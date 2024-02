MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio schwächer - Seoul sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sehr uneinheitlich zeigen sich die Aktienmärkte am Donnerstag in Ostasien, nachdem es an der Wall Street deutliche Verluste gegeben hatte. In den USA hatten enttäuschende Quartalszahlen bzw. Ausblicke von Technologieschwergewichten enttäuscht und außerdem, dass die US-Notenbank Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung schon im März einen Dämpfer erteilt hatte.

Sydney, wo der Markt meistens am stärksten der US-Vorgabe folgt, hat den Handelstag bereits beendet, dort ging es nach dem am Vortag errichten Rekordhoch um 1,2 Prozent nach unten. In Tokio gibt der Nikkei-225 um 0,9 Prozent nach auf 35.937 Punkte. Ganz anders Seoul, dort macht der Kospi einen Satz um 1,4 Prozent nach oben. Für Kauflaune sorgen hier laut Marktteilnehmern solide ausgefallene Handelsbilanzdaten für Januar. Die Zinsaussagen der Fed würden derweil gelassen hingenommen, zumal die Marktzinsen in den USA dessen ungeachtet deutlich gesunken waren, ausgelöst von schwächeren Konjunkturdaten und einem ADP-Arbeitsmarktbericht unter den Erwartungen.

Die chinesischen Börsen zeigen sich stabilisiert, nachdem es dort an den Vortagen kräftig nach unten gegangen war, belastet von der Entwicklung um den wankenden Bauriesen Evergrande und wenig inspirierenden Konjunkturdaten. In Hongkong erholt sich der HSI sogar deutlich um 1,4 Prozent, Schanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Zumindest für kein größeres weiteres Störfeuer sorgen neue Konjunkturdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes lag im Januar wie im Dezember bei 50,8 und damit knapp im Expansion anzeigenden Bereich über 50. "Trotz zahlreicher punktueller Unterstützungsmaßnahmen bleiben die Fertigungsaktivitäten ein Hemmschuh", kommentiert Saxo APAC die konjunkturelle Entwicklung.

Positiv insbesondere für Autotitel wirken Daten, wonach China im vergangenen Jahr 57 Prozent mehr Fahrzeuge exportierte. Li Auto gewinnen 5 Prozent, BYD 0,1 und Great Wall Motor 2,6 Prozent. Der Kurs des Autohändlers Zhongsheng steigt um 6,4 Prozent.

In Seoul verteuern sich Hana Financial Group nach dem Quartalsbericht um gut 8 Prozent. Asiana Airlines gewinnen 0,9 Prozent und profitieren von der Zustimmung der japanischen Wettbewerbsbehörde zur Fusion mit Korean Air Lines (+0,7%).

In Tokio steigen Nomura Holdings um 5,2 Prozent, gestützt von positiven Geschäftszahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf. Ebenfalls nach Quartalszahlen büßen Resona 2,9 Prozent ein und Lasertec fast 5 Prozent. Sumitomo Mitsui Trust verbilligen sich um 3,2 Prozent. Hoya verlieren nach im Handelsverlauf präsentierten Quartalszahlen 2,2 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.586,80 -1,2% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.955,38 -0,9% +7,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.532,23 +1,4% +1,3% 07:00

Schanghai-Comp. 2.785,25 -0,1% -6,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.641,73 +1,0% -8,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.144,44 -0,3% -2,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:05 % YTD

EUR/USD 1,0807 -0,1% 1,0814 1,0820 -2,2%

EUR/JPY 158,61 -0,1% 158,83 159,84 +1,9%

EUR/GBP 0,8525 +0,0% 0,8524 0,8534 -1,7%

GBP/USD 1,2677 -0,1% 1,2687 1,2678 -0,4%

USD/JPY 146,78 -0,1% 146,88 147,73 +4,2%

USD/KRW 1.332,90 +0,1% 1.331,08 1.335,66 +2,7%

USD/CNY 7,1036 +0,1% 7,1000 7,1031 +0,1%

USD/CNH 7,1891 +0,0% 7,1867 7,1903 +0,9%

USD/HKD 7,8164 -0,0% 7,8182 7,8174 +0,1%

AUD/USD 0,6544 -0,3% 0,6566 0,6566 -3,9%

NZD/USD 0,6115 +0,0% 0,6112 0,6113 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.084,16 -1,3% 42.653,38 43.026,01 -3,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,13 75,85 +0,4% +0,28 +5,5%

Brent/ICE 80,84 80,55 +0,4% -+0,29 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.045,50 2.039,60 +0,3% +5,91 -0,8%

Silber (Spot) 23,00 22,98 +0,1% +0,03 -3,3%

Platin (Spot) 921,05 922,00 -0,1% -0,95 -7,2%

Kupfer-Future 3,88 3,91 -0,8% -0,03 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2024 00:50 ET (05:50 GMT)