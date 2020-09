MÄRKTE ASIEN/US-Erholung gibt Richtung nach oben vor

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholung an der Wall Street nach den ausgeprägten Gewinnmitnahmen der drei Vortage, geht es am Donnerstag auch in Ostasien und in Australien nach oben mit den Kursen. Dabei fallen die Gewinne aber längst nicht so hoch aus wie in den USA, nachdem sie zuvor in Asien auch nicht so stark zurückgefallen waren. Zudem zeigt die Tendenz im Tagesverlauf eher etwas nach unten.

Am meisten legen noch Tokio und Seoul zu, in Tokio gewinnt der Nikkei-225 Index 0,7 Prozent auf 23.184 Punkte. In China und Australien lautet die Tagestendenz eher gut behauptet.

Der Markt warte nun auf die Verlautbarungen der EZB am Nachmittag (MESZ), heißt es im Handel. Allgemein erwartet wird, dass der geldpolitische Kurs bestätigt und zugleich Bereitschaft betont wird, falls nötig die Geldpolitik weiter zu lockern. Spekuliert wird darüber, ob EZB-Chefin Lagarde versuchen könnte, den Euro nach unten zu reden nach einer ähnlichen Aktion jüngst von EZB-Chefvolkswirt Lane. Aktuell zeigt die Richtung des Euro gegenüber dem Dollar etwas nach oben, wobei auch der Yen zum Dollar etwas anzieht.

Etwas Rückenwind für die Kurse in Japan kommt von den Maschinenbauaufträgen im Juli, die im Monatsvergleich stärker zugelegt haben als prognostiziert, im Jahresvergleich aber immer noch ein kräftiges Minus aufweisen.

Zu den Favoriten in der Region gehören Aktien aus technologienahen Branchen, die von den jüngsten Gewinnmitnahmen am stärksten betroffen waren. In Hongkong gewinnen beispielsweise Alibaba Group 1,7 und Tencent 1,9 Prozent, in Seoul LG Electronics 4,0 und Samsung Electronics 1,7 Prozent. Letztere dürften dabei auch immer noch vom jüngst erhaltenen 5G-Großauftrag von Verizon profitieren. In Tokio geht es für den Chiphersteller Renesas Electronics um 8,2 Prozent nach oben, für Fanuc um 2,1 Prozent. Nintendo gewinnen 1,2 Prozent, auch gestützt von einer Kaufempfehlung durch Jefferies.

Ölpreise leicht gedrückt

Am Ölmarkt fallen die Preise etwas, nachdem am späten Vortag ein Branchenverband in den USA unerwartet einen Anstieg der Vorräte in der vergangenen Woche berichtete. Im späteren Tagesverlauf werden die offiziellen Daten mitgeteilt, für die beim Rohöl ein leichter Rückgang erwartet wird.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.883,80 +0,09% -11,97% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.184,08 +0,66% -1,62% 08:00

Kospi (Seoul) 2.395,66 +0,83% +9,01% 08:00

Schanghai-Comp. 3.264,19 +0,29% +7,02% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.478,69 +0,04% -12,57% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.488,30 -0,44% -22,28% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.482,59 -0,94% -4,37% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1821 +0,2% 1,1803 1,1776 +5,4%

EUR/JPY 125,40 +0,0% 125,35 124,73 +2,9%

EUR/GBP 0,9097 +0,2% 0,9081 0,9094 +7,5%

GBP/USD 1,2995 -0,0% 1,2999 1,2949 -2,0%

USD/JPY 106,08 -0,1% 106,20 105,93 -2,4%

USD/KRW 1185,88 +0,1% 1184,90 1187,90 +2,7%

USD/CNY 6,8333 -0,2% 6,8333 6,8476 -1,9%

USD/CNH 6,8395 +0,1% 6,8337 6,8513 -1,8%

USD/HKD 7,7504 -0,0% 7,7506 7,7504 -0,5%

AUD/USD 0,7268 -0,2% 0,7281 0,7226 +3,7%

NZD/USD 0,6681 +0,0% 0,6680 0,6633 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 10.399,51 +1,6% 10.240,26 10.147,26 +44,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,79 38,05 -0,7% -0,26 -34,0%

Brent/ICE 40,60 40,79 -0,5% -0,19 -34,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,71 1.946,70 -0,1% -0,98 +28,2%

Silber (Spot) 27,02 27,05 -0,1% -0,03 +51,4%

Platin (Spot) 919,75 923,25 -0,4% -3,50 -4,7%

Kupfer-Future 3,02 3,04 -0,8% -0,02 +7,0%

