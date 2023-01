MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nikkei mit deutlichen Abschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während die chinesischen Börsen fester notieren, gibt die Börse in Tokio nach. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Hier hatten die Indizes am Freitag mit leichten Aufschlägen geschlossen.

Die Börse in Tokio gibt indessen 1,1 Prozent nach. Die Anleger üben sich im Vorfeld der am Dienstag beginnenden zweitägigen Sitzung der japanischen Notenbank in Zurückhaltung, heißt es aus dem Markt. Belastet wird der Index zudem von Auto- und Elektronikwerten. Suzuki Motor geben um 1,3 Prozent nach, Canon verlieren 2,9 Prozent.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent zu. Stützend wirkt der anhaltende Optimismus über die wirtschaftliche Erholung Chinas nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik. "Wenn die verstärkten politischen Bemühungen Chinas zu einer weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten führen, erwarten wir eine noch stärkere Rally am Hongkonger Markt", so die Analysten von CICC.

Auf dem chinesischen Festland rückt der Schanghai-Composite um 1,7 Prozent vor. Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Leitzins LPR ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird. Über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) stellte die PBoC 779 Milliarden chinesische Yuan (umgerechnet rund 107,08 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem unveränderten Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

Die Börse in Sydney schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent. Gestützt wurde das Sentiment von der Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und das Tempo der Zinserhöhungspolitik der Notenbanken zurückgefahren wird. Der schwergewichtete Finanzsektor legte um 0,9 Prozent zu. Die Banken Westpac, Commonwealth, NAB und ANZ stiegen zwischen 0,7 und 1,6 Prozent, nachdem Analysten vorsichtig optimistische Kommentare zu den Gewinnspannen der Kreditinstitute abgegeben hatten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.388,20 +0,8% +5,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 25.823,67 -1,1% +0,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.403,09 +0,7% +7,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.250,90 +1,7% +5,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.854,44 +0,5% +9,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.283,07 -0,3% +1,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.489,92 -0,3% -0,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:58h % YTD

EUR/USD 1,0855 +0,2% 1,0834 1,0848 +1,4%

EUR/JPY 138,69 +0,2% 138,47 139,24 -1,2%

EUR/GBP 0,8853 -0,1% 0,8859 0,8882 +0,0%

GBP/USD 1,2262 +0,3% 1,2229 1,2211 +1,4%

USD/JPY 127,76 -0,0% 127,81 128,38 -2,6%

USD/KRW 1.237,69 0% 1.237,69 1.239,18 -1,9%

USD/CNY 6,7030 0% 6,7030 6,7148 -2,8%

USD/CNH 6,7097 -0,0% 6,7103 6,7253 -3,2%

USD/HKD 7,8097 -0,0% 7,8098 7,8090 0%

AUD/USD 0,6993 +0,3% 0,6974 0,6970 +2,6%

NZD/USD 0,6407 +0,4% 0,6379 0,6380 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 21.144,52 +1,1% 20.916,66 18.824,73 +27,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,31 79,86 -0,7% -0,55 -1,2%

Brent/ICE 84,64 85,28 -0,8% -0,64 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.920,16 1.920,35 -0,0% -0,19 +5,3%

Silber (Spot) 24,40 24,27 +0,5% +0,13 +1,8%

Platin (Spot) 1.070,70 1.071,65 -0,1% -0,95 +0,3%

Kupfer-Future 4,19 4,22 -0,7% -0,03 +9,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

