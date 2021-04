MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul nach Gewinnserie schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Ohne klare Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien, nachdem auch die US-Vorgaben keine eindeutige Richtung vorgeben. Viele Blicke seien auf die Beschlüsse der US-Notenbank später am Tag gerichtet, heißt es. Mehrheitlich wird erwartet, dass US-Notenbankchef Powell die Botschaft der jüngeren Vergangenheit wiederholen wird, wonach die extrem lockere US- Geldpolitik noch für eine Weile beibehalten wird. Gleichwohl sind die Renditen am US-Anleihemarkt am Dienstag wieder merklich gestiegen, nachdem dort zuletzt tagelang relative Ruhe geherrscht hatte.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach oben auf 29.098 Punkte und auch in Australien zieht das Börsenbarometer etwas an. Dort dürften neue Verbraucherpreisdaten stützend wirken. Sie sind im ersten Quartal deutlich weniger stark als erwartet gestiegen, was mögliche Spekulationen über eine straffere Geldpolitik dämpft. Während sich an den chinesischen Börsen bei den wichtigen Indizes kaum etwas tut, ist Seoul mit einem Minus von 0,9 Prozent aktuell das Schlusslicht. Dort war es zuletzt mehre Tage in Folge nach oben gegangen.

Unter den Einzelwerten sorgt weiter die Quartalsberichtssaison für Bewegung. In Hongkong gibt es Teilnehmern zufolge am Berichtstag Geschäftszahlen von über 50 börsennotierten Unternehmen zu verdauen. In Schanghai geht es für Kweichow Moutai um 3,5 Prozent nach unten. Der Branntweinhersteller hat in seinem ersten Quartal das niedrigste Nettogewinnwachstum seit sieben Jahren erzielt.

SK Hynix schwach - Samsung im Sog ebenfalls mit Verlusten

In Seoul hat der Chiphersteller SK Hynix (-3,0%) unter den Erwartungen abgeschnitten. Samsung Electronics büßen 0,8 Prozent ein. Unmittelbar vor den Geschäftsausweisen geben die Kurse des Batterieherstellers LG Chem um 0,5 und des Flachbildschirmproduzenten LG Display um über 3 Prozent nach.

In Tokio kann der Automobilzulieferer Denso mit seinen Quartalsergebnissen überzeugen, die Aktie legt um über 5 Prozent kräftig zu. Japan Exchange Group geben nach dem Geschäftsausweis dagegen um 0,2 Prozent nach.

Um 3,7 Prozent aufwärts geht es in Sydney für Mirvac. Das Immobilienunternehmen hat laut den Analysten von Macquarie überraschend den Ausblick angehoben. Suncorp (+0,5%) werden gestützt von der Nachricht, das australische Vermögensgeschäft zu verkaufen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.067,70 +0,48% +7,30% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.097,77 +0,37% +6,13% 08:00

Kospi (Seoul) 3.186,12 -0,91% +10,88% 08:00

Schanghai-Comp. 3.441,10 -0,04% -0,92% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.978,49 +0,13% +6,26% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.211,94 -0,08% +12,70% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.600,68 -0,37% -0,23% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,2076 -0,1% 1,2090 1,2073 -1,1%

EUR/JPY 131,45 +0,0% 131,42 130,73 +4,3%

EUR/GBP 0,8700 +0,1% 0,8694 0,8695 -2,6%

GBP/USD 1,3880 -0,2% 1,3907 1,3884 +1,5%

USD/JPY 108,85 +0,1% 108,71 108,29 +5,4%

USD/KRW 1111,44 -0,2% 1113,40 1110,87 +2,4%

USD/CNY 6,4862 +0,0% 6,4831 6,4840 -0,6%

USD/CNH 6,4807 +0,0% 6,4801 6,4772 -0,3%

USD/HKD 7,7622 +0,0% 7,7615 7,7617 +0,1%

AUD/USD 0,7748 -0,3% 0,7771 0,7788 +0,6%

NZD/USD 0,7206 -0,0% 0,7207 0,7223 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 55.044,50 -0,5% 55.345,75 54.875,26 +89,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,92 62,94 -0,0% -0,02 +29,4%

Brent/ICE 66,40 66,42 -0,0% -0,02 +28,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.771,60 1.776,94 -0,3% -5,34 -6,7%

Silber (Spot) 26,05 26,26 -0,8% -0,22 -1,3%

Platin (Spot) 1.222,63 1.232,08 -0,8% -9,45 +14,2%

Kupfer-Future 4,43 4,49 -1,4% -0,06 +25,6%

