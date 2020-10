MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben und gute Quartalsausweise stützen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit etwas festeren Vorgaben der Wall Street geht es zur Wochenmitte auch an den meisten Börsen in Ostasien und Australien nach oben. Die Kursgewinne sind jedoch meist gering. Auch die Umsätze halten sich in Grenzen, was für die Verunsicherung der Anleger spricht. Zentrale Themen sind nach wie vor das Ringen um weitere Corona-Hilfsmaßnahmen in den USA und die Ungewissheit darüber, wann und in welchem Tempo sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholen wird. Etwas Ablenkung bietet die Bilanzsaison, die bislang einige positive Überraschungen gebracht hat. Allerdings sind die Erwartungen aufgrund der Corona-Krise durchweg recht niedrig.

An der Tokioter Börse steigt der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 23.662 Punkte. Japanische Anleger greifen zu Aktien der Automobil- und Elektronikbranche, aber auch zu Finanzwerten. Beispielsweise gewinnen Subaru rund 5 Prozent, der Kurs des Robotik-Unternehmens Yaskawa Electric klettert um 1,7 Prozent, und die Aktie der Japan Post Bank legt um 1,3 Prozent zu.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent zu. Gesucht sind dort vor allem Aktien der Pharmabranche. Sie profitieren von der Zusicherung der chinesischen Gesundheitsbehörden, die Zulassung von Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 beschleunigt zu prüfen. Wuxi Biologics verteuern sich um gut 11 Prozent. Sino Biopharmaceutical tendieren gut behauptet.

An der Börse in Schanghai geht es derweil mit dem Composite-Index gegen die regionale Tendenz um 0,4 Prozent nach unten. Händler berichten von dünnen Umsätzen und dem verstärkten Rückzug ausländischer Anleger in den vergangenen Tagen. Die gedämpfte Stimmung könnte eine Erholung der chinesischen Börse erschweren, heißt es.

China Mobile nach überzeugenden Zahlen fester

In Hongkong verbessern sich China Mobile nach Veröffentlichung überzeugender Geschäftszahlen um 2 Prozent. Wie aus dem am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegten Zahlenausweis hervorging, hat das Telekommunikationsunternehmen im dritten Quartal zwar eine halbe Million Mobilkunden verloren, den Umsatz aber dennoch gesteigert. Die Zahlen befeuern Hoffnungen, dass auch die Wettbewerber China Telecom und China Unicom im Quartal gut abgeschnitten haben. Ihre Aktien steigen um 7,1 respektive 7,4 Prozent. China Telecom wird am Donnerstag über den Verlauf des dritten Quartals berichten, China Unicom schon im späteren Verlauf des Mittwochs.

Cathay Pacific gewinnen 3,9 Prozent. Das Board der von der Corona-Krise besonders hart getroffene Hongkonger Fluggesellschaft hat einem Restrukturierungsplan zugestimmt, der Stellenstreichungen und die Schließung der Regionaltochter Cathay Dragon vorsieht. Takara Bio verteuern sich in Tokio um 6,1 Prozent. Das Biomedizin-Unternehmen hat den Ausblick auf das erste Geschäftshalbjahr erhöht. Es rechnet nun mit einem Gewinnanstieg statt eines Rückgangs.

Protest-Pause stützt Baht

Der thailändische Baht legt zum US-Dollar leicht zu, nachdem die Proteste gegen die Regierung in Bangkok am Dienstag unterbrochen wurden. Die Verantwortlichen hatten die Protestierenden erfolgreich dazu aufgerufen, eine Pause einzulegen. Ferner hat das thailändische Kabinett für den 26. und 27. eine Sondersitzung des Parlaments anberaumt, die allerdings formal noch vom König genehmigt werden muss. Stephen Innes von Axi spricht von einer positiven Entwicklung, die allerdings erwartet worden sei. Der Dollar sinkt um 0,1 Prozent auf 31,20 Baht.

