MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney nach RBA-Entscheid im Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien kommt es am Dienstag vielerorts zu kleineren Gewinnmitnahmen, für die Beobachter wieder aufkeimende Konjunktursorgen verantwortlich machen. Der am Vortag nach Börsenschluss in Asien veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA hatte sich unerwartet im Juni nochmals verschlechtert.

Gegen die regionale Tendenz halten sich die chinesischen Börsen leicht im Plus. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Notenbank, nachdem am Montag der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Juni einen Rückgang aufgewiesen hatte. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,1 Prozent, in Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent zu. Im Fokus stehen der Handelsstreit mit den USA und am Montag von Peking verhängte Exportbeschränkungen für bestimmte Mineralien, die in der Chipherstellung Verwendung finden. Die Aktien von Yunnan Chihong Zinc & Germanium und Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial sprangen daraufhin gleich zu Handelsbeginn um das Tageslimit von 10 Prozent.

Um 0,9 Prozent abwärts geht es dagegen mit dem Nikkei-225-Index in Tokio. Verkauft werden Aktien von Maschinenbauunternehmen und Handelskonzernen. Der Kurs des Pharmakonzerns Daiichi Sankyo sackt um rund 15 Prozent ab. Ein Medikament des Unternehmens zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs hat nach Angaben von Daiichi in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse gezeigt. Die Analysten der UBS bemängeln aber, dass Daiichi entgegen sonstiger Gewohnheiten das "progressionsfreie Überleben" nicht quantifiziert habe.

In Sydney dreht der S&P/ASX-200 ins Plus, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins unverändert bei 4,1 Prozent belassen hat. Der australische Dollar gibt zu seinem US-Pendant in Reaktion auf den Zinsentscheid nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.263,10 +0,2% +3,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.421,37 -1,0% +29,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.596,45 -0,2% +16,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.246,13 +0,1% +5,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.412,72 +0,5% -4,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.201,43 -0,2% -1,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.391,09 -0,3% -6,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0902 -0,1% 1,0912 1,0887 +1,9%

EUR/JPY 157,70 -0,1% 157,85 157,60 +12,4%

EUR/GBP 0,8592 -0,1% 0,8598 0,8583 -2,9%

GBP/USD 1,2689 -0,0% 1,2692 1,2685 +4,9%

USD/JPY 144,64 -0,0% 144,65 144,75 +10,3%

USD/KRW 1.299,90 -0,4% 1.304,66 1.308,57 +3,0%

USD/CNY 7,2327 -0,1% 7,2408 7,2534 +4,8%

USD/CNH 7,2402 -0,2% 7,2530 7,2631 +4,5%

USD/HKD 7,8291 -0,1% 7,8340 7,8327 +0,3%

AUD/USD 0,6652 -0,3% 0,6671 0,6650 -2,4%

NZD/USD 0,6149 -0,0% 0,6152 0,6147 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 31.030,15 -0,1% 31.058,04 30.649,66 +86,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,18 69,79 +0,6% +0,39 -11,6%

Brent/ICE 75,06 74,65 +0,5% +0,41 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,22 1.921,67 +0,1% +2,56 +5,5%

Silber (Spot) 22,94 22,90 +0,2% +0,04 -4,3%

Platin (Spot) 917,65 911,00 +0,7% +6,65 -14,1%

Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,2% -0,01 -1,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

