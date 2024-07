MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Taiwan nach Taifun-Pause unter Druck

Werte in diesem Artikel

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Keine klare Tendenz gab es zum Wochenausklang an den ostasiatischen Börsen. Zum Teil kam es zu einer leichten Erholung von den jüngsten deutlichen Abgaben. Dagegen ging es in Tokio mit dem Nikkei-225 weiter nach unten. Besonders stark fiel das Minus in Taiwan aus, wo der Taiex 3,3 Prozent einbüßte. Nachdem hier wegen eines Taifuns der Handel zwei Tage geruht hatte, wurden die jüngsten Verluste nachvollzogen, hieß es.

Die zuletzt stark gebeutelten Technologie-Werte zeigten lediglich eine moderate Erholung, teilweise ging es aber auch weiter nach unten. Denn erneut gab es negative Vorgaben für den Technologie-Sektor aus den USA, wo es für den Nasdaq-Composite am Vortag um 0,9 Prozent nach unten ging. Allerdings scheine sich das Tempo bei den Abgaben im Sektor zu verlangsamen, hieß es. Auf Wochensicht verzeichneten die meisten Indizes kräftige Abgaben. Davon vor allem betroffen waren die technologielastigen Aktienmärkte in Tokio, Seoul und Hongkong - angeführt vom Nikkei-225.

Ein leicht positiver Impuls kam von den besser als erwartet ausgefallenen Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal. Demnach ist die US-Wirtschaft annualisiert um 2,8 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als die prognostizierten 2,1 Prozent. Positiv waren auch die Inflationssignale, was für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September spricht. Weitere Hinweise zum geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Investoren von dem Freitag anstehenden US-Inflationsdaten.

Am deutlichsten fiel die Erholung in Seoul aus, wo der Kospi um 0,8 Prozent zulegte. Hier stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics nach zuletzt zwei Tagen mit Abgaben um 0,6 Prozent, die Titel von SK Hynix kletterten um 1,2 Prozent. Für die Aktien von Woori Financial Group und HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering ging es nach überzeugenden Zahlen für das zweite Quartal um 11 bzw 8,2 Prozent nach oben.

Nikkei-225 weiter im Korrekturmodus

Der Nikkei-225 in Tokio schloss nach einem volatilen Verlauf mit einem Abschlag von 0,5 Prozent auf 37.667 Punkte. Am Vortag war der japanische Aktienmarkt in den Korrekturmodus übergegangen, nachdem er seit seinem letzten Hoch 10 Prozent eingebüßt hatte. Erneut unter Druck standen die Technologiewerte, hier ging es für Tokyo Electron um 4,8 Prozent abwärts, Renesas Electronics verloren 5,5 Prozent. Die Besorgnis über die Ausgaben der Technologieunternehmen für KI und die Erkenntnis, dass es einige Zeit dauern kann, bis die Vorteile dieser Ausgaben zum Tragen kommen, haben die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst, sagte Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank.

Ein leicht positives Bild zeigte sich an den chinesischen Aktienmärkten. Der Schanghai-Composite verbesserte sich 0,1 Prozent und beendete damit eine viertägige Verluststrecke. Der Hang-Seng-Index legte im späten Handel ebenfalls um 0,1 Prozent zu. Marktbeobachter sprachen von einer zögerlichen Erholung angesichts der anhaltenden Konjunktursorgen in China. Zwar hatte die Notenbank des Landes zuletzt die zweimal die Zinsen gesenkt, um die schwächelnde chinesische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Allerdings dürften noch weitere Maßnahmen notwendig sein.

Auch in Sydney kam zu einer Erholung von den Vortagesverlusten. Der S&P/ASX 200 legte um 0,8 Prozent zu. Auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 0,6 Prozent zu Buche. Gesucht waren vor allem Werte aus dem Banken- und Bergbau-Sektor. So stiegen die Papiere von Fortescue, BHP und Rio Tinto zwischen 1,0 und 2,8 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.921,30 +0,8% +4,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.667,41 -0,5% +13,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.731,90 +0,8% +2,9% 08:00

Schanghai-Comp. 2.890,90 +0,1% -2,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.024,35 +0,1% -0,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.119,21 -3,3% +23,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.432,20 +0,1% +5,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.614,54 -0,0% +11,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0852 +0,1% 1,0846 1,0842 -1,7%

EUR/JPY 166,98 +0,0% 166,94 165,08 +7,3%

EUR/GBP 0,8433 -0,0% 0,8435 0,8414 -2,8%

GBP/USD 1,2868 +0,1% 1,2856 1,2883 +1,1%

USD/JPY 153,90 -0,0% 153,92 152,26 +9,2%

USD/KRW 1.386,26 +0,5% 1.379,36 1.383,15 +6,8%

USD/CNY 7,1280 +0,1% 7,1238 7,1020 +0,4%

USD/CNH 7,2582 +0,2% 7,2415 7,2356 +2,0%

USD/HKD 7,8061 -0,0% 7,8068 7,8063 -0,0%

AUD/USD 0,6556 +0,3% 0,6538 0,6529 -3,7%

NZD/USD 0,5897 +0,2% 0,5887 0,5911 -6,7%

Bitcoin

BTC/USD 67.143,00 +2,0% 65.799,00 64.203,40 +54,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,20 78,28 -0,1% -0,08 +9,6%

Brent/ICE 82,33 82,37 -0,0% -0,04 +8,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.371,14 2.365,80 +0,2% +5,34 +15,0%

Silber (Spot) 27,68 27,98 -1,1% -0,29 +16,4%

Platin (Spot) 933,68 937,50 -0,4% -3,83 -5,9%

Kupfer-Future 4,12 4,13 -0,2% -0,01 +4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

