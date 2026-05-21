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MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben stützen Börsen - Lenovo mit Kurssprung

22.05.26 09:10 Uhr
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DOW JONES--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt. Die Vorgaben aus den USA waren positiv. An der Wall Street hatten Anleger erneut darauf gesetzt, dass der Iran-Krieg bald beendet wird.

In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 2,7 Prozent vor. Der breiter gefasste Topix schloss 1 Prozent höher. Mit Erleichterung wurde dort aufgenommen, dass die japanischen Verbraucherpreise im April weniger stark gestiegen waren als von Volkswirten prognostiziert, wenngleich dies die Bank of Japan nach Meinung von Beobachtern nicht davon abhalten wird, die Zinsen zu erhöhen. Die Aktien von Sumitomo Electric verbesserten sich um 10,2 Prozent, denn Unternehmen hat einen Auftrag im Wert von rund 2 Milliarden Euro vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion erhalten. Kawasaki Heavy Industries (+4,5%) profitierten von einer Kooperation mit Nvidia und Microsoft im Bereich KI.

In Shanghai gewann der Composite-Index 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index legte in Hongkong (Späthandel) um 1,1 Prozent zu. Die chinesischen Börsen hatten am Donnerstag deutlicher nachgegeben. Unter den Einzelwerten in Hongkong sprangen Lenovo nach Vorlage starker Zahlen zum vierten Geschäftsquartal um 19 Prozent nach oben. Der CEO des Computerherstellers hat überdies die neue Strategie vorgestellt, mit der das Unternehmen in den nächsten beiden Jahren den Jahresumsatz auf 100 Milliarden US-Dollar steigern will. Imax China verteuerten sich um 12,5 Prozent in Reaktion auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach sich die US-Muttergesellschaft Imax zum Verkauf stellt. Der Kinobetreiber sei diesbezüglich an mehrere Unternehmen der Unterhaltungsindustrie herangetreten, schrieb die Zeitung.

Am südkoreanischen Aktienmarkt ging es mit dem Kospi um 0,4 Prozent aufwärts, nachdem der Index am Vortag einen Satz von über 8 Prozent gemacht hatte. Gewinnmitnahmen drückten Samsung Electronics um 2,3 Prozent. Die Titel hatten am Donnerstag kräftig zugelegt mit der Nachricht, dass ein Streik bei dem Chiphersteller abgewendet wurde.

In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent. Die Aktien der Telekommunikationsgesellschaft Tuas schlossen unverändert, nachdem die Übernahme der in Singapur ansässigen M1 geplatzt war.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.657,00 +0,4 -0,7 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.040,90 +1,0 +14,3 08:00

Kospi (Seoul) 7.847,71 +0,4 +86,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.655,96 +1,1 +0,1 10:00

Shanghai-Composite 4.113,03 +0,9 +3,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.067,49 +0,4 +9,1 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.113,44 +0,3 -29,3 10:00

KLCI (Malaysia) 1.711,56 +0,2 +1,9 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 % YTD

EUR/USD 1,1604 -0,1 1,1618 1,1610 -1,2

EUR/JPY 184,63 -0,0 184,67 184,69 +0,4

EUR/GBP 0,8648 0,0 0,8648 0,8644 -0,8

USD/JPY 159,11 +0,1 158,96 159,05 +1,6

USD/KRW 1.516,38 +0,8 1.503,70 1.505,10 +5,3

USD/CNY 6,7969 -0,1 6,8025 6,8042 -2,8

USD/CNH 6,7996 0,0 6,7996 6,8060 -2,5

USD/HKD 7,8359 +0,0 7,8339 7,8328 +0,7

AUD/USD 0,7130 -0,2 0,7147 0,7113 +6,9

NZD/USD 0,5862 -0,2 0,5874 0,5854 +1,8

BTC/USD 77.277,91 -0,5 77.646,33 77.535,29 -11,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,14 +1,9 1,79 96,35

Brent/ICE 105,05 +2,4 2,47 102,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.523,60 -0,4 -17,90 4.541,50

Silber 76,06 -0,8 -0,64 76,70

Platin 1.940,66 -1,3 -25,25 1.965,91

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)

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