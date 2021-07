MÄRKTE ASIEN/US-Vorgaben und Konjunktursorgen dämpfen Kauflust

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit den sehr schwachen US-Vorgaben ist es am Dienstag auch an den Börsen in Ostasien und Australien nach unten gegangen. Nachdem die Börsen der Region aber schon am Vortag Federn gelassen hatten, fielen die Verluste weniger drastisch aus. Auf den Aktienmärkten lastete die Befürchtung, dass die wieder steigende Zahl der Corona-Infektionen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnte. Anleger setzen daher auf sichere Häfen, etwa Fluchtwährungen wie den Yen oder auch den Dollar.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 1,0 Prozent auf 27.388 Punkte, zusätzlich belastet vom festeren Yen. Der Dollar entfernte sich mit etwa 109,50 Yen weiter nach unten von der 110er Marke, über der er in der vergangenen Woche noch notierte. Mit minus 0,1 Prozent hielt sich der Composite-Index in Schanghai erneut vergleichsweise gut - obwohl die chinesische Notenbank den Referenzzins für Unternehmens- und Privatkredite auf dem aktuellen Niveau bestätigt hat. Nachdem sie kürzlich die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hatte, war eine Zinssenkung für möglich gehalten worden.

Schwächer zeigte sich der Hang-Seng-Index (-0,9% im späten Handel) in Hongkong. Hier würden immer noch die Gewinne der vergangenen Woche mitgenommen, sagten Händler. In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent. Das von ANZ Roy Morgan ermittelte Verbrauchervertrauen in Australien ist im Zuge der jüngst wieder verschärften Lockdown-Maßnahmen in der vergangenen Woche so heftig wie zuletzt im März 2020 zurückgegangen, als die Pandemie ihren ersten Höhepunkt erreichte. Derweil haben die australischen Verbraucher auch ihre Ausgaben drastisch eingeschränkt, wie aus Daten der Bank CBA hervorgeht.

Ölpreise stabilisiert - Branchenaktien erneut unter Druck

Die Ölpreise stabilisierten sich nach dem Absturz vom Montag, der von der Furcht vor einem Überangebot ausgelöst worden war. Die Aktien der Branchenunternehmen standen in Asien erneut unter Druck. So ging es mit Inpex und Japan Petroleum Exploration in Tokio um 4,5 und 2,6 Prozent nach unten. CNOOC verbilligen sich in Hongkong um 2,8 Prozent. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil sank um 2,9 Prozent. Woodside Petroleum verloren in Sydney 1,9 Prozent. Oil Search gewannen gegen die Tendenz 6,3 Prozent. Das Unternehmen hatte eine Übernahmeofferte von Santos (-5%) abgelehnt, wie am Dienstag bekannt wurde.

Negativ wurden die Produktionszahlen von BHP (-2,5%) aufgenommen. Der Bergbaukonzern hatte seine Förderprognose für das Geschäftsjahr "nur" erfüllt. Die Analysten von RBC Capital Markets bemängelten auch den Ausblick als "etwas schwach". In Tokio sprangen Canon um 9, Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele erhöht hatte. Celltrion stiegen in Seoul um 3,8 Prozent, nachdem die Covid-Antikörper-Therapie des Unternehmens in Indonesien zugelassen worden war.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.252,20 -0,46% +10,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.388,16 -0,96% +0,8% 08:00

Kospi (Seoul) 3.232,70 -0,35% +12,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.536,03 -0,09% +1,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.240,26 -0,91% +1,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.528,74 -1,46% +19,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) Feiertag 11:00

KLCI (Malaysia) Feiertag 11:00

BSE (Mumbai) 52.075,20 -0,91% +8,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1785 -0,1% 1,1797 1,1785 -3,5%

EUR/JPY 129,14 -0,0% 129,16 129,49 +2,4%

EUR/GBP 0,8639 +0,1% 0,8627 0,8590 -3,3%

GBP/USD 1,3640 -0,2% 1,3674 1,3718 -0,3%

USD/JPY 109,59 +0,1% 109,48 109,86 +6,2%

USD/KRW 1148,85 -0,3% 1151,96 1148,37 +5,8%

USD/CNY 6,4845 -0,1% 6,4905 6,4828 -0,7%

USD/CNH 6,4889 -0,1% 6,4941 6,4883 -0,2%

USD/HKD 7,7717 +0,0% 7,7708 7,7691 +0,3%

AUD/USD 0,7325 -0,2% 0,7342 0,7368 -4,9%

NZD/USD 0,6909 -0,5% 0,6945 0,6977 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 29.794,76 -3,1% 30.750,01 31.623,51 +2,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,32 66,42 +1,4% 0,90 +39,2%

Brent/ICE 69,38 68,62 +1,1% 0,76 +35,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,46 1.812,60 +0,2% +3,86 -4,3%

Silber (Spot) 25,15 25,18 -0,1% -0,02 -4,7%

Platin (Spot) 1.083,78 1.078,50 +0,5% +5,28 +1,3%

Kupfer-Future 4,23 4,21 +0,6% +0,03 +19,9%

