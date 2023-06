MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio mit leichten Aufschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Montag uneinheitlich. Während die Börse in Japan, die bereits vam Freitag klarer Tagessieger war, leichte Aufschläge verzeichnet, geben die meisten anderen Aktienmärkte etwas nach. In Australien findet wegen King's Birthday kein Handel statt.

Die Anleger halten sich auch in Asien zunehmend zurück vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Allgemein wird erwartet, dass die Fed eine Pause in ihrem Zinserhöhungskurs einlegt. Am Dienstag werden aber die US-Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht, die möglicherweise noch Einfluss auf die Überlegungen der Notenbanker nehmen könnten. Die Marktteilnehmer erwarteten, dass die Fed eine Pause einlege, aber bei ihrer falkenhaften Haltung bleibe, um die hohe Inflation einzudämmen, so die Analysten der Commerzbank.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent zu, kommt aber von etwas höheren Aufschlägen zu Handelsbeginn wieder zurück. Rückenwind kommt von Pharma- und Gesundheitswerten. Eisai gewinnen 1,7 Prozent und setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort. Das Alzheimer-Medikament Leqembi, das Eisai mit dem US-Unternehmen Biogen entwickelt hat, steht in den USA vor einer endgültigen Zulassung.

An den chinesischen Börsen drücken Sorgen über die wirtschaftliche Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 0,6 Prozent nach und auf dem chinesischen Festland der Schanghai-Composite um 0,3 Prozent. Die Analysten von Citic Securities gehen davon aus, dass die Volatilität in nächster Zeit anhalten könnte, bevor es eine deutlichere Erholung geben könnte. Die Anleger seien weiterhin geteilter Meinung hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten für das zweite Halbjahr.

Der Kospi in Südkorea gibt um 0,5 Prozent nach. Das Handelsvolumen sei im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank dünn, heißt es. Die Aktien der Rüstungskonzerne Hyundai Rotem (+3,2%) und LIG Nex1 (+1,1%) profitieren von den jüngsten Auftragseingängen für Panzer und Luftabwehrsysteme. Die Titel des Kampfjet-Herstellers Korea Aerospace Industries und des Triebwerks- und Munitionslieferanten Hanwha Aerospace steigen ebenfalls um 1,5 bzw. 0,8 Prozent.

===

Index (BÖrse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG

Nikkei-225 (Tokio) 32.361,32 +0,3% +23,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.627,33 -0,5% +17,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.222,35 -0,3% +4,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.279,66 -0,6% -1,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.186,69 -0,0% -2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.389,27 +1,0% -8,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:28 % YTD

EUR/USD 1,0741 -0,1% 1,0747 1,0772 +0,3%

EUR/JPY 149,76 -0,1% 149,87 150,26 +6,7%

EUR/GBP 0,8544 +0,0% 0,8541 0,8583 -3,5%

GBP/USD 1,2571 -0,1% 1,2582 1,2550 +3,9%

USD/JPY 139,43 -0,0% 139,43 139,48 +6,3%

USD/CNY 7,1286 +0,0% 7,1286 7,1243 +3,3%

USD/CNH 7,1535 +0,2% 7,1405 7,1333 +3,3%

USD/HKD 7,8392 +0,0% 7,8391 7,8373 +0,4%

AUD/USD 0,6739 -0,0% 0,6741 0,6713 -1,1%

NZD/USD 0,6120 -0,1% 0,6126 0,6096 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 25.791,01 -1,0% 26.057,14 26.476,98 +55,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,40 70,17 -1,1% -0,77 -13,1%

Brent/ICE 73,96 74,79 -1,1% -0,83 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,36 1.961,24 -0,2% -3,89 +7,3%

Silber (Spot) 24,12 24,30 -0,8% -0,18 +0,6%

Platin (Spot) 1.006,20 1.014,55 -0,8% -8,35 -5,8%

Kupfer-Future 3,75 3,79 -0,9% -0,04 -1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

