MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zoll-Unsicherheiten bleiben

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Es herrschte weiterhin Unsicherheit bezüglich der Zoll-Ankündigungen der Trump-Administration. Dazu kamen die Sorgen vor einer Rezession in den USA, die US-Präsident Donald Trump selbst befeuert hatte.

Während sich der Kospi in Seoul (+1,5%) deutlicher erholte, legte der Nikkei-225 in Tokio nur moderat um 0,1 Prozent zu. Dagegen gaben die Kurse an den chinesischen Börsen nach. Der Schanghai-Composite fiel um 0,2 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor im späten Handel 1,7 Prozent. Die Börse in Neuseeland rutschte sogar auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten.

In Seoul führten die Technologiewerte den Aufschwung an. SK Hynix gewannen nach zuletzt zwei Tagen mit Abgaben 5,9 Prozent, Samsung Electronics rückten um 2,4 Prozent vor. Der Markt setzt auf eine Erholung bei den überverkauften US-Technologiewerten, hieß es.

In Sydney reduzierte sich der Leitindex um 1,3 Prozent. Australien wird US-Waren nicht mit gegenseitigen Zöllen belegen, obwohl es nicht gelungen ist, eine Ausnahme von den 25-prozentigen Zöllen der Trump-Regierung auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erwirken. Dies sagte Premierminister Anthony Albanese. Albanese bezeichnete die Entscheidung, dem US-Verbündeten keine Ausnahmeregelung zu gewähren, als besorgniserregend und völlig ungerechtfertigt.

In Neuseeland standen Aktien aus dem Finanzsektor und aus der Immobilienbranche unter Druck. Die Titel des Herstellers von Medizin-Produkten Fisher & Paykel Healthcare fielen um 3,3 Prozent. Von den 50 Titeln des Leitindex konnten sich lediglich sechs dem negativen Trend entziehen.

Der indische Aktienmarkt, ebenfalls einer der schwächsten des bisherigen Börsenjahres, setzt nun zwar auf eine Leitzinssenkung im April. Trotzdem ging es am Mittwoch im Verlauf mit dem Sensex um weitere 0,5 Prozent nach unten. Grund sind die Sorgen um die Zoll-Streitigkeiten zwischen den USA und ihren Handelspartnern, hieß es. Technologieaktien führten die Rückgänge an.

Der Hongkonger Aktienmarkt dürfte nach Einschätzung von Edith Qian, Analystin bei CGS International, in einen langsameren Bullenmarkt mit breiteren Gewinnen übergehen. Seit Ende Januar habe der Hongkonger Markt eine Rally erlebt, die von Technologiewerten mit direktem Bezug zu KI und intelligenten Antriebssystemen befeuert worden sei. CGS International ist der Ansicht, dass die Anfangsphase der Rally vorbei ist, die langfristige Neubewertung aber gerade erst begonnen hat, trotz externer Unsicherheiten. Die Gewinne dürften künftig breiter verteilt sein und sich nicht nur auf eine Handvoll Technologieführer konzentrieren. Der Konsumsektor könnte von den Konjunkturmaßnahmen Pekings profitieren, während Technologiewerte aufgrund von Fortschritten im Bereich der KI weiter aufgewertet werden könnten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende Schluss Vortag

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.786,20 -1,3% -2,4% 06:00 7890,10

Nikkei-225 (Tokio) 36.819,09 +0,1% -7,2% 07:00 36793,11

Kospi (Seoul) 2.574,82 +1,5% +7,3% 08:00 2537,60

Schanghai-Comp. 3.371,92 -0,2% +0,4% 08:00 3379,83

Hang-Seng (Hongk.) 23.380,53 -1,7% +18,6% 09:00 23782,14

Taiex (Taiwan) 22.278,36 +0,9% -2,5% 06:30 22071,09

BSE (Mumbai) 73.714,97 -0,5% -5,5% 11:00 74102,32

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Di, 15:50 % YTD

EUR/USD 1,0894 -0,2 1,0894 1,0918 +5,5%

EUR/JPY 161,64 0,1 159,98 160,88 -0,9%

EUR/GBP 0,8430 -0,0 0,8435 0,8446 +1,9%

GBP/USD 1,2924 -0,2 1,2915 1,2927 +3,4%

USD/JPY 148,37 0,3 146,85 147,35 -6,0%

USD/KRW 1.452,25 0,0 1.453,80 1.454,96 -1,6%

USD/CNY 7,1674 0,2 7,1581 7,1595 -0,7%

USD/CNH 7,2490 0,3 7,2325 7,2311 -1,4%

USD/HKD 7,7691 -0,0 7,7692 7,7701 +0,0%

AUD/USD 0,6284 -0,2 0,6287 0,6272 +1,8%

NZD/USD 0,5706 -0,2 0,5703 0,5697 +2,2%

BTC/USD 81.756,85 -1,7 80.313,90 79.343,20 -10,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,39 66,25 +0,2% +0,14 -0,8%

Brent/ICE 69,53 69,92 -0,6% -0,39 -6,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2911,65 2918,155 -0,2% -6,51 +10,1%

Silber (Spot) 30,12 30,19 -0,2% -0,07 +6,3%

Platin (Spot) 907,62 900,18 +0,8% +7,44 +1,4%

March 12, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)