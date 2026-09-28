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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul klar Schlusslicht - KI-Aktien schwach

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Ingenia Communities Stapled security
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Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
298.00 EUR -13.75 EUR -4.41 %
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Lasertec Corp
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zugegangen. Unter Druck standen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgingen. Auslöser waren neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenAI, die mit außergewöhnlichen Maßnahmen versucht haben sollen, an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler stoppte daraufhin vorläufig das Training der neuesten Modelle. Das warf generell wieder Fragen auf über die Nachhaltigkeit und Rentabilität hoher KI-Investitionen vieler Unternehmen.

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Daneben bremste, dass US-Präsident Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus abgelehnt hat und damit den Optimismus vom Ende der Vorwoche wieder dämpfte. Brent-Öl kostete zuletzt gut 107 US-Dollar, knapp 3 Prozent mehr als am Freitag. Damit gehen regelmäßig Inflations- und Zinserhöhungsspekulationen einher.

An der stark technologielastigen Börse in Seoul verlor der Kospi 2,7 Prozent. Dort war zuletzt wegen Feiertagen zwei Tage in Folge nicht gehandelt worden. Die beiden Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics verloren 5,1 bzw 5,4 Prozent. Hanmi Semiconductor gaben um 3,7 Prozent nach. Der Topix in Tokio sank um 0,4 Prozent. Kioxia büßten 4,4 und Lasertec 2,2 Prozent ein. Advantest und Tokyo Electron schlossen 0,8 bzw 0,4 Prozent tiefer. Softbank Group stiegen dagegen um 1,5 Prozent.

In Hongkong verloren SMIC 3,6 und Hua Hong Grace 4,2 Prozent. Für Alibaba ging es um 0,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte jüngst mit Meldungen über den leistungsstärksten KI-Agenten Asiens aufgewartet. Der HSI lag im Späthandel dennoch 0,7 Prozent im Plus, wobei unter anderen Aktien aus dem Immobiliensektor fester im Markt lagen. In Shanghai ging es dagegen für den Composite-Index um 1,7 Prozent südwärts. Hier bremste das im August verlangsamte Gewinnwachstum chinesischer Industrieunternehmen.

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Unter weiteren Einzelwerten brachen in Tokio Nidec um über 17 Prozent ein. Berichten zufolge muss der Zulieferer der Autoindustrie eine Abschreibung von umgerechnet 6,3 Milliarden Dollar vornehmen und wird sich auch von seinem Präsidenten trennen - als Folge eines der größten Bilanzskandale Japans.

In Hongkong gewannen Nio 1,5 Prozent und Geely Auto 3,1 Prozent. Der Elektroautohersteller Nio reduziert seine Beteiligung an seiner Batteriewechsel-Sparte durch den Verkauf von 30 Prozent an Geely.

Der S&P/ASX 200 in Sydney verbesserte sich um 0,2 Prozent. Dort schnellten Northern Star um 6,2 Prozent nach oben. Nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot von Gold Fields abgelehnt hat, setzte der Markt offenbar auf ein höheres Gebot. Der Betreiber von Seniorenwohnanlagen Ingenia teilte mit, ein drittes Angebot von Warburg Pincus erhalten zu haben. Ingenia zogen um 5,8 Prozent an.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.679,70 +0,2 -0,4 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.208,74 -0,4 +20,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.889,74 -2,7 +63,5 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.688,35 +0,7 -3,7 10:00

Shanghai-Composite 3.823,62 -1,7 -3,7 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.736,64 +0,5 +23,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.168,13 -1,2 -28,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.670,66 -0,1 -0,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:59 % YTD

EUR/USD 1,1375 -0,1 1,1391 1,1384 -3,2

EUR/JPY 179,17 +0,0 179,13 179,94 -2,6

EUR/GBP 0,8589 -0,1 0,8599 0,8607 -1,5

USD/JPY 157,49 +0,2 157,26 158,02 +0,5

USD/KRW 1.362,90 +0,7 1.353,68 1.356,88 -5,4

USD/CNY 6,7149 +0,0 6,7128 6,7128 -4,0

USD/CNH 6,7159 -0,1 6,7227 6,7180 -3,7

USD/HKD 7,8438 NULL 7,8438 7,8432 +0,8

AUD/USD 0,7016 -0,1 0,7023 0,7024 +5,2

NZD/USD 0,5663 +0,1 0,5655 0,5666 -1,6

BTC/USD 83.151,08 -1,7 84.548,70 84.019,85 -5,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,60 +1,3 1,19 92,41

Brent/ICE 106,78 +2,4 2,46 104,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.162,59 -2,9 -123,66 4.286,25

Silber 61,41 -4,5 -2,87 64,28

Platin 1.735,40 -2,4 -42,76 1.778,16

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 03:13 ET (07:13 GMT)

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05.11.20 Alibaba kaufen DZ BANK
16.05.19 Alibaba Buy The Benchmark Company
31.01.19 Alibaba Overweight Barclays Capital
12.11.18 Alibaba Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
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