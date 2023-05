MÄRKTE ASIEN/US-chinesische Spannungen bremsen China-Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien war die Erleichterung über die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit am Dienstag schon wieder verflogen. Stattdessen rückten die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA in den Blick, nachdem Peking ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder abgelehnt hatte.

Eigentlich hätten der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein chinesischer Gegenpart Li Shangfu am kommenden Wochenende in Singapur zusammenkommen sollen, wo die jährliche Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialogue stattfindet. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington warf den USA in einer Stellungnahme vor, China mit allen möglichen Mitteln zu unterdrücken und fortwährend Sanktionen gegen Vertreter Chinas sowie chinesische Institutionen und Unternehmen zu verhängen.

In Schanghai holte der Composite-Index seine Verluste auf und schloss 0,1 Prozent höher. Neben den jüngsten Verstimmungen zwischen Washington und Peking bremste die unerwartet langsame Erholung der heimischen Wirtschaft von den Pandemiefolgen, die sich aus den jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten herauslesen ließ. In Hongkong arbeitete sich der Hang-Seng-Index im späten Handel ebenfalls knapp in positives Terrain vor.

Mit einem Plus von 0,3 Prozent schloss derweil der Nikkei-225-Index in Tokio. Der Index erreichte ein neues 33-Jahrehoch. Hier stützte der im Vergleich zum Yen festere US-Dollar, der die Absatzchancen japanischer Exportunternehmen auf dem Weltmarkt verbessert.

LG Electronics mit Kurssprung

In Seoul ging es mit dem Kospi um 1 Prozent nach oben. Der südkoreanische Aktienmarkt war am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Marktteilnehmer sprachen von einer nachgeholten positiven Reaktion auf die Entwicklung im US-Schuldenstreit. Unter den Einzelwerten sprangen LG Electronics um fast 11 Prozent nach oben. Anleger setzten auf eine kräftige Neubewertung dank des wachsenden Fahrzeugkomponentengeschäfts. Ein neuer Auftrag verhalf Hyundai Mipo Dockyard zu einem Plus von 6,3 Prozent.

Am Aktienmarkt in Sydney gab der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf fehlende Impulse der US-Börsen, die am Montag wegen des Feiertags Memorial Day geschlossen waren. Verkauft wurden vor allem die schwergewichteten Aktien der großen australischen Banken. Der Subindex der Finanzwerte sank um 0,35 Prozent. Ein positiver Ausblick verhalf der Aktie von Quantals zu einem Plus von 2,65 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.209,30 -0,1% +2,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.328,16 +0,3% +19,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.585,52 +1,0% +15,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.223,73 +0,1% +4,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.567,51 +0,1% -6,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.196,11 +0,0% -1,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.399,69 -0,4% -6,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0685 -0,2% 1,0710 1,0731 -0,2%

EUR/JPY 149,82 -0,4% 150,37 150,77 +6,7%

EUR/GBP 0,8658 -0,1% 0,8666 0,8690 -2,2%

GBP/USD 1,2341 -0,1% 1,2359 1,2350 +2,0%

USD/JPY 140,21 -0,1% 140,39 140,50 +6,9%

USD/KRW 1.324,11 +0,1% 1.323,04 1.323,43 +4,9%

USD/CNY 7,0935 +0,3% 7,0730 7,0647 +2,8%

USD/CNH 7,1019 +0,2% 7,0848 7,0800 +2,5%

USD/HKD 7,8327 +0,1% 7,8284 7,8313 +0,3%

AUD/USD 0,6525 -0,2% 0,6539 0,6531 -4,2%

NZD/USD 0,6043 -0,2% 0,6054 0,6050 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 27.830,83 +0,6% 27.674,30 27.889,33 +67,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,34 72,67 -0,5% -0,33 -9,4%

Brent/ICE 76,57 77,1 -0,7% -0,53 -8,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,00 24,56 -2,3% -0,56 -67,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,89 1.943,10 -0,3% -5,22 +6,3%

Silber (Spot) 23,06 23,25 -0,8% -0,19 -3,8%

Platin (Spot) 1.030,53 1.029,05 +0,1% +1,48 -3,5%

Kupfer-Future 3,65 3,68 -0,9% -0,03 -4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

