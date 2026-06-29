MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktdaten

DOW JONES--Am Dienstag setzt sich an den Börsen in Ostasien und Australien zunächst keine einheitliche Tendenz durch. Stützend wirken die starken US-Vorgaben und ein etwas besser als erwartet ausgefallener chinesischer Industrie-Einkaufsmanagerindex. Allerdings halten sich Anleger in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni zurück, wie Händler sagen. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs, die im Laufe des Dienstags in Doha wieder aufgenommen werden sollen, ließen die Investoren vorsichtig agieren.

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In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 1,3 Prozent. Der breiter gefasste Topix legt um 1 Prozent zu. Der US-Dollar tendiert zum Yen gut behauptet, nachdem die japanische Finanzministerin Bereitschaft signalisiert hat, wegen der Schwäche des Yen zu intervenieren. "Wir werden jederzeit bei Bedarf angemessene Maßnahmen in Bezug auf die Währungen ergreifen", sagte Satsuki Katayama am Dienstag auf einer Pressekonferenz, nachdem der Yen gegenüber dem Dollar fast bis auf ein 40-Jahrestief gefallen war. Daten zur japanischen Industrieproduktion haben keinen Einfluss auf den Markt. Die Produktion stieg im Mai zwar, verfehlte aber die Prognosen.

Im südkoreanischen Seoul rückt der Kospi um 3 Prozent vor. An der Börse in Schanghai notiert der Composite-Index 0,2 Prozent höher. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China stieg im Juni etwas stärker als erwartet. Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe legte ebenfalls leicht zu. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index derweil um 1,2 Prozent nach. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden, nachdem der Index am Vortag ein kräftiges Plus verzeichnete.

Der australische Aktienmarkt tendiert derweil knapp behauptet. Im Protokoll der jüngsten Sitzung der australischen Notenbank warnten die Währungshüter, dass die Inflation noch immer klar über ihrem Ziel liege und der Preisauftrieb im zweiten Quartal noch stärker geworden sein könnte. Das Protokoll impliziere, dass die Reserve Bank of Australia den Zinserhöhungszyklus auch nach drei Zinserhöhungen in diesem Jahr noch nicht für abgeschlossen halte, heißt es.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.815,80 -0,1 +1,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.143,79 +1,0 +18,2 08:00

Kospi (Seoul) 8.650,00 +3,0 +105,3 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.752,96 -1,2 -11,2 10:00

Shanghai-Composite 4.082,13 +0,2 +2,8 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.177,16 -0,6 +11,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.664,21 -2,7 -34,5 10:00

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KLCI (Malaysia) 1.667,45 +0,1 -0,8 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1398 -0,2 1,1420 1,1405 -3,0

EUR/JPY 184,86 -0,1 184,97 184,55 +0,5

EUR/GBP 0,8610 0,0 0,8610 0,8626 -1,2

USD/JPY 162,17 +0,1 161,94 161,79 +3,5

USD/KRW 1.547,48 +0,4 1.540,79 1.542,40 +7,4

USD/CNY 6,7911 -0,0 6,7936 6,7933 -2,9

USD/CNH 6,7954 -0,1 6,8004 6,7966 -2,6

USD/HKD 7,8425 +0,0 7,8405 7,8429 +0,8

AUD/USD 0,6872 -0,2 0,6886 0,6900 +3,0

NZD/USD 0,5650 +0,0 0,5649 0,5653 -1,8

BTC/USD 59.520,96 -1,2 60.223,12 59.957,28 -32,1

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,25 -0,7 -0,50 70,75

Brent/ICE 72,56 -0,8 -0,59 73,15

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.991,33 -0,6 -24,69 4.016,02

Silber 57,89 -0,7 -0,41 58,30

Platin 1.572,89 -0,1 -1,67 1.574,56

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)