MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich vor US-Inflationsdaten - Hongkong deutlich im Plus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch zur Wochenmitte haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien mit keiner klaren Tendenz gezeigt. Es herrschte weiterhin Zurückhaltung vor den US-Inflationsdaten, die erst nach Handelsende in Asien bekannt gegeben werden. Die Investoren erhoffen sich von den Daten mehr Klarheit, wann die US-Notenbank mit den erwarteten Zinssenkungen beginnen wird. Zuletzt hatten starke US-Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Aussagen von Fed-Mitgliedern die Zinssenkungshoffnungen des Marktes deutlich schwinden lassen. Prognostiziert wird ein Anstieg der Inflationsrate im März auf 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 3,2 Prozent im Februar.

Das deutlichste Plus verzeichnete der Hang-Seng-Index, der im späten Handel um 1,7 Prozent stieg. Hier trieb das kräftige Plus der Alibaba-Aktie, die um 5,0 Prozent nach oben sprang. Chinesische Medien hatten berichtet, dass Gründer Jack Ma ein internes Memo veröffentlicht hat, in dem er die jüngsten Reformen befürwortet. Alibaba kündigte außerdem eine weitere Runde von Preissenkungen im Cloud-Geschäft an. Mit dem Schritt - der dritten Preissenkung innerhalb von zwölf Monaten - will Alibaba von der wachsenden Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Im Fahrwasser ging es für die Aktien von Baidu (+2,6%) und Tencent (+3,2%) ebenfalls nach oben.

Die Aktie von Esprit Holdings haussierte in Hongkong um 68,6 Prozent. Der Mode-Konzern befindet sich in Gesprächen mit einem internationalen Private-Equity-Unternehmen über ein mögliches finanzielles Engagement. Esprit kämpft mit seinem Europa-Geschäft, nachdem einige seiner Geschäftseinheiten Insolvenz angemeldet haben.

Schanghai mit Abgaben vor China-Inflationsdaten - Fitch senkt Ausblick

Der Schanghai-Composite büßte dagegen 0,7 Prozent ein. Teilnehmer verwiesen auf Zurückhaltung vor Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für März am Donnerstag. Die Ratingagentur Fitch könnte zudem die Bonitätseinstufung für China senken. Der Ratingausblick wurde auf "negativ" von "stabil" gesenkt. Als Begründung verwiesen die Analysten auf die zunehmenden Risiken für Chinas öffentliche Finanzen. Die Wirtschaftsaussichten seien unsicher, zudem habe sich die Verschuldung in den vergangenen Jahren nach und nach erhöht. Dadurch habe sich der fiskalische Puffer zunehmend verringert. Das Langfristrating bekräftigte Fitch mit A+.

Der Nikkei-225 verlor 0,5 Prozent, womit die Erholungsbewegung der vergangenen Tage erst einmal beendet wurde. Hier belasteten vor allem Abgaben bei den Pharmawerten. So fielen die Aktien von Chugai Pharmaceutical um 3,0 Prozent und Mitsui & Co. reduzierten sich um 2,4 Prozent.

In Seoul blieb die Börse wegen der vorgezogenen Parlamentswahl geschlossen. Diese gilt als Abstimmung über den Kurs des amtierenden Staatschefs Yoon Suk Yeol von der konservativen People's Power Party (PPP). In Singapur ruhte der Handel wegen des Fests des Fastenbrechens (Hari Raya Puasa).

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent. Erneut waren es die Minenwerte, die den Index antrieben. Die Papiere von BHP, Fortescue und Rio Tinto legten angesichts der andauernden Stärke der Eisenerzpreise zwischen 0,7 und 1,9 Prozent zu.

Die Reserve Bank of New Zealand hat ihren Leitzins wie weitgehend von Ökonomen erwartet stabil bei 5,5 Prozent belassen. Sie signalisierte aber, dass die Geldpolitik angesichts der weiter hohen Inflation noch einige Zeit straff bleiben dürfte. Die meisten Inflationsdaten gehen zwar zurück, sind aber immer noch zu hoch, und auch der Preisdruck reduziert sich nur langsam, so Kelvin Davidson, Ökonom bei CoreLogic NZ. Die Augen seien nun auf die Inflationsdaten für das erste Quartal in der kommenden Woche gerichtet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.848,50 +0,3% +3,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.581,81 -0,5% +18,9% 08:00

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. 3.027,33 -0,7% +1,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.120,87 +1,7% -1,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.763,53 -0,2% +15,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) FEIERTAG

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0854 -0,0% 1,0858 1,0858 -1,7%

EUR/JPY 164,77 -0,0% 164,79 164,93 +5,9%

EUR/GBP 0,8561 -0,1% 0,8566 0,8581 -1,3%

GBP/USD 1,2678 +0,0% 1,2677 1,2654 -0,4%

USD/JPY 151,80 +0,0% 151,77 151,89 +7,7%

USD/KRW 1.347,85 -0,3% 1.352,48 1.355,43 +3,9%

USD/CNY 7,2328 +0,9% 7,1650 7,2339 +1,9%

USD/CNH 7,2409 +0,0% 7,2375 7,2434 +2,0%

USD/HKD 7,8325 +0,0% 7,8310 7,8316 +0,3%

AUD/USD 0,6624 -0,1% 0,6628 0,6603 -2,7%

NZD/USD 0,6068 +0,1% 0,6059 0,6036 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 69.469,78 +0,4% 69.195,67 70.716,79 +59,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,60 85,23 +0,4% +0,37 +17,9%

Brent/ICE 89,80 89,42 +0,4% +0,38 +17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.355,59 2.352,73 +0,1% +2,86 +14,2%

Silber (Spot) 28,17 28,23 -0,2% -0,06 +18,5%

Platin (Spot) 979,31 980,25 -0,1% -0,94 -1,3%

Kupfer-Future 4,33 4,29 +1,0% +0,04 +10,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

