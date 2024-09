MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zinssorgen und Yen-Stärke belasten in Tokio

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben am Freitag keine einheitliche Tendenz gezeigt. An einigen Handelsplätzen stützte die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch kommender Woche die Zinsen senken wird. Zwei Tage danach, am Freitag, tagt die japanische Notenbank (BoJ). Am Markt herrscht nach falkenhaften Aussagen verschiedener BoJ-Vertreter die Meinung vor, dass die BoJ ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Die etwas schwächeren August-Erzeugerpreise vom Donnerstag haben diese Erwartung nur vorübergehend ins Wanken gebracht. Zudem steht einigen Börsen ein langes Wochenende bevor, was zur Zurückhaltung der Anleger beitrug: Am Montag ruht der Handel in Südkorea, Japan und Schanghai feiertagsbedingt. In Schanghai bleiben die Börsen wegen des Mondfests bis einschließlich Dienstag, in Südkorea wegen des Erntedankfests bis einschließlich Mittwoch geschlossen.

Der Nikkei-225-Index sank um 0,7 Prozent auf 36.582 Punkte. Zusätzlicher Druck auf die Kurse kam vom festeren Yen. Zeitweise wurden für einen Dollar nur 140,65 Yen gezahlt, Bei Handelsende in Tokio waren es rund 141 Yen. Am Donnerstag kostete der Dollar in der Spitze knapp über 143 Yen. Die Aufwertung der heimischen Währung belastete vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, deren Produkte sich auf dem Weltmarkt dadurch verteuern. So verloren etwa Toyota 2,3 und TDK 1,7 Prozent. Viele japanische Unternehmen hätten ihre Ergebnisprognosen unter Annahme eines Wechselkurses von 145 Yen je Dollar kalkuliert, merkte Masayuki Kubota, Stratege bei Rakuten Securities, dazu an. Die Aufwertung des Yen könnte sie nun dazu zwingen, ihre Gewinnprognosen zu senken.

An der Börse Schanghai beendete der Composite-Index den Handel 0,5 Prozent im Minus. Gesucht waren Aktien von Versicherern, nachdem der chinesische Staatsrat Richtlinien zur Stärkung der Versicherungsaufsicht erlassen hatte, um Risiken für den Sektor zu mindern. China Life Insurance und Ping An stiegen jeweils um rund 1 Prozent.

In Hongkong ging es derweil mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,8 Prozent aufwärts. Medienberichte, wonach die chinesische Regierung kommende Woche die Hypothekenzinsen senken könnte, um die Immobilienbranche zu stärken, stützten die Aktien des Sektors. Unter anderem gewannen Longfor Group 3,5 und China Vanke 0,8 Prozent.

Der Kospi schloss in Seoul 0,1 Prozent höher. Unter den Einzelwerten sprangen Korea Zinc um 20 Prozent nach oben. Die Private-Equity-Gesellschaft MBK Partners bietet 1,5 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen.

Die Börse im australischen Sydney wurde von Aktien des Goldbergbaus angeführt, die dem Goldpreis nach oben folgten. Der Leitindex S&P/ASX-200 gewann 0,3 Prozent. Perseus Mining und West African Resources verteuerten sich um je 10 Prozent. Die Aktien der Eisenerzproduzenten Rio Tinto, BHP und Fortescue stiegen zwischen 0,9 und 5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.099,90 +0,3% +6,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.581,76 -0,7% +10,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.575,41 +0,1% -3,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.704,11 -0,5% -9,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.375,77 +0,8% +1,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.759,65 +0,5% +21,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.563,89 +0,2% +9,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.647,30 +0,5% +12,6% 11:00

BSE (Mumbai) 82.932,61 -0,0% +14,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1079 +0,0% 1,1074 1,1011 +0,3%

EUR/JPY 156,38 -0,4% 157,07 157,23 +0,5%

EUR/GBP 0,8435 -0,0% 0,8437 0,8440 -2,8%

GBP/USD 1,3135 +0,1% 1,3125 1,3046 +3,2%

USD/JPY 141,14 -0,5% 141,84 142,83 +0,2%

USD/KRW 1.330,03 -0,6% 1.338,29 1.338,92 +2,5%

USD/CNY 7,1025 -0,2% 7,1180 7,1140 +0,0%

USD/CNH 7,1036 -0,2% 7,1203 7,1283 +2,0%

USD/HKD 7,7992 -0,0% 7,8026 7,8000 -0,1%

AUD/USD 0,6717 -0,1% 0,6722 0,6682 -1,3%

NZD/USD 0,6181 -0,0% 0,6182 0,6143 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 57.855,15 -0,1% 57.937,30 57.981,80 +32,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,45 68,97 +0,7% +0,48 -2,2%

Brent/ICE 72,43 71,97 +0,6% +0,46 -3,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.567,35 2.559,02 +0,3% +8,33 +24,5%

Silber (Spot) 30,05 29,88 +0,6% +0,17 +26,4%

Platin (Spot) 987,65 982,00 +0,6% +5,65 -0,4%

Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,3% +0,01 +5,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

