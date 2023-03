MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio gibt Vortagesgewinne wieder ab

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Trotz klar positiver Vorgaben der Wall Street geht es im Handelsverlauf am Donnerstag in Ostasien an den Börsen nur uneinheitlich zu. In den USA waren die jüngsten Sorgen um Probleme im Bankensektor nach mittlerweile erfolgten diversen Unterstützungsmaßnahmen weiter in den Hintergrund getreten und Anleger griffen bei Aktien wieder mutiger zu. In Seoul liegt das Aktienbarometer leicht im Plus, in Sydney schließt man sich der US-Vorlage mit einem Zugewinn von 0,9 Prozent an.

In Tokio kommt der Nikkei-225-Index nach seinem rund 1-prozentigen Vortagesplus dagegen um 0,9 Prozent zurück auf 27.644 Punkte. Dass der Yen weiter deutlich an Boden gegenüber dem Dollar verliert, stützt diesmal nicht. Händler betonen aber, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt würden, was den Index bremse. An den chinesischen Börsen geht es um 0,2 bzw. in Hongkong um 0,7 Prozent nach unten.

Unter den Einzelwerten schließen sich in Seoul HK Hynix (+1,8%) der Rally von US-Chipwerten wie Micron und Intel an, nachdem sich Micron zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf geäußert hatte. Der Kurs des Halbleiterindustrieausrüsters Hanmi Semiconductor macht einen Satz um 5,0 Prozent und LX Semicon verteuern sich um 0,8 Prozent.

In Hongkong geht es für CNOOC um 2 Prozent nach unten. Teilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem das Ölunternehmen im abgelaufenen Jahr von den stark gestiegenen Ölpreisen profitierte und den Nettogewinn auf einen Rekordwert verdoppelte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.113,50 +0,9% +1,1% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.644,16 -0,9% +5,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.453,91 +0,4% +9,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.232,39 -0,2% +4,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.053,85 -0,7% -0,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.252,27 -0,3% +0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.418,46 -0,1% -5,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:11 % YTD

EUR/USD 1,0836 -0,0% 1,0842 1,0822 +1,2%

EUR/JPY 143,70 -0,1% 143,91 142,84 +2,4%

EUR/GBP 0,8805 +0,0% 0,8802 0,8787 -0,5%

GBP/USD 1,2307 -0,1% 1,2316 1,2316 +1,8%

USD/JPY 132,61 -0,1% 132,74 131,96 +1,1%

USD/KRW 1.304,56 -0,2% 1.306,89 1.303,34 +3,4%

USD/CNY 6,8871 +0,2% 6,8871 6,8901 -0,2%

USD/CNH 6,8955 +0,0% 6,8952 6,8906 -0,5%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,6680 -0,0% 0,6684 0,6674 -2,0%

NZD/USD 0,6215 -0,1% 0,6224 0,6234 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.638,98 +1,0% 28.342,54 28.014,21 +72,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,75 72,97 -0,3% -0,22 -9,6%

Brent/ICE 78,00 78,28 -0,4% -0,28 -8,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,33 1.964,30 -0,3% -4,98 +7,4%

Silber (Spot) 23,35 23,38 -0,1% -0,03 -2,6%

Platin (Spot) 970,60 972,00 -0,1% -1,40 -9,1%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,3% -0,01 +6,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

