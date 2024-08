MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien bei meist nur geringen Bewegungen keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Insgesamt agierten die Anleger eher vorsichtig, denn am späten Mittwoch wird Nvidia seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Nach der rasanten Kursentwicklung und wiederholt übertroffenen Quartalsprognosen sind die Erwartungen am Markt hoch und das Enttäuschungspotenzial entsprechend groß. Die Frage ist, ob Nvidia das KI-getriebene Wachstumstempo beibehalten kann. Im Vorfeld scheint aber Zuversicht zu herrschen, zumindest legten Nvidia an der Wall Street um 1,5 Prozent zu.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index gut behauptet bei 38.372 Punkten. Advantest und Lasertec erholten sich von den Verlusten der Vortage und gewannen jeweils 4,2 Prozent. Sony legten um 2,3 Prozent zu; das Unternehmen will den Preis seiner Playstation 5 in Japan um fast 20 Prozent erhöhen.

An der Börse in Schanghai verlor der Composite-Index 0,4 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,9 Prozent nach; der Subindex der Technologiewerte fiel um 1,4 Prozent. Auf der Stimmung lasteten nach Angaben aus dem Handel auch von Kanada beschlossenen Strafzölle auf Einfuhren aus China. Unter anderem soll ab Oktober ein Strafzoll von 100 Prozent auf chinesische Elektroautos erhoben werden. China droht nun mit Gegenmaßnahmen. BYD gaben um 1,6 und Great Wall Motor um über 3 Prozent nach.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Umfang von bis zu 5 Milliarden Dollar verhalf JD.com in Hongkong derweil zu einem Anstieg um 2,1 Prozent.

In Seoul ging der Kospi kaum verändert aus dem Handel. Anleger trennten sich hier von Aktien der Sektoren Bau und Finanzen. GS Engineering & Construction fielen um 4,6 Prozent und Shinhan Financial Group 3,7 Prozent. Jüngst gemiedenen Chipwerte erholten sich: SK Hynix stiegen um 2,5 und Samsung Electronics um 0,8 Prozent.

Australische Inflation dämpft Zinssenkungshoffnungen

Auf dem australischen Aktienmarkt lasteten Inflationsdaten. Der S&P/ASX-200 schloss kaum verändert. Die Verbraucherpreise in Australien stiegen im Juli mit 3,5 Prozent zwar weniger stark als im Juni, doch liegt die Rate immer noch deutlich über dem Ziel der australischen Notenbank von 2 Prozent. Dazu hatten Ökonomen nur mit 3,4 Prozent gerechnet. Die Reserve Bank of Australia dürfte daher vorerst nicht von ihrer "falkenhaften" Haltung abweichen, so die Spekulation am Markt.

Die Bankaktien ANZ, Commonwealth Bank, National Australia Bank und Westpac verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,1 Prozent. Unter den Einzelwerten fielen Fortescue um 1 Prozent. Der Bergbaukonzern hat im Geschäftsjahr 2023/24 den Nettogewinn zwar um 18 Prozent gesteigert, aufgrund von unerwartet hohen Abschreibungen aber auf bereinigter Basis die Markterwartungen verfehlt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.071,40 +0,0% +6,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.371,76 +0,2% +14,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.689,83 +0,0% +1,3% 08:00

Schanghai-Comp. 2.838,42 -0,4% -4,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.717,29 -0,9% +4,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.370,66 +0,8% +24,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.386,58 -0,3% +4,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.675,36 +1,4% +13,6% 11:00

BSE (Mumbai) 81.782,14 +0,1% +13,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,1153 -0,3% 1,1183 1,1172 +1,0%

EUR/JPY 161,15 +0,1% 160,99 161,97 +3,6%

EUR/GBP 0,8427 -0,1% 0,8435 0,8457 -2,9%

GBP/USD 1,3236 -0,2% 1,3256 1,3210 +4,0%

USD/JPY 144,50 +0,4% 143,95 144,98 +2,5%

USD/KRW 1.337,36 +0,5% 1.330,15 1.333,39 +3,0%

USD/CNY 7,1055 +0,1% 7,0973 7,1025 +0,1%

USD/CNH 7,1324 +0,2% 7,1212 7,1275 +2,0%

USD/HKD 7,7989 -0,0% 7,8015 7,7990 -0,1%

AUD/USD 0,6795 +0,0% 0,6794 0,6780 -0,2%

NZD/USD 0,6238 -0,2% 0,6252 0,6218 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 59.144,95 -2,1% 60.432,50 62.882,95 +35,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,65 75,53 +0,2% +0,12 +6,5%

Brent/ICE 79,65 79,55 +0,1% +0,10 +5,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.510,21 2.524,85 -0,6% -14,65 +21,7%

Silber (Spot) 29,54 29,93 -1,3% -0,39 +24,2%

Platin (Spot) 948,53 958,50 -1,0% -9,97 -4,4%

Kupfer-Future 4,18 4,24 -1,3% -0,05 +6,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

