MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai nach Feiertagspause freundlich

SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen setzt sich am Donnerstag im Verlauf keine klare Tendenz durch. Etwas gestützt werden die Märkte von der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause in den USA, nachdem die US-Notenbank wie erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte erhöht hat und zugleich eine Pause bei den Erhöhungen signalisierte. Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf, auf die einige Marktteilnehmer gehofft hatten, spielen in den aktuellen Überlegungen aber offenbar vorerst keine Rolle.

Während in Japan die Börse weiterhin für den Rest der Woche geschlossen bleibt, wird auf dem chinesischen Festland erstmals nach einer dreitägigen Feiertagspause wieder gehandelt. Dabei geht es volatil zur Sache, der Schanghai-Composite liegt 0,6 Prozent im Plus, nachdem er aber auch schon ein halbes Prozent zurücklag. Händler sprechen von Optimismus angesichts der jüngsten Reisetätigkeit in China über die Feiertage, die die Auswirkungen des schwachen Industriesektors überdecke. Denn der bereits am Wochenende veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe offenbarte eine Schwäche des Sektors. Der aktuelle Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hat sich ebenfalls verschlechtert.

HSI in Hongkong vorn

In Hongkong zieht der HSI um 1,0 Prozent an. Hier sind die schwachen Daten vom Wochenende bereits eingearbeitet, weil die Börse bereits an den Vortagen wieder geöffnet war. Anleger setzten auf eine US-Zinserhöhungspause, heißt es im Handel. Die Analysten von Citic Securities sprechen in Hongkong von einem Kauffenster, das sich nun öffne, denn die Abschaffung der Corona-Restriktionen dürfte ab Mai ihre volle Wirkung entfalten.

In Südkorea fällt der Kospi dagegen um 0,3 Prozent. Investoren folgten dem negativen Trend der Wall Street, heißt es. Zudem machten weiterhin Rezessionssorgen die Runde - gerade wegen der jüngsten US-Zinsanhebung. Das Internetunternehmen Kakao enttäuschte mit Erstquartalszahlen unter der Erwartung, der Kurs gibt 2,9 Prozent nach.

In Sydney zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp behauptet. National Australia Bank (NAB) stürzen um 5,8 Prozent ab. Die Bank wartete zwar mit Rekordergebnissen für das erste Halbjahr auf, verfehlte jedoch die Markterwartungen bei der Nettozinsmarge, wie Analysten bemängeln. Die Konsensschätzungen für die Nettozinserträge dürften nun sinken.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.188,10 -0,1% +2,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.494,19 -0,3% +11,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.341,73 +0,6% +8,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.899,02 +1,0% +0,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.262,99 +0,0% +0,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1086 +0,2% 1,1063 1,1039 +3,6%

EUR/JPY 149,07 +0,1% 148,93 150,02 +6,2%

EUR/GBP 0,8806 +0,0% 0,8803 0,8817 -0,5%

GBP/USD 1,2589 +0,2% 1,2566 1,2519 +4,1%

USD/JPY 134,47 -0,1% 134,62 135,90 +2,6%

USD/KRW 1.323,42 -0,9% 1.335,28 1.336,23 +4,9%

USD/CNY 6,9003 -0,2% 6,9121 6,9121 +0,0%

USD/CNH 6,9046 -0,2% 6,9193 6,9297 -0,3%

USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8490 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6693 +0,3% 0,6672 0,6667 -1,8%

NZD/USD 0,6250 +0,4% 0,6228 0,6234 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.120,98 +0,6% 28.944,05 28.654,36 +75,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,90 68,6 +0,4% +0,30 -14,1%

Brent/ICE 72,81 72,33 +0,7% +0,48 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.044,71 2.038,92 +0,3% +5,79 +12,1%

Silber (Spot) 25,78 25,63 +0,6% +0,15 +7,5%

Platin (Spot) 1.064,10 1.054,50 +0,9% +9,60 -0,4%

Kupfer-Future 3,88 3,83 +1,4% +0,05 +1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

