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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio und Seoul schwach

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Advantest Corp.
195.96 EUR -8.54 EUR -4.18 %
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BHP Group
38.20 EUR 0.24 EUR 0.65 %
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Cochlear Ltd.
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Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
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Inpex Holdings Inc.
20.76 EUR 0.61 EUR 3.03 %
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Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
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Murata Manufacturing Co. Ltd.
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Rio Tinto Ltd.
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Rio Tinto plc
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Tokyo Electron Ltd.
305.10 EUR -19.15 EUR -5.91 %
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Woodside Energy Group Ltd Registered Shs
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag uneinheitlich zugegangen. Wieder etwas deutlicher gestiegene Ölpreise schürten Inflationssorgen und trieben die Renditen an den Anleihemärkten nach oben, weil damit Spekulationen über steigende Leitzinsen einhergehen. In Tokio gab der Topix um 1,1 Prozent nach, der technologielastige und zuletzt extrem volatile Kospi in Seoul büßte 1,6 Prozent ein, nachdem er zunächst mit einem Sprung um 3 Prozent nach oben aus der Feiertagspause am Montag zurückgekehrt war. In Schanghai und in Hongkong wurden dagegen zwischenzeitliche moderate Einbußen wieder wettgemacht, dort war die Tendenz gut behauptet.

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In Sydney konnte sich das Marktbarometer behaupten. Hier stützte ein Index für die Verbraucherstimmung, der den zweiten monatlichen Anstieg in Folge zeigte.

Brent-Öl verteuerte sich im asiatischen Handel am Dienstag zwar nur moderat auf rund 91,50 Dollar, der Preis hatte aber am späten Vorabend einen Schub nach oben gemacht und liegt nun rund 4 Dollar höher als am Vortag. Die Entwicklung spiegelt neue Unsicherheiten im Nahen Osten wider, weil die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und Iran schwindet, was wiederum Sorgen um die Versorgung über die Straße von Hormus befeuert.

Aktien aus dem Ölsektor zogen mit den gestiegenen Ölpreisen an, in Tokio gewannen Inpex 3,3 und in Sydney Woodside Energy 0,9 Prozent, In Hongkong verteuerten sich CNOOC um 2,6 Prozent.

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Verkauft wurden dagegen Technologieaktien und auch solche mit KI-Fantasie aus dem Chipsektor, obwohl Nvidia gerade erst ein weiteres großes Engagement in KI-Infrastruktur mitteilte. Der Chipriese will mit bis zu 105 Milliarden Dollar an Finanzierungen einen neuen OpenAI-Rechenzentrumskomplex in Ohio unterstützen.

Unter anderem ging es in Tokio für Kioxia um 7,6 oder Murata Manufacturing um 9,6 Prozent nach unten. Advantest verloren 5,2 und Tokyo Electron 6,2 Prozent. In Hongkong fielen Hua Hong um knapp 6 Prozent, in Seoul Samsung Electronics um 2,2 Prozent. SK Hynix stiegen dagegen um 1,0 Prozent.

In Sydney legten BHP um 2,7 Prozent zu. Der Bergbauriese steigerte den Jahresnettogewinn um 9 Prozent und den bereinigten Gewinn noch stärker, dank auf Rekordhöhen gestiegener Preise für Kupfer. Cochlear verteuerten sich um 7,6 Prozent. Der Hörgerätespezialist hatte einen Nettogewinn knapp über der Analystenerwartung mitgeteilt.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.070,00 -0,0 +4,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.234,32 -1,1 +21,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.869,83 -1,6 +63,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.482,32 +0,1 -0,6 10:00

Shanghai-Composite 3.990,30 +0,2 +0,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.691,76 -1,3 +22,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.471,15 +1,1 -25,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.729,16 +0,2 +2,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:32 % YTD

EUR/USD 1,1573 -0,1 1,1579 1,1608 -1,5

EUR/JPY 184,83 +0,1 184,63 184,44 +0,5

EUR/GBP 0,8554 +0,1 0,8547 0,8554 -1,9

USD/JPY 159,68 +0,2 159,43 158,87 +1,9

USD/KRW 1.410,73 -0,3 1.415,48 1.412,89 -2,1

USD/CNY 6,7422 +0,0 6,7399 6,7385 -3,6

USD/CNH 6,7452 +0,1 6,7419 6,7384 -3,3

USD/HKD 7,8435 -0,0 7,8441 7,8454 +0,8

AUD/USD 0,7102 -0,0 0,7103 0,7123 +6,4

NZD/USD 0,5878 -0,4 0,5900 0,5923 +2,1

BTC/USD 64.267,33 -0,1 64.355,06 63.534,34 -26,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,05 +0,7 0,55 84,50

Brent/ICE 91,52 +0,7 0,65 90,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.399,81 -0,3 -15,38 4.415,19

Silber 65,27 -0,8 -0,53 65,80

Platin 1.759,29 -0,6 -10,85 1.770,14

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets

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