MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben belasten - China mit Deflationssorgen schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche haben negative Vorzeichen an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Die Aktienmärkte der Region folgten der Wall Street nach unten, wo Rezessionssorgen am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatten, nachdem die Arbeitsmarktdaten für August schwächer ausgefallen waren als erwartet. In Asien lösten sich derweil vielerorts die Indizes von ihren Tagestiefs, als die Futures auf die großen US-Aktienindizes ins Plus drehten.

In Tokio setzte der Nikkei-225-Index seine Verlustserie fort und fiel um 0,5 Prozent auf 36.216 Punkte, nachdem das japanische Bruttoinlandsprodukt für das zweite Kalenderquartal nach unten revidiert worden war. Wie in den USA standen auch in Japan Technologiewerte ganz oben auf den Verkaufslisten. Lasertec verbilligten sich um 4,8 Prozent und Tokyo Electron um 2,3 Prozent. Seven & i gewannen derweil 2,4 Prozent. Nachdem das japanische Unternehmen die Übernahmeofferte der kanadischen Supermarktgruppe Alimentation Couche Tard abgelehnt hat, haben die Kanadier Bereitschaft gezeigt, Lösungen auszuarbeiten, um die Bedenken des Betreibers der 7-Eleven-Märkte auszuräumen.

In Schanghai verlor der Composite-Index mit Deflationssorgen 1,1 Prozent. Die chinesischen Verbraucherpreise stiegen im August etwas weniger stark als von Volkswirten geschätzt, die Erzeugerpreise verzeichneten den 23. Rückgang in Folge. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 2 Prozent im Minus. In Shenzhen fiel der Kurs von Midea Group um gut 3 Prozent. Das Unternehmen bereitet seinen Börsengang in Hongkong vor; es wäre der bisher größte an diesem Handelsplatz im laufenden Jahr.

An der Börse in Seoul gab der Kospi um 0,3 Prozent nach. Indexschwergewicht Samsung Electronics schloss 2 Prozent niedriger, der Kurs des Chipherstellers SK Hynix erholte sich von anfänglichen Verlusten und gewann 0,4 Prozent.

Am australischen Aktienmarkt, wo der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent fiel, belastet von Kursverlusten im Bankensektor. Hier verloren unter anderem Westpac 0,7 Prozent, nachdem die Bank einen internen Kandidaten zum neuen CEO ernannt hatte. Die Aktien des Autozulieferers ARB sprangen um 6,3 Prozent. Analysten hatten sich positiv zu Plänen des Unternehmens geäußert, die Beteiligung an dem US-Unternehmen ORW aufzustocken.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.988,10 -0,3% +5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.215,75 -0,5% +8,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.535,93 -0,3% -4,5% 08:00

Schanghai-Comp. 2.736,49 -1,1% -8,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.089,67 -2,0% +2,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.144,44 -1,4% +17,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.484,66 +0,9% +6,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.656,12 +0,2% +13,6% 11:00

BSE (Mumbai) 81.344,95 +0,2% +12,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:06 % YTD

EUR/USD 1,1059 -0,2% 1,1084 1,1118 +0,1%

EUR/JPY 158,27 +0,5% 157,56 158,26 +1,7%

EUR/GBP 0,8443 -0,0% 0,8444 0,8432 -2,7%

GBP/USD 1,3096 -0,2% 1,3128 1,3184 +2,9%

USD/JPY 143,13 +0,7% 142,16 142,38 +1,6%

USD/KRW 1.340,51 +0,2% 1.338,28 1.327,75 +3,3%

USD/CNY 7,1057 +0,2% 7,0899 7,0851 +0,1%

USD/CNH 7,1130 +0,3% 7,0948 7,0816 +2,0%

USD/HKD 7,7960 +0,0% 7,7946 7,7929 -0,2%

AUD/USD 0,6664 -0,1% 0,6668 0,6736 -2,1%

NZD/USD 0,6148 -0,4% 0,6171 0,6223 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 54.767,50 +0,6% 54.464,80 56.403,70 +25,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,51 67,67 +1,2% +0,84 -3,5%

Brent/ICE 71,88 71,06 +1,2% +0,82 -4,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.489,44 2.497,42 -0,3% -7,99 +20,7%

Silber (Spot) 27,99 27,94 +0,2% +0,06 +17,7%

Platin (Spot) 930,99 924,23 +0,7% +6,76 -6,2%

Kupfer-Future 4,03 4,03 +0,1% +0,00 +2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

September 09, 2024 03:27 ET (07:27 GMT)