MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Notenbank-Sitzungen im Fokus

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Dienstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. In Tokio kommt es nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn zu Gewinnmitnahmen. Der Sieg der Regierungspartei LDP hatte die Hoffnungen auf politische Stabilität und weitere Konjunkturhilfen zur Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie beflügelt. Der Nikkei-225 gibt um 0,5 Prozent nach auf 29.493 Punkte.

Die Blicke sind derweil auf diverse Notenbank-Entscheidungen gerichtet, allen voran die in den USA am Mittwoch. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat die Zinsen auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent belassen, glaubt aber, dass wichtigste Bedingungen für eine Zinserhöhung - Vollbeschäftigung in Australien und eine Inflation, die sich nachhaltig innerhalb einer Bandbreite von 2 bis 3 Prozent bewegt - früher eintreten könnten als gedacht. Zuvor war die Notenbank davon ausgegangen, dass die Zinssätze bis 2024 nicht steigen werden. Der S&P/ASX in Sydney schloss 0,6 Prozent im Minus.

Am Devisenmarkt gibt der Austral-Dollar etwas nach, weil einige Marktteinehmer mit einem noch falkenhafteren Auftreten der Notenbank gerechnet hatten und teils schon im Juni 2022 mit einer ersten Zinserhöhung rechnen.

US-Notenbank mit Tapering im Blick

Die Blicke sind aber vor allem auf die Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Es wird erwartet, dass die Fed im Laufe des Monats mit der Reduzierung ihres Kaufprogramms beginnen wird, im Fachjargon auch Tapering genannt.

Eine erneut uneinheitliche Tendenz zeigen die chinesischen Aktienmärkte. Der Schanghai-Composite gibt anfängliche Gewinne ab und verliert 0,6 Prozent. Auch der Hang-Seng-Index in Hongkong kann deutlichere Eröffnungsaufschläge nicht behaupten, hält aber immerhin ein Plus von 0,7 Prozent. Hier stützt die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

US-Finanzministerin Janet Yellen habe Berichten zufolge gesagt, dass China wahrscheinlich seine Verpflichtungen im Rahmen der ersten Phase des Handelsabkommens zwischen Peking und Washington erfüllen wird und dass die USA im Gegenzug eine Senkung einiger Zölle in Erwägung ziehen könnten, merkt KGI Research an. Zuletzt hatten sich die USA und die EU im Streit um Strafzölle für Stahl geeinigt.

Das deutlichste Plus weist der Kospi in Seoul auf, der um 1,4 Prozent zulegt. Hier wird auf die positiven US-Vorgaben verwiesen. Gewinne verzeichnen dabei vor allem die Technologie-, Stahl- und Energiewerte. So steigen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 2,9 Prozent und SK Hynix gewinnen 0,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.325,70 -0,6% +11,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.492,52 -0,5% +5,3% 07:00

Kospi (Seoul) 3.019,88 +1,4% +5,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.522,33 -0,6% +1,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.339,33 +0,7% -6,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.221,87 +0,1% +12,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.535,97 +0,3% -4,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:58 % YTD

EUR/USD 1,1604 +0,0% 1,1602 1,1564 -5,0%

EUR/JPY 132,00 -0,3% 132,33 132,30 +4,7%

EUR/GBP 0,8496 +0,0% 0,8494 0,8471 -4,9%

GBP/USD 1,3658 -0,0% 1,3660 1,3650 -0,1%

USD/JPY 113,75 -0,3% 114,05 114,42 +10,2%

USD/KRW 1.175,45 -0,3% 1.178,70 1.178,60 +8,3%

USD/CNY 6,3998 +0,0% 6,3977 6,4031 -1,9%

USD/CNH 6,3980 +0,0% 6,3969 6,4015 -1,6%

USD/HKD 7,7811 -0,0% 7,7830 7,7811 +0,4%

AUD/USD 0,7495 -0,4% 0,7522 0,7490 -2,7%

NZD/USD 0,7178 -0,0% 0,7180 0,7167 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 61.419,51 +0,5% 61.128,51 62.120,51 +111,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,99 84,05 -0,1% -0,06 +75,3%

Brent/ICE 84,77 84,71 +0,1% 0,06 +67,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.793,43 1.791,83 +0,1% +1,60 -5,5%

Silber (Spot) 23,96 24,02 -0,2% -0,06 -9,2%

Platin (Spot) 1.059,71 1.065,91 -0,6% -6,20 -1,0%

Kupfer-Future 4,36 4,39 -0,8% -0,04 +23,6%

