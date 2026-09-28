DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 10,83 -3,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.063 -1,6%Euro 1,1377 -0,1%Öl 107,6 +3,2%Gold 4.179 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul sehr schwach - Chipaktien unter Druck

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
192.52 EUR 2.10 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alibaba
96.00 EUR -0.10 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
11.70 EUR -0.47 EUR -3.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ingenia Communities Stapled security
3.54 USD 1.05 USD 42.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
301.10 EUR -10.65 EUR -3.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lasertec Corp
218.00 EUR -2.00 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NIDEC Corp.
12.75 EUR -2.76 EUR -17.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Northern Star Resources LtdShs
14.39 EUR 0.74 EUR 5.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
34.96 EUR 0.03 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
317.05 EUR 0.55 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zu. Unter Druck stehen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenA, die selbstständig außergewöhnliche Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Das wirft generell wieder Fragen über die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen auf.

Werbung

Daneben bremst der wieder deutlich gestiegene Ölpreise angesichts ausbleibender Fortschritte im Hinblick auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus. Brent-Öl verteuert sich um 2,5 Prozent auf knapp 107 Dollar.

An der stark technologielastigen Börsen in Seoul geht es um 2,1 Prozent nach unten. Dort war zuletzt wegen Feiertagen zwei Tage in Folge nicht gehandelt worden. Die beiden Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics verlieren je rund 4,5 Prozent. Hanmi Semiconductor geben um 2,3 Prozent nach. Der Topix in Tokio liegt minimal im Plus, aber auch hier werden Technologieaktien abgegeben. Kioxia büßen 2,6 und Lasertec 1,1 Prozent ein. Advantest, Tokyo Electron oder Softbank Group liegen dagegen moderat im Plus. In Hongkong verlieren SMIC 3,6 und Hua Hong Grace dagegen 4,8 Prozent. Für Alibaba geht es um 1,56 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte jüngst mit Meldungen über den leistungsstärksten KI-Agenten Asiens aufgewartet. Der HSI steigt dennoch um 0,6 Prozent. In Shanghai geht es für den Composite-Index um 1,7 Prozent südwärts. Der S&P/ASX 200 in Sydney verbessert sich um 0,4 Prozent.

Unter weiteren Einzelwerten brechen Nidec in Tokio um über 17 Prozent ein. Berichten zufolge muss der Zulieferer der Autoindustrie eine Abschreibung im Umfang von umgerechnet 6,3 Milliarden Dollar vornehmen und wird sich auch von seinem Präsidenten trennen. - als Folge eines der größten Bilanzskandale Japans.

Werbung

In Sydney schnellem teilte Northern Star um 7,1 Prozent nach oben. Nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot von Gold Fields abgelehnt hat, setzt der Markt offenbar auf ein höheres Gebot. Der Betreiber von Seniorenwohnanlagen Ingenia teilte mit, ein drittes Angebot von Warburg Pincus erhalten zu haben. Ingenia ziehen um 6,2 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.695,80 +0,4 -0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.224,07 +0,1 +21,2 08:00

Kospi (Seoul) 6.935,02 -2,1 +64,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.666,09 +0,6 -3,8 10:00

Shanghai-Composite 3.820,82 -1,7 -3,7 09:00

Werbung

Straits-Times (Singapur) 5.746,32 +0,6 +23,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.189,87 -0,8 -28,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.671,62 0,0 -0,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:59 % YTD

EUR/USD 1,1387 -0,0 1,1391 1,1384 -3,1

EUR/JPY 179,60 +0,3 179,13 179,94 -2,4

EUR/GBP 0,8596 -0,0 0,8599 0,8607 -1,4

USD/JPY 157,70 +0,3 157,26 158,02 +0,7

USD/KRW 1.357,90 +0,3 1.353,68 1.356,88 -5,7

USD/CNY 6,7126 0,0 6,7128 6,7128 -4,0

USD/CNH 6,7151 -0,1 6,7227 6,7180 -3,7

USD/HKD 7,8433 -0,0 7,8438 7,8432 +0,8

AUD/USD 0,7024 +0,0 0,7023 0,7024 +5,3

NZD/USD 0,5669 +0,3 0,5655 0,5666 -1,5

BTC/USD 83.471,94 -1,3 84.548,70 84.019,85 -4,8

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,04 +1,8 1,63 92,41

Brent/ICE 106,96 +2,5 2,64 104,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.196,09 -2,1 -90,16 4.286,25

Silber 62,03 -3,5 -2,25 64,28

Platin 1.730,82 -2,7 -47,34 1.778,16

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 00:48 ET (04:48 GMT)

Aktuelle Alibaba Aktie News

Werbung

Alibaba Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.11.20 Alibaba kaufen DZ BANK
16.05.19 Alibaba Buy The Benchmark Company
31.01.19 Alibaba Overweight Barclays Capital
12.11.18 Alibaba Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
05.11.18 Alibaba Buy The Benchmark Company

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.