MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney trotz schwacher Daten erholt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen zeichnet sich am Mittwoch im späten Geschäft kein klares Trendbild ab. Zumindest an einigen Plätzen folgen die Indizes dem erneuten Rekordlauf der Wall Street vom Vorabend. "Die asiatischen Märkte haben einen positiven Ton angenommen und sich von der Wall Street mit den über Nacht erzielten Gewinnen inspirieren lassen", sagt Marktstrategin Jingyi Pan von IG in Singapur. Etwas stützend wirken Meldungen aus den USA, wonach ein Impfstoff gegen Covid-19 schneller als erhofft zur Verfügung stehen könnte. Der bekannte US-Immunologe und Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, macht in dieser Sache Mut.

Dennoch wundern sich Händler über die erneuten Aufschläge an einigen Börsen der Region und sprechen wiederholt von einer Entkopplung der Aktienmärkte von der konjunkturellen Realität. Wie trübe diese ist, zeigt sich in Australien, wo schwache BIP-Daten die erste Rezession seit 29 Jahren belegen. Im zweiten Quartal war die australische Wirtschaft zudem deutlicher als ohnehin befürchtet abgestürzt. Allerdings, so Börsianer, sei dies die Vergangenheit, die Börse blicke nach vorn. Doch ob die konjunkturelle Erholung die Rally an den Börsen rechtfertigt, wird auch hier hinterfragt. Denn nach dem Vortagesabsturz führt die Börse in Sydney mit einem satten Aufschlag für den S&P/ASX-200 von 2 Prozent das Tableau der regionalen Gewinner an.

Inflation in Südkorea stützt nicht

In Südkorea ist die Inflation auf Basis der Verbraucherpreise auf ein Fünfmonatshoch geklettert - ein Anzeichen für anspringenden Konsum. Der Preisanstieg fällt zudem höher als veranschlagt aus. Doch zeigt sich der Kospi in Seoul knapp behauptet. Händler verweisen auf die Vortagesrally in Südkorea, die schon viel Positives vorweggenommen habe. Analysten rechnen mit einer sich weiter beschleunigenden Inflation, die aber von der Agrarseite befeuert werde. Der breitere Inflationsdruck dürfte dagegen schwach bleiben und nicht unbedingt für eine starke ökonomische Erholung sprechen. Nomura erwartet, dass die Verbraucherpreise unter dem Inflationsziel der Notenbank von 2 Prozent verharren werden.

Samsung Electronics zeigen sich freundlich, der Elektronikriese stellte ein neues faltbares Mobiltelefon vor. Befeuert von Berichten über vier neue Apple-Mobiltelefone im Oktober ziehen LG Innotek um knapp 7 Prozent an. Das Unternehmen fertigt Kameramodule für das iPhone.

In China fallen die Kurse dagegen: Schanghai und Hongkong melden leichtere Kurse. Angesichts der hohen Bewertungen und dem eher mauen Wachstum in China stiegen die Risiken und auch die Neigung zu Gewinnmitnahmen, heißt es im Handel. Geely Automobile steigen in Hongkong um 2,5 Prozent. Die Aufnahme von A-Titeln des Automobilherstellers an der Börse in Schanghai wurde genehmigt.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent auf 23.219 Punkte - angeführt von Elektronikwerten. Softbank legen um 1,6 Prozent zu. Die Titel ersetzen den Chemiewert Nippon Kayaku im Nikkei Stock Average am 1. Oktober. Nippon Kayaku brechen um 10 Prozent ein.

