MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney mit Abgaben vor RBA-Zinsentscheid

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Dienstag die ostasiatischen Aktienmärkte. Abgaben verzeichnet vor allem die Börse in Sydney, wo im Vorfeld der Zinsentscheidung der australischen Notenbank im Handelsverlauf weiter die Zurückhaltung dominiert. Es wird erwartet, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) angesichts der steigenden Inflation den Leitzins anheben wird, aber die Prognosen der Ökonomen gehen auseinander, was das voraussichtliche Ausmaß der Erhöhung betrifft. Der S&P/ASX 200 verliert 0,9 Prozent. In Seoul geht es für den Kospi nach der Feiertagspause am Montag um 1,3 Prozent abwärts.

Mit leichten Aufschlägen von 0,5 Prozent zeigt sich der Schanghai-Composite, der damit die positive Vortagesentwicklung fortsetzt. In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index dagegen 0,1 Prozent. Die Analysten von Central China Securities erwarten, dass sich der Erholungstrend in Schanghai naher Zukunft fortsetzen dürfte, da die Regierung weiter Konjunkturmaßnahmen ergreift und die Pandemie-Beschränkungen weiter gelockert werden dürften.

Kein wesentlicher Impuls kommt von der Wall Street, wo die Indizes nach kräftigen Gewinnen im Handelsverlauf lediglich ein leichtes Plus ins Ziel retten konnten. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai schürt weiter die Sorgen vor kräftig steigenden Zinsen.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 28.080 Punkte nach oben. Hier stützt vor allem der schwächere Yen. Der Dollar ist gegenüber der japanischen Währung auf den höchsten Stand seit 20 Jahren geklettert. Dies beflügelt vor allem die Exportwerte. So verbessern sich die Aktien von Nissan Motor um 2,6 Prozent und Honda Motor steigen um 2,4 Prozent. Kein Belastungsfaktor sind die Ausgaben privater Haushalte für den April, die gegenüber dem deutlich stärker zurückgingen als erwartet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.140,50 -0,9% -4,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.080,04 +0,6% -3,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.635,79 -1,3% -11,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.252,00 +0,5% -10,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.637,12 -0,1% -9,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.218,93 -0,2% +3,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.529,62 -0,5% -1,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:42 % YTD

EUR/USD 1,0681 -0,1% 1,0696 1,0728 -6,1%

EUR/JPY 141,65 +0,4% 141,08 140,18 +8,2%

EUR/GBP 0,8541 +0,1% 0,8534 0,8570 +1,6%

GBP/USD 1,2506 -0,2% 1,2532 1,2517 -7,6%

USD/JPY 132,61 +0,5% 131,92 130,66 +15,2%

USD/KRW 1.256,83 +0,2% 1.254,65 1.252,79 +5,7%

USD/CNY 6,6644 +0,2% 6,6540 6,6527 +4,9%

USD/CNH 6,6653 +0,1% 6,6559 6,6577 +4,9%

USD/HKD 7,8456 +0,0% 7,8450 7,8458 +0,6%

AUD/USD 0,7176 -0,3% 0,7195 0,7207 -1,2%

NZD/USD 0,6473 -0,3% 0,6492 0,6512 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.447,34 -6,5% 31.479,80 31.238,58 -36,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 119,30 118,50 +0,7% 0,80 +63,9%

Brent/ICE 120,25 119,51 +0,6% 0,74 +60,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.841,65 1.841,47 +0,0% +0,18 +0,7%

Silber (Spot) 22,00 22,08 -0,4% -0,08 -5,6%

Platin (Spot) 1.010,95 1.022,00 -1,1% -11,05 +4,2%

Kupfer-Future 4,41 4,44 -0,6% -0,03 -0,8%

June 07, 2022 00:22 ET (04:22 GMT)