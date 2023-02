MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Starke US-Vorgaben verpuffen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die anfängliche Unterstützung von der Wall Street ließ im Verlauf an den meisten Handelsplätzen nach. In den USA hatten die Aktienkurse am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell bei einem Auftritt weniger falkenhaft geäußert hatte als befürchtet.

In Tokio sank der Nikkei um 0,3 Prozent, belastet vom festeren Yen und von enttäuschenden Zahlenausweisen und Ausblicken heimischer Unternehmen. Nintendo verbilligten sich nach einer Gewinnwarnung um 7,5 Prozent. Auch Sharp (-12,6%) hat eine Gewinnwarnung ausgegeben. Softbank Group (-5,1%) überraschte negativ mit einem Verlust im dritten Geschäftsquartal. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1,9%) wurden ebenfalls negativ aufgenommen.

Die chinesischen Börsen gaben anfängliche Gewinne ab und drehten ins Minus. Der Composite-Index in Schanghai sank um 0,5 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 0,1 Prozent nach. Belastend dürften sich hier die Aussagen von US-Präsident Biden ausgewirkt haben. In seiner Rede zur Nation legte der US-Präsident den Fokus auf US-amerikanische Lieferketten und die eigene Wirtschaft, dies könnte im Gegenzug als Belastung für die chinesische Wirtschaft gewertet werden.

Unter den Einzelwerten fielen in Hongkong Meituan um 6,5 Prozent. Die Bytedance-Tochter Douyin will dem Essenslieferdienst demnächst in mehreren chinesischen Städten Konkurrenz machen.

Der Kospi in Seoul legte derweil um 1,3 Prozent zu. Auftrieb erhielt der Index von Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten. Indexschwergewicht Samsung Electronics notierte 1,9 Prozent höher. SK Hynix verbesserten sich um 4,5 Prozent. Für LG Electronics ging es um 5,5 Prozent nach oben. Der Kurs der Internetplatform Naver verbuchte ein Plus von 5 Prozent. Nach Zahlenvorlage schlossen Woori Financial Group und Shinhan Financial Group 4,1 und 1,8 Prozent höher.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,3 Prozent höher, gestützt von den Sektoren Finanzen und Rohstoffe. Unter den Einzelwerten stiegen Suncorp um 4,6 Prozent, nachdem der Versicherer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Auch die Zahlen des Baumaterialherstellers Boral (+13%) kamen gut an.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.530,10 +0,3% +7,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.606,46 -0,3% +6,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.483,63 +1,3% +11,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.232,89 -0,5% +4,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.278,46 -0,1% +7,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.387,76 +0,2% +4,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.471,65 -0,3% -1,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0729 -0,0% 1,0730 1,0730 +0,2%

EUR/JPY 140,86 +0,2% 140,64 141,83 +0,4%

EUR/GBP 0,8908 +0,1% 0,8902 0,8921 +0,7%

GBP/USD 1,2042 -0,1% 1,2052 1,2027 -0,4%

USD/JPY 131,30 +0,2% 131,07 132,17 +0,1%

USD/KRW 1.261,62 +0,5% 1.255,81 1.257,35 -0,0%

USD/CNY 6,7841 -0,1% 6,7927 6,7853 -1,7%

USD/CNH 6,7909 +0,2% 6,7806 6,7951 -2,0%

USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8487 7,8484 +0,5%

AUD/USD 0,6969 +0,1% 0,6964 0,6926 +2,3%

NZD/USD 0,6319 -0,1% 0,6326 0,6315 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.213,55 -0,1% 23.234,38 22.943,65 +39,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,35 77,14 +0,3% +0,21 -3,9%

Brent/ICE 83,77 83,69 +0,1% +0,08 -2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.874,52 1.871,30 +0,2% +3,22 +2,8%

Silber (Spot) 22,30 22,18 +0,6% +0,13 -7,0%

Platin (Spot) 981,60 978,00 +0,4% +3,60 -8,1%

Kupfer-Future 4,08 4,08 -0,0% -0,00 +7,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

