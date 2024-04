MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologiewerte unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen setzt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durch. Moderaten Aufschlägen in China stehen Abgaben vor allem in Japan und Südkorea gegenüber, in Australien wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auffallend ist die anhaltende Yen-Schwäche, die auf den tiefsten Ständen seit 34 Jahren anhält. Hintergrund sind die weiter ausbleibende Straffung der Geldpolitik und wiederholt angedrohte Interventionen zugunsten der japanischen Währung, die aber zu keinen konkreten Maßnahmen führen. Die Bank of Japan dürfte bei ihrem laufenden zweitägigen Treffen über die Yen-Schwäche beraten, heißt es im Handel. Doch der Glaube, dass die Notenbank reagieren werde, sei nicht sehr ausgeprägt. Auch bei den Zinsen dürfte sich nichts tun.

Ganz allgemein auf die Stimmung schlägt der Geschäftsausweis von Meta Platforms. Die Facebook-Mutter verschreckte vor allem mit einem schwachen Ausblick. In den USA brach der Kurs daraufhin im nachbörslichen Handel um über 15 Prozent ein. In der Folge werden in Asien Technologiewerte tendenziell gemieden.

In Japan stützt die Talfahrt des Yen die Börse nicht mehr. Im Gegenteil werden dort Rufe nach einer Stützung der Währung ausgerechnet aus der Wirtschaft lauter. Denn Importe von Rohstoffen wie Erdöl werden durch die Währungsschwäche immer teurer. Der Nikkei-225 sackt um 1,9 Prozent auf 37.733 Punkte ab. Nach einem Gewinneinbruch verlieren Fanuc 4,2 Prozent. Canon büßen 4,8 Prozent ein, der Gewinnausweis im abgelaufenen Quartal enttäuschte.

Südkorea wächst stärker als gedacht

Auch der Kospi in Südkorea gibt mit 1,3 Prozent kräftig nach. Auch ein besser als erwartet ausgefallenes BIP im ersten Quartal stützt nicht, sondern dämpft eher Zinssenkungshoffnungen.

Belastet wird der Markt von der Schwäche der Technologiewerte aus dem Halbleitersektor. SK Hynix fallen um 3,3 Prozent, selbst ein positiver Geschäftsausweis und ein optimistischer Ausblick helfen nicht. Samsung Electronic verlieren 2,4 Prozent Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Auch die Titel des Werftkonzern Hanwha Ocean werden von Gewinnmitnahmen nach guten Geschäftszahlen um 3,9 Prozent gedrückt.

Die chinesischen Börsen widersetzen sich dem Abwärtstrend. Gerade der chinesische Festlandsmarkt führt häufig ein Eigenleben. Der HSI in Hongkong gewinnt 0,6 Prozent, der Schanghai-Composite 0,2 Prozent. Aber auch in China zählen Technologiewerte zu den Schlusslichtern.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 37.662,04 -2,1% +12,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.640,02 -1,3% -0,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.049,90 +0,2% +2,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.295,93 +0,6% +0,7% 10:00

TStraits-Times (Sing.) 3.283,25 -0,3% +2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.570,29 -0,1% +7,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,0709 +0,1% 1,0697 1,0689 -3,0%

EUR/JPY 166,69 +0,4% 166,07 165,56 +7,1%

EUR/GBP 0,8589 +0,1% 0,8584 0,8596 -1,0%

GBP/USD 1,2469 +0,1% 1,2462 1,2434 -2,1%

USD/JPY 155,65 +0,3% 155,24 154,84 +10,5%

USD/KRW 1.376,97 -0,0% 1.377,64 1.371,52 +6,1%

USD/CNY 7,1080 -1,0% 7,1821 7,2459 +0,1%

USD/CNH 7,2691 -0,1% 7,2728 7,2630 +2,0%

USD/HKD 7,8287 -0,0% 7,8313 7,8337 +0,3%

AUD/USD 0,6507 +0,2% 0,6498 0,6507 -4,4%

NZD/USD 0,5943 +0,1% 0,5935 0,5933 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 64.161,70 -0,3% 64.363,11 66.826,01 +47,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,92 82,81 +0,1% +0,11 +14,3%

Brent/ICE 88,18 88,02 +0,2% +0,16 +15,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.317,56 2.316,11 +0,1% +1,45 +12,4%

Silber (Spot) 27,15 27,17 -0,0% -0,01 +14,2%

Platin (Spot) 904,14 907,50 -0,4% -3,36 -8,9%

Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,2% -0,01 +13,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

