MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Taifun legt Handel in Hongkong lahm

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich präsentieren sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Während sich Sydney wie so oft stärker den Vorgaben der Wall Street anschließt und mit einem Plus von 1,3 Prozent klar der Tagesgewinner ist, legt der Nikkei-Index in Tokio nur leicht zu um 0,1 Prozent auf 23.577 Punkte. In Seoul und in Schanghai lautet die Tendenz etwas leichter. Nach dem kräftigen Plus am Montag sorgen in Schanghai auch deutlich besser as erwartet ausgefallene Außenhandelsdaten Chinas zunächst für keinen positiven Impuls mehr.

In Hongkong hat eine Taifunwarnung den Handel lahmgelegt. Zunächst wurde nur das Vormittagsgeschäft abgesagt. Ob am Nachmittag gehandelt werden kann, hängt davon ab, ob sich der Taifun von der gemessenen Stärke 8 abschwächt.

In Schanghai sprechen Marktbeobachter von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Aufwärtstendenz. Dass die chinesischen Exporte im September im Jahresvergleich um 9,9 Prozent deutlich gestiegen sind und zudem etwas stärker als erwartet, und auch die Importe noch stärker positiv überraschten und somit auf eine Belebung des Binnenkonsums hindeuten, hilft den Kursen nicht. Analysten sprechen dennoch von einer weiter positiven Grundstimmung. Dafür sprächen auch die zuletzt gestiegenen Handelsvolumen.

In Sydney sorgen neben den guten US-Vorgaben die starken Importdaten des wichtigen Abnehmerlands es China für gute Stimmung. Außerdem hat sich der ANZ Roy Morgan-Index der Konsumentenstimmung in Australien in der Vorwoche um 2,1 Prozent verbessert und damit bereits das sechste Mal in Folge.

Apple 5G-Präsentation wirft Schatten voraus

Zu den Favoriten in der Region gehören Technologieaktien, nachdem in den USA die technologielastigen Nasdaq-Indizes um bis zu 3,1 Prozent nach oben geschossen waren. Besonders gesucht sind Aktien von Unternehmen mit Apple-Fantasie, weil der iPhone-Hersteller im späteren Tagesverlauf neue Modelle mit 5G-Konnektivität vorstellen wird. Die Apple-Aktie selbst hatte am Montag einen Satz um über 6 Prozent gemacht.

In Seoul gewinnen Samsung Electronics 0,7 Prozent und LG Innotek 0,6 Prozent, in Tokio Renesas Electronics 2,7 und Ibiden 4,2 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) verteuern sich in Taiwan um 2,4 Prozent. Wichtige Impulse für den Sektor dürften auch vom Umsatzausblick des niederländischen Chipproduktion-Ausrüsters ASML am Mittwoch und den Investitionsplänen von TSMC am Donnerstag ausgehen, berichten Marktteilnehmer.

Unter den weiteren Einzeltiteln büßen Hyundai Motor 0,6 Prozent ein, nachdem der koreanische Autobauer Elektroautos zurückrufen musste. Die Aktie des Autobatterieherstellers LG Chem gibt um 3,1 Prozent nach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.209,10 +1,26% -7,11% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.577,13 +0,08% -0,16% 08:00

Kospi (Seoul) 2.391,90 -0,49% +8,84% 08:00

Schanghai-Comp. 3.358,47 -0,28% +9,80% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Kein Handel wegen Taifunwarnung

Straits-Times (Sing.) 2.554,78 +0,09% -21,41% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.513,02 -0,36% -3,68% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,1796 -0,2% 1,1815 1,1807 +5,2%

EUR/JPY 124,37 -0,0% 124,43 124,59 +2,0%

EUR/GBP 0,9042 -0,0% 0,9042 0,9051 +6,8%

GBP/USD 1,3046 -0,1% 1,3064 1,3042 -1,6%

USD/JPY 105,44 +0,1% 105,32 105,52 -3,0%

USD/KRW 1149,87 +0,1% 1148,40 1146,51 -0,5%

USD/CNY 6,7528 +0,1% 6,7459 6,7147 -3,0%

USD/CNH 6,7499 +0,1% 6,7450 6,7117 -3,1%

USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7180 -0,4% 0,7209 0,7223 +2,5%

NZD/USD 0,6649 +0,0% 0,6649 0,6657 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.466,75 -1,9% 11.688,26 11.362,42 +59,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,46 39,43 +0,1% 0,03 -30,6%

Brent/ICE 41,76 41,72 +0,1% 0,04 -31,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.910,66 1.923,00 -0,6% -12,34 +25,9%

Silber (Spot) 24,76 25,13 -1,5% -0,37 +38,7%

Platin (Spot) 873,15 876,50 -0,4% -3,35 -9,5%

Kupfer-Future 3,05 3,06 -0,5% -0,02 +7,9%

