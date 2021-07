MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney schließt auf Rekordhoch

HONGKONG/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang haben an den Börsen in Ostasien und Australien Corona-Sorgen wieder die Oberhand gewonnen. Anleger hielten entweder still oder nahmen Gewinne mit. So zeigten sich die Börsen in Schanghai und Hongkong leichter, während die Indizes in Sydney und Seoul gut behauptet schlossen. Sydney schaffte dabei immerhin den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Die Tokioter Börse war derweil auch am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Vorgaben aus den USA waren wenig inspirierend. Dort war der Rally der vergangenen Tage etwas die Luft ausgegangen, nachdem die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen war.

Zur Zurückhaltung der Anleger in Asien dürfte auch beigetragen haben, dass nach Börsenschluss in Asien Einkaufsmanagerindizes aus zahlreichen europäischen Ländern und den USA zur Veröffentlichung anstanden. Überdies tagt in der kommenden Woche die US-Notenbank.

Posco-Zahlen kommen gut an - IAG überzeugt mit Ausblick

Unter den Einzelwerten gewannen an der Börse in Seoul Kakao 1,4 Prozent, nachdem das Internetunternehmen den Ausgabepreis für den Börsengang seiner Online-Bank festgelegt hatte. Naver (+2,7%) profitierten den zweiten Tag in Folge von den überzeugenden Geschäftszahlen, die das Unternehmen am Vortag vorgelegt hatte. Auch die Zahlen des Stahlherstellers Posco (+2,2%) kamen gut an. Ein neuer Auftrag verhalf der Werft Korea Shipbuilding & Offshore Engineering zu einem Plus von 2,7 Prozent.

Mit einem Plus von 1,0 Prozent reagierten die Aktien des australischen Versicherers IAG auf die vorläufigen Zahlen des Unternehmens. Im Geschäftsjahr 2020/21, das im Juni endete, ist IAG demnach in die Verlustzone gerutscht, doch zeigte sich das Unternehmen optimistisch für das laufende Jahr.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.394,40 +0,11% +12,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) 3.254,42 +0,13% +13,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.550,40 -0,68% +2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.374,13 -1,26% +1,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.572,92 +0,00% +19,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.151,92 -0,23% +11,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.523,81 -0,25% -6,1% 11:00

BSE (Mumbai) 52.879,99 +0,08% +10,5% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1772 +0,0% 1,1770 1,1802 -3,6%

EUR/JPY 129,89 +0,2% 129,66 130,04 +3,0%

EUR/GBP 0,8563 +0,1% 0,8552 0,8582 -4,1%

GBP/USD 1,3749 -0,1% 1,3762 1,3752 +0,5%

USD/JPY 110,32 +0,2% 110,14 110,20 +6,9%

USD/KRW 1153,43 +0,2% 1151,29 1149,24 +6,2%

USD/CNY 6,4751 +0,1% 6,4707 6,4647 -0,8%

USD/CNH 6,4786 +0,0% 6,4756 6,4663 -0,4%

USD/HKD 7,7708 -0,0% 7,7710 7,7727 +0,2%

AUD/USD 0,7367 -0,0% 0,7370 0,7376 -4,4%

NZD/USD 0,6973 -0,0% 0,6974 0,6967 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 32.473,01 +1,0% 32.164,01 32.267,01 +11,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,81 71,91 -0,1% -0,10 +49,0%

Brent/ICE 73,70 73,79 -0,1% -0,09 +44,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,20 1.806,70 +0,0% +0,50 -4,8%

Silber (Spot) 25,38 25,43 -0,2% -0,05 -3,9%

Platin (Spot) 1.095,80 1.096,10 -0,0% -0,30 +2,4%

Kupfer-Future 4,34 4,34 -0,0% -0,00 +23,0%

