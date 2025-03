MÄRKTE ASIEN/Unter Druck nach Abverkauf an Wall Street

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag leicht unter Druck geraten. Auf das Sentiment drückte der Abverkauf an der Wall Street. US-Präsident Donald Trump hatte im Rahmen seines Wirtschaftsprogramms eine vorübergehende Rezession in den USA nicht ausgeschlossen. Das schürte nicht nur Wachstumsängste, sondern erhöhte die angesichts der sprunghaften Zollpolitik Trumps ohnehin schon herrschende Unsicherheit zusätzlich.

Die Abgaben im asiatischen Handel fielen allerdings weitaus moderater aus als in den USA. Viele Investoren sind dabei, aus den US-Märkten nach Europa oder auch Asien umzuschichten. Unterstützt wurde diese Bewegung noch durch Empfehlungen durch Analysten. So soll die Citigroup die Empfehlung für US-Aktien gesenkt, und die für chinesische Titel erhöht haben. Der Schanghai-Composite drehte im späten Handel noch ins Plus und gewann 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel dagegen im späten Handel um 0,6 Prozent.

Auch in Asien standen die Technologiewerte unter Druck, allerdings auch in diesem Fall weitaus moderater. An der Wall Street brach der Nasdaq-Composite gleich um 4 Prozent ein. Taiwan Semiconductor fielen in Taipeh um 2,7 Prozent zurück. Für Samsung Electronics ging es in Seoul um 1,1 Prozent nach unten. In Seoul reduzierte sich der Kospi um 1,3 Prozent, in Taiwan ging es um 1,7 Prozent abwärts.

Die Börse in Tokio schloss deutlich erholt von den Tagestiefs. Der Nikkei gab um 0,6 Prozent nach. Im frühen Verlauf hatte das Minus schon fast 3 Prozent betragen. Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal mit 2,2 Prozent langsamer gewachsen als die zunächst gemeldet 2,8 Prozent. Trotz der Abwärtsrevision handelt es sich um das dritte Quartal mit Wachstum in Folge. Das stützt die Erwartung, wonach die Bank of Japan ihren Kurs der Zinserhöhungen beibehalten könnte. Der Yen gab gegen den Euro nach, zeigte sich aber zum Dollar wenig bewegt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende Schluss Vortag

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.890,10 -0,9% -2,6% 06:00 7962,30

Nikkei-225 (Tokio) 36.793,11 -0,6% -7,5% 07:00 37028,27

Kospi (Seoul) 2.537,60 -1,3% --- 08:00 2570,39

Schanghai-Comp. 3.379,83 +0,4% +0,6% 08:00 3366,16

Hang-Seng (Hongk.) 23.645,33 -0,6% +20,6% 09:00 23783,49

Taiex (Taiwan) 22.071,09 -1,7% -2,0% 06:30 22459,15

BSE (Mumbai) 73.935,11 -0,2% -5,2% 11:00 74115,17

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Zeit eintragen % YTD

EUR/USD 1,0873 0,3 1,0831 8:47 Uhr +4,7%

EUR/JPY 159,99 0,4 159,76 -1,6%

EUR/GBP 0,8425 0,1 0,8392 +1,4%

GBP/USD 1,2906 0,2 1,2905 +3,0%

USD/JPY 147,15 0,1 147,51 -5,9%

USD/KRW 1.453,97 -0,3 1.452,86 -1,7%

USD/CNY 7,1591 -0,2 7,1767 -0,6%

USD/CNH 7,2390 -0,3 7,2659 -1,2%

USD/HKD 7,7688 0,0 7,7673 +0,0%

AUD/USD 0,6276 0,0 0,6319 +1,6%

NZD/USD 0,5691 0,0 0,5729 +2,1%

BTC/USD 80.388,25 1,1 82.314,70 -7,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,93 66,03 -0,2% -0,10 +0,1%

Brent/ICE 69,35 69,14 +0,3% +0,21 -5,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2898,695 2884,705 +0,5% +13,99 +11,0%

Silber (Spot) 29,64 29,58 +0,2% +0,06 +7,6%

Platin (Spot) 882,74 885,28 -0,3% -2,54 +1,6%

