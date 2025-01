MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - US-"Blacklist" schickt Tencent auf Talfahrt

DOW JONES--Auch am Dienstag haben sich die Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich gezeigt. Während der japanische Aktienmarkt vom nachgebenden Yen profitierte und nach dem Vortagesminus kräftig zulegte, ging es in Hongkong deutlich nach unten, nachdem die USA einige chinesische Unternehmen, darunter Tencent, wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die sogenannte Blacklist gesetzt hatten.

Wer­bung Wer­bung

Der Hang-Seng-Index fiel im späten Handel um 1,7 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Tencent verlor 7,7 Prozent. Die Aktie des weltgrößten Batterieherstellers und Tesla-Zulieferers Contemporary Amperex Technology (CATL) gab in Shenzhen um 2,8 Prozent nach. Beide Unternehmen bestreiten, Verbindungen zum Militär zu haben. Die Analysten von Citi halten die Kursverluste für potenziell kurzlebig. Die panikartige Marktreaktion sei zwar verständlich, doch erinnerten die Analysten daran, dass in der Vergangenheit Unternehmen, die auf der Liste standen, dank erfolgreicher Lobbyarbeit wieder herausgenommen wurden.

Jefferies merkte an, dass der Aufnahme in die Liste nicht unbedingt Sanktionen folgen müssten. In Schanghai schloss der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten 0,7 Prozent im Plus. Gesucht waren dort Halbleiter- und Technologiewerte. Anleger hätten auf die für Mittwoch erwartete Ankündigung eines Subventionsprogramms zum Austausch alter Geräte und Technologien gegen neue gesetzt, hieß es.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 2 Prozent auf 40.083 Punkte. Der zum Dollar etwas nachgebende Yen gab Aktien der Technologie- und Elektronikbranche Auftrieb. Diese profitieren auch von der fortgesetzten KI-getriebenen Rally ihrer US-Pendants am Montag und von optimistischen Aussagen einiger Branchenvertreter auf der Messe für Unterhaltungselektronik CES in Las Vegas. Tokyo Electron machten einen Satz von gut 11 Prozent, Yaskawa sprangen um 7 Prozent, Advantest legten um 4,7 Prozent zu.

Bescheidener fielen die Kursgewinne in Seoul aus, wo der Kospi nach dem kräftigen Anstieg vom Montag um 0,1 Prozent vorrückte. Hier nahmen Anleger im Chipsektor Gewinne mit. Samsung Electronics sanken um 0,9 und SK Hynix um 2,4 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

===

·Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

·S&P/ASX 200 (Sydney) 8.285,10 +0,3% +1,5% 06:00

·Nikkei-225 (Tokio) 40.083,30 +2,0% -1,5% 07:00

·Kospi (Seoul) 2.492,10 +0,1% +0,1% 07:00

·Schanghai-Comp. 3.230,59 +0,7% -3,6% 08:00

·Hang-Seng (Hongk.) 19.345,21 -1,7% -1,9% 09:00

·Straits-Times (Sing.) 3.824,32 +0,1% +0,90% 10:00

·KLCI (Malaysia) 1.631,20 +0,4% -1,03% 10:00

·

·DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 Uhr % YTD

·EUR/USD 1,0407 +0,2% 1,0390 1,0316 +0,5%

·EUR/JPY 164,15 +0,2% 163,76 162,52 +0,8%

·EUR/GBP 0,8294 -0,1% 0,8299 0,8289 +0,2%

·GBP/USD 1,2547 +0,2% 1,2519 1,2444 +0,3%

·USD/JPY 157,71 +0,1% 157,62 157,57 +0,3%

·USD/KRW 1.450,64 -0,8% 1.462,21 1.467,83 -1,7%

·USD/CNY 7,1840 -0,4% 7,2114 7,2101 -0,4%

·USD/CNH 7,3379 -0,1% 7,3466 7,3569 +2,0%

·USD/HKD 7,7712 -0,1% 7,7752 7,7746 +0,0%

·AUD/USD 0,6271 +0,5% 0,6242 0,6231 +1,3%

·NZD/USD 0,5669 +0,5% 0,5640 0,5625 +1,3%

·Bitcoin

·BTC/USD 101.988,00 -0,1% 102.071,15 99.246,75 +7,7%·

·

·ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

·WTI/Nymex 73,46 73,56 -0,1% -0,10 +2,4%

·Brent/ICE 76,26 76,30 -0,1% -0,04 +1,9%·

·

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

·Gold (Spot) 2.641,19 2.636,20 +0,2% +4,99 +0,6%

·Silber (Spot) 30,14 29,96 +0,6% +0,18 +4,4%

·Platin (Spot) 943,28 932,25 +1,2% +11,03 +4,0%

·Kupfer-Future 4,17 4,16 +0,2% +0,01 +3,6%

·

·YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)