MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit deutlichen Abgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Während es in Tokio deutlicher nach unten geht, verzeichnen die meisten anderen Börsen leichte Aufschläge. Von der Wall Street kamen freundliche Vorgaben. Hier hatten die Börsen moderat fester geschlossen, gestützt von weiter sinkenden Marktzinsen.

In Tokio gibt der Nikkei-225 um 1,1 Prozent nach. Belastet wird das Sentiment von Daten zur Lohnentwicklung. Die Arbeitseinkommen sind im April stärker gestiegen als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der Bank of Japan schürt.

Die Daten der japanischen Arbeitsmarktumfrage für April bestätigen, dass der allmähliche Anstieg des Lohnwachstums anhält, so Volkswirte der ING. Die April-Zahlen dürften die jüngsten Frühjahrslohnverhandlungen nicht vollständig widerspiegeln, die im Sommer einsetzen und sich im Mai und Juni deutlicher bemerkbar machen dürften. "Wir gehen davon aus, dass das Reallohnwachstum bis dahin positiv sein wird, was der BoJ mehr Vertrauen für eine weitere Zinserhöhung gibt", so die Analysten.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index leicht um 0,3 Prozent zu, während der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland um 0,4 Prozent nachgibt. Der von Caixin und S%P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist für Mai deutlich auf 54,0 von 52,5 im April gestiegen. Dies ist bereits der 17. Anstieg in Folge. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Auch die Exportaufträge verzeichneten den vierten Monat in Folge ein schnelleres Wachstum.

Der Kospi in Südkorea steigt um 0,9 Prozent. Das revidierte inflationsbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Südkoreas wuchs im ersten Quartal um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie Daten der Bank of Korea am Mittwoch zeigten. Das reale BIP blieb damit das fünfte Quartal in Folge im Aufwärtstrend. Die Exporte stiegen im Zeitraum Januar bis März aufgrund der starken Nachfrage nach lokal hergestellten Halbleitern, Mobiltelefonen und Ölprodukten um 1,8 Prozent, während die Importe um 0,4 Prozent sanken.

Die Börse in Sydney rückt 0,4 Prozent nach oben. Daten zum Bruttoinlandsprodukt zeigten, dass sich das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt hat. Das BIP stieg zwischen Januar und März nur um 0,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahrszeitraum lag das Wachstum bei 1,1 Prozent. Die Daten milderten jedoch etwas die am Markt bestehenden Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der australischen Notenbank.

====

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.769,40 +0,4% +2,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.414,64 -1,1% +16,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.686,55 +0,9% +1,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.079,92 -0,4% +3,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.505,56 +0,3% +7,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.347,18 +0,2% +3,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.613,39 -0,1% +11,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0880 +0,0% 1,0880 1,0886 -1,5%

EUR/JPY 169,22 +0,4% 168,47 169,47 +8,7%

EUR/GBP 0,8518 +0,0% 0,8518 0,8513 -1,8%

GBP/USD 1,2773 +0,0% 1,2772 1,2788 +0,3%

USD/JPY 155,54 +0,4% 154,86 155,62 +10,4%

USD/KRW 1.370,88 -0,1% 1.371,98 1.376,41 +5,6%

USD/CNY 7,1028 +0,1% 7,0953 7,1019 +0,0%

USD/CNH 7,2548 +0,1% 7,2470 7,2573 +2,0%

USD/HKD 7,8094 -0,1% 7,8138 7,8167 0%

AUD/USD 0,6660 +0,2% 0,6649 0,6661 -2,2%

NZD/USD 0,6187 +0,2% 0,6177 0,6179 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 71.169,99 +0,8% 70.609,06 68.957,72 +63,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,20 73,25 -0,1% -0,05 +0,9%

Brent/ICE 77,52 77,52 0% 0 +1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.337,26 2.326,90 +0,4% +10,37 +13,3%

Silber (Spot) 29,70 29,53 +0,6% +0,17 +24,9%

Platin (Spot) 991,08 992,00 -0,1% -0,92 -0,1%

Kupfer-Future 0,00 4,55 0% 0 +16,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

====

