022 -1,3%Bitcoin56.081 +0,2%Euro1,1510 +0,1%Öl77,88 -1,0%Gold4.288 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Chip-Aktien, VW, im Fokus
Top News
SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Aktionäre freuen DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Neue Rekordhochs in Tokio und Seoul

18.06.26 09:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs
11,35 EUR -0,54 EUR -4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Registered Shs -A-
72,64 CNY -0,26 CNY -0,36%
Charts|News|Analysen
Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
7,94 EUR -0,25 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Murata Manufacturing Co. Ltd.
65,11 EUR 2,11 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
24,50 EUR 0,95 EUR 4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TDK Corp.
20,94 EUR 0,17 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
48,57 EUR -0,10 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
415,70 EUR 15,50 EUR 3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am Donnerstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs trieb, hinkten die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,6 Prozent auf 71.053 Punkte. Er schloss das erste Mal über der Marke von 70.000 Punkten. Der breiter gefasste Topix gewann 1,4 Prozent. An der Börse in Seoul rückte der Kospi um 2,3 Prozent vor. Dagegen fiel der Composite-Index in Shanghai um 0,4 Prozent. CMC Markets verwies in diesem Zusammenhang auf die immer noch schwachen chinesischen Konjunkturindikatoren. Anleger schichteten tendenziell in Finanzmärkte um, die mehr Potenzial böten. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 2,2 Prozent im Minus. Hier belasteten Kursverluste im Internetsektor: Alibaba fielen um 3,9, Meituan um 3,2 und Tencent um 1,8 Prozent.

Chinesische Apple-Zulieferer profitierten von den Preiserhöhungen, die Apple-CEO Tim Cook angekündigt hatte. Unter anderem stiegen Lens Technology in Hongkong um 9,3 Prozent, Luxshare Precision Industry in Shenzhen um rund 4 Prozent und Foxconn Industrial Internet in Shanghai um 7,5 Prozent.

In Seoul verbesserten sich SK Hynix um 6,5 Prozent. Der Chiphersteller hat nach eigenen Angaben Muster des 12-Schicht-Speicherchips HBM4E der neuesten Generation an wichtige Kunden ausgeliefert. Samsung Electronics gewannen 4,6 Prozent.

Aktien des Elektroniksektors waren auch in Japan gefragt. Murata Manufacturing verteuerten sich um gut 8 Prozent, auch gestützt von einem positiven Analystenkommentar: SMBC Nikko Securities hat die Aktie auf Outperform erhöht; die Analysten sehen Murata als Nutznießer des hohen Bedarfs an Datenzentren. Im Sektor gewannen Tokyo Electron 4,7, Renesas 1,6 und TDK 0,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.911,10 -0,6 +2,3 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.185,81 +1,4 +19,8 08:00

Kospi (Seoul) 9.063,84 +2,3 +115,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.786,07 -2,2 -7,2 10:00

Shanghai-Composite 4.096,11 -0,3 +3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.195,07 +0,4 +11,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.148,62 -1,2 -28,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.713,22 +0,2 +2,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:51 % YTD

EUR/USD 1,1512 +0,1 1,1499 1,1607 -2,0

EUR/JPY 184,89 +0,1 184,75 185,96 +0,5

EUR/GBP 0,8654 +0,0 0,8651 0,8649 -0,7

USD/JPY 160,59 -0,0 160,63 160,19 +2,5

USD/KRW 1.528,48 +0,1 1.527,14 1.511,20 +6,1

USD/CNY 6,7614 +0,1 6,7577 6,7574 -3,3

USD/CNH 6,7639 -0,2 6,7760 6,7563 -3,0

USD/HKD 7,8372 +0,0 7,8352 7,8340 +0,7

AUD/USD 0,7031 +0,2 0,7014 0,7064 +5,4

NZD/USD 0,5784 +0,3 0,5766 0,5821 +0,5

BTC/USD 63.995,39 -0,6 64.362,12 65.311,04 -27,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,79 -2,6 -2,00 76,79

Brent/ICE 77,86 -2,1 -1,69 79,55

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.300,64 +1,0 42,96 4.257,68

Silber 68,71 +1,1 0,73 67,99

Platin 1.743,07 +0,4 6,26 1.736,81

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen