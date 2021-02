MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Stimmungsaufhellung im Späthandel

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Nach einer leichten Aufhellung der Stimmung im späten Handelsverlauf haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich geschlossen. Zunächst waren sie der leichteren Tendenz an der Wall Street vom Vortag gefolgt. Händler berichteten daneben von Ernüchterung darüber, dass die Börse in Schanghai nach der dortigen einwöchigen Handelspause am Donnerstag nur mit einem moderaten Plus wieder zurückgekehrt war; obwohl es an den meisten Nachbarbörsen in dieser Zeit deutlicher nach oben gegangen war.

In Tokio ging der Nikkei-Index mit einem Minus von 0,7 Prozent und 30.018 Punkten ins Wochenende, nachdem er mal unter und mal über der runden Marke gelegen hatte. Am größten fiel das Minus in Sydney (-1,3%) aus, wo der Handel aber auch am frühesten endete. Der Kospi in Seoul zog dagegen im Schlussgeschäft noch deutlich an und gewann 0,7 Prozent. Ähnlich in Schanghai (+0,6%), während Hongkong zuletzt immerhin nur noch knapp im Minus lag.

Australische Rohstoffaktien nach gutem Lauf unter Druck - Ölpreise fallen

Nissan Motor verloren 1,1 Prozent nach einem Bericht, wonach der Autobauer in den kommenden Jahren stark in Großbritannien investieren will. In Seoul profitierten Samsung Fire & Marine Insurance (+1,2%) von einem positiven Ausblick und der Vorlage solider Viertquartalszahlen. SK Hynix machten nach einem positiven Analystenkommentar zu den Gewinnaussichten des Chipherstellers einen Satz um 5,7 Prozent nach oben.

Kurszielerhöhungen durch die Credit Suisse, Goldman Sachs und Macquarie stützten in Sydney Australia & New Zealand Banking (+0,2%) gegen den schwachen breiten Markt. Durchweg schwächer zeigten sich die zuletzt gut gelaufenen Rohstoffaktien in Down Under. Händler verwiesen dazu auf fallende Rohstoffpreise, unter anderem für Eisenerz. Der Subindex der Energiewerte verlor angesichts gut 1 Prozent leichterer Ölpreise 3,6 Prozent. BHP, Rio Tinto und Fortescue büßten zwischen 2,5 und 3,7 Prozent ein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.793,80 -1,34% +3,14% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.017,92 -0,72% +10,17% 07:00

Kospi (Seoul) 3.107,62 +0,68% +8,15% 07:00

Schanghai-Comp. 3.696,17 +0,57% +6,42% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.550,14 -0,15% +12,38% 09:00

Taiex (Taiwan) 16.341,38 -0,51% +10,92% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.881,30 -0,95% +2,29% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.579,37 +0,22% -3,16% 10:00

BSE (Mumbai) 51.213,18 -0,22% +6,99% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:21 % YTD

EUR/USD 1,2103 +0,1% 1,2091 1,2041 -0,9%

EUR/JPY 127,86 +0,0% 127,80 127,51 +1,4%

EUR/GBP 0,8659 +0,1% 0,8652 0,8695 -3,0%

GBP/USD 1,3977 +0,0% 1,3974 1,3848 +2,2%

USD/JPY 105,64 -0,1% 105,69 105,90 +2,3%

USD/KRW 1106,71 -0,0% 1107,19 1108,62 +1,9%

USD/CNY 6,4645 -0,4% 6,4882 6,4601 -1,0%

USD/CNH 6,4550 -0,1% 6,4601 6,4535 -0,7%

USD/HKD 7,7530 +0,0% 7,7528 7,7527 +0,0%

AUD/USD 0,7793 +0,3% 0,7768 0,7751 +1,2%

NZD/USD 0,7235 +0,2% 0,7219 0,7182 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 51.759,00 -0,3% 51.898,50 51.657,00 +78,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,79 60,52 -1,2% -0,73 +23,0%

Brent/ICE 63,32 63,93 -1,0% -0,61 +22,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.772,27 1.775,98 -0,2% -3,71 -6,6%

Silber (Spot) 26,90 27,03 -0,5% -0,13 +1,9%

Platin (Spot) 1.264,35 1.275,50 -0,9% -11,15 +18,1%

Kupfer-Future 3,96 3,90 +1,6% +0,06 +12,6%

February 19, 2021 02:26 ET (07:26 GMT)