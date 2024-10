MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - PBoC-Zinssenkung verpufft

Werte in diesem Artikel

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An meisten Handelsplätzen in Ostasien und Australien hat sich am Montag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Die neuerlichen Zinssenkungen der chinesischen Notenbank verpufften. Nach Angaben der People's Bank of China (PBoC) wurden die Leitzinsen für einjährige und fünfjährige Kredite (LPR) um jeweils 25 Basispunkte auf 3,1 Prozent bzw 3,6 Prozent gesenkt. Die Zinssenkungen seien erwartet worden, hieß es aus dem Handel. Allerdings warteten die Anleger auf genauere Informationen zum geplanten chinesischen Wirtschaftsprogramm vom Nationalen Volkskongress, der Ende des Monats zusammentritt.

Im späten Handel notierte der HSI 1,6 Prozent niedriger. In Schanghai schloss der Composite-Index 0,2 Prozent höher. Aktien des Solarsektors waren sowohl in Hongkong als auch in Schanghai und Shenzhen gesucht. Sie dürften von der Hoffnung auf Konjunkturstimuli profitiert haben. JA Solar verbesserten sich um das Tageslimit von 10 Prozent, Trina Solar um 8,1 Prozent und Xinyi Solar um 3,8 Prozent.

Von der Zinssenkung in China profitierte der australische Aktienmarkt, denn China ist wichtigster Handelspartner des Landes. Der S&P/ASX-200 gewann 0,7 Prozent. BHP legten um 1,4 Prozent zu. Der Bergbaukonzern und das brasilianische Unternehmen Vale verhandeln mit den brasilianischen Behörden über einen möglichen Vergleich in Höhe von rund 30 Milliarden Dollar für einen katastrophalen Staudammbruch im Jahr 2015.

Auch der Kospi in Seoul baute seine Kursgewinne nach der PBoC-Zinssenkung zunächst aus, gab aber mehr als die Hälfte seines Gewinns wieder ab und ging 0,4 Prozent höher aus dem Handel. Nach einem Gerichtsurteil zugunsten von Korea Zinc gewannen die Aktien des Unternehmens 6,4 Prozent. Korea Zinc darf nun einen Aktienrückkauf vornehmen, um auf diesem Wege die Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft MBK Partners zu verhindern.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent im Minus bei 38.955 Punkten. Die am Sonntag anstehende Parlamentswahl in Japan und die beginnende Bilanzsaison veranlassten die Anleger zur Zurückhaltung, hieß es. Japanische Anleger trennten sich von Aktien der Finanzbranche und des Schwermaschinenbaus. Resona verbilligten sich um 1,9 Prozent und IHI um 4,5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.344,40 +0,7% +9,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.954,60 -0,1% +16,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.604,92 +0,4% -1,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.268,11 +0,2% +9,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.478,95 -1,6% +21,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 23.542,53 +0,2% +31,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.614,65 -0,7% +12,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.644,71 -0,1% +13,2% 11:00

BSE (Mumbai) 81.191,54 -0,0% +12,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:12 % YTD

EUR/USD 1,0854 -0,1% 1,0867 1,0844 -1,7%

EUR/JPY 162,47 -0,0% 162,50 162,76 +4,4%

EUR/GBP 0,8332 +0,0% 0,8330 0,8311 -4,0%

GBP/USD 1,3027 -0,1% 1,3046 1,3047 +2,3%

USD/JPY 149,69 +0,1% 149,54 150,07 +6,2%

USD/KRW 1.377,27 +0,5% 1.371,06 1.370,95 +6,1%

USD/CNY 7,1073 +0,1% 7,0976 7,0995 +0,1%

USD/CNH 7,1269 +0,1% 7,1185 7,1182 +2,0%

USD/HKD 7,7715 +0,0% 7,7702 7,7694 -0,5%

AUD/USD 0,6691 -0,2% 0,6703 0,6716 -1,7%

NZD/USD 0,6061 -0,1% 0,6070 0,6069 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 68.682,30 -0,1% 68.757,80 67.850,25 +57,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,66 69,22 +0,6% +0,44 -1,4%

Brent/ICE 73,43 73,06 +0,5% +0,37 -2,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.731,91 2.721,60 +0,4% +10,31 +32,5%

Silber (Spot) 34,08 33,71 +1,1% +0,37 +43,4%

Platin (Spot) 1.020,42 1.016,95 +0,3% +3,47 +2,9%

Kupfer-Future 4,43 4,38 +1,0% +0,05 +12,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

