DAX24.523 +0,4%Est505.992 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +1,0%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.909 +0,8%Euro1,1765 -0,2%Öl94,80 +1,1%Gold4.786 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen - 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Ungewissheit um Iran-Krieg bremst - Kospi auf Rekordhoch

21.04.26 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lasertec Corp
234,00 EUR 12,00 EUR 5,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lynas Corporation LtdShs
12,20 EUR -0,30 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
105,20 EUR 2,00 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
85,27 EUR 0,30 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
214.500,00 KRW -1.500,00 KRW -0,69%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
1.166.000,00 KRW 38.000,00 KRW 3,37%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
27,45 EUR 1,70 EUR 6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
KOSPI
6.219,1 PKT 27,2 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Dienstag meist wenig Bewegung gezeigt. Einerseits bremste die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs, andererseits setzten Anleger darauf, dass die Kriegsparteien zu einer Einigung gelangen. Die USA und der Iran planten für diese Woche weitere Friedensverhandlungen, berichtete das Wall Street Journal. Denn US-Präsident Donald Trump wolle den zweiwöchigen Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, nicht verlängern, so die Zeitung unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses. Die Ölpreise gaben in Erwartung der Gespräche etwas nach. Das Barrel Brentöl ermäßigte sich beim Übergang vom asiatisch zum europäisch dominierten Handel um 0,1 Prozent auf 95,40 Dollar.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, wo der Kospi um 2,7 Prozent zulegte und ein neues Rekordhoch erreichte. KI-Fantasie habe den Index weiter nach oben getragen, berichteten Marktteilnehmer. Anleger hätten vor allem bei Batterie- und Chipaktien zugegriffen. Die Aktien von SK Hynix verbesserten sich um gut 5 Prozent. Sie profitierten weiter davon, dass der Chiphersteller mit der Massenherstellung der KI-Superchips für die Vera-Rubin-Plattform von Nvidia beginnt. Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewann 2,1 Prozent.

In Tokio sank der Topix um 0,2 Prozent. Der Nikkei-225-Index schloss 0,9 Prozent höher. Auch hier waren Technologiewerte gefragt. Lasertec stiegen um 5,7 Prozent und Softbank Group um 8,5 Prozent.

Der Aktienmarkt in Shanghai beendete den Handel 0,1 Prozent höher. In Hongkong zeigte sich der Hang-Seng-Index im späten Handel etwas fester. Der Börsengang des Nvidia-Zulieferers Victory Giant Technology in Hongkong verlief erfolgreich: Die Aktie legte um rund 50 Prozent zu.

An der Börse im australischen Sydney gewann die Aktie von Rio Tinto 0,8 Prozent, nachdem der Bergbaukonzern Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatte. Analyst Rahul Anand von Morgan Stanley sprach von einem starken Jahresauftakt. Lynas Rare Earths hat dagegen im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt; die Aktie fiel um 2,1 Prozent. Der Leitindex S&P/ASX-200 beendete den Handel kaum verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.949,40 -0,0 +2,7 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.941,82 -0,2 +10,6 08:00

Kospi (Seoul) 6.388,47 +2,7 +51,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.465,39 +0,4 +3,2 10:00

Shanghai-Composite 4.086,37 +0,1 +3,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.008,66 +0,1 +7,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.545,39 -0,6 -12,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.714,87 +0,7 +2,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1774 -0,1 1,1787 1,1769 +0,3

EUR/JPY 187,06 -0,1 187,17 186,85 +1,7

EUR/GBP 0,8708 +0,0 0,8707 0,8707 -0,1

USD/JPY 158,87 +0,1 158,79 158,75 +1,4

USD/KRW 1.469,75 -0,1 1.471,88 1.472,30 +2,0

USD/CNY 6,8146 -0,0 6,8172 6,8186 -2,6

USD/CNH 6,8139 -0,0 6,8158 6,8179 -2,3

USD/HKD 7,8308 +0,0 7,8298 7,8314 +0,6

AUD/USD 0,7162 -0,2 0,7177 0,7163 +7,3

NZD/USD 0,5910 +0,4 0,5889 0,5877 +2,7

BTC/USD 75.939,72 -0,5 76.311,55 75.398,87 -13,4

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,12 -0,6 -0,49 89,61

Brent/ICE 95,40 -0,1 -0,08 95,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.784,39 -0,7 -35,25 4.819,64

Silber 78,92 -1,2 -0,98 79,91

Platin 2.069,38 -0,9 -19,63 2.089,01

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 03:22 ET (07:22 GMT)

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
08:01Rio Tinto HoldJefferies & Company Inc.
08:01Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
17.04.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Rio Tinto OverweightBarclays Capital
17.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Rio Tinto HoldJefferies & Company Inc.
08:01Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
17.04.2026Rio Tinto Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026Rio Tinto NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen