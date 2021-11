MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit deutlichem Minus

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Börsen zur Wochenmitte. Weiter leicht belastend sind die Sorgen, dass mit der erneuten Nominierung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine raschere Straffung der Geldpolitik erfolgen könnte. Besonders deutlich fällt das Minus dabei in Tokio aus, wo der Nikkei-225 um 1,8 Prozent nachgibt. Da am Dienstag in Tokio feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, kann der Markt die jüngste Entwicklung nun erst nachholen.

Mit leichten Gewinnen zeigen sich die Handelsplätze in Schanghai und Hongkong. Kursverluste verzeichnen hier Tencent und Alibaba, für die es um 1,3 bzw. 1,4 Prozent nach unten geht. Die Alibaba-Aktie hatte bei 130,90 Hongkong-Dollar im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeittief markiert. Für die Technologiewerte gibt es erneut schwache Vorgaben von der Wall Street.

Gesucht sind in der Region die Ölwerte, nachdem die Ölpreise am Vortag deutlich zugelegt hatten. Und dies, obwohl die USA und mehrere andere Länder ihre strategischen Ölreserven anzapfen werden. Der Schritt war in den vergangenen Wochen allerdings schon angekündigt worden, heißt es. Zudem sei der Umfang der Maßnahme geringer ausgefallen als erwartet, merkt Goldman Sachs an. Daher sei nicht mit deutlich nachgebenden Ölpreisen zu rechnen, ergänzen die Analysten. Für die Aktien Petrochina, Sinopec und Cnooc geht es zwischen 0,4 und 2,9 Prozent aufwärts.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Abschlag von 0,2 Prozent - trotz Kursgewinnen im Energie-Sektor. Die Papiere von Oil Search, Woodside Petroleum, Santos und Beach Energy erhöhten sich zwischen 0,7 und 2,4 Prozent. Belastet wurde das Sentiment dagegen von den Abgaben bei den schwergewichteten Bankenwerten und den Technologie-Titeln.

Bei den Einzelwerten steigt die Aktie des Elektroautoherstellers XPeng um 9,7 Prozent, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal die Markterwartungen übertroffen hatten. Dazu kam ein optimistischer Ausblick.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.399,40 -0,2% +12,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.252,99 -1,8% +8,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.992,15 -0,2% +4,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.591,20 +0,1% +3,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.675,55 +0,1% -8,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.230,58 +0,1% +13,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.523,45 +0,0% -6,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1244 -0,0% 1,1249 1,1250 -7,9%

EUR/JPY 129,30 -0,1% 129,49 129,10 +2,5%

EUR/GBP 0,8406 -0,0% 0,8408 0,8396 -5,9%

GBP/USD 1,3376 -0,0% 1,3379 1,3401 -2,2%

USD/JPY 115,00 -0,1% 115,12 114,75 +11,4%

USD/KRW 1.188,09 -0,2% 1.190,04 1.188,07 +9,4%

USD/CNY 6,3918 -0,0% 6,3919 6,3838 -2,1%

USD/CNH 6,3909 0% 6,3909 6,3850 -1,7%

USD/HKD 7,7933 -0,0% 7,7944 7,7930 +0,5%

AUD/USD 0,7211 -0,2% 0,7226 0,7228 -6,4%

NZD/USD 0,6906 -0,7% 0,6952 0,6941 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 56.654,99 -1,6% 57.567,01 56.013,26 +95,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,77 78,50 +0,3% 0,27 +65,9%

Brent/ICE 82,41 82,31 +0,1% 0,10 +57,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.795,35 1.789,27 +0,3% +6,08 -5,4%

Silber (Spot) 23,61 23,65 -0,2% -0,04 -10,5%

Platin (Spot) 985,00 973,85 +1,1% +11,15 -8,0%

Kupfer-Future 4,40 4,42 -0,5% -0,02 +24,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2021 00:48 ET (05:48 GMT)