MÄRKTE ASIEN/US-Vorlage stützt - Samsung nach Quartalsausweis kaum bewegt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Donnerstag der festen Vorlage der Wall Street angeschlossen. In Seoul bremsten Gewinnmitnahmen nach guten Geschäftszahlen den Kurs der Samsung-Aktie.

In den USA hatte die Volte von US-Präsident Donald Trump, zumindest für schnelle gezielte finanzielle Hilfsmaßnahmen beispielsweise für die stark unter der Pandemie leidenden Fluggesellschaften und die privaten Haushalte bereit zu sein, für Kauflaune gesorgt. Tags zuvor hatte Trump einem umfassenden Hilfspaket gemeinsam mit oppositionellen Demokraten noch eine Absage erteilt.

An den Plätzen in Sydney und Tokio ging es um jeweils rund 1 Prozent nach oben. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit 23.647 Punkten. Dort berichteten Marktakteure auch von etwas Rückenwind vom Devisenmarkt, wo der Yen zur gleichen Vortageszeit etwas deutlicher nachgab, was japanische Exporte verbilligt. Vor allem aber sorgte für Zuversicht, dass die japanische Notenbank die Entwicklung der Wirtschaft in acht der neun Regionen des Landes nun positiver einschätzt als zuletzt. Das bewirkte Kursgewinne insbesondere bei Aktien aus dem Immobilien- und Stahlsektor.

Der Kospi in Seoul kam lediglich um 0,2 Prozent voran, nachdem im Verlauf anfänglich höhere Gewinne wieder verlorengegangen waren. Dennoch legte der Index damit bereits das siebte Mal in Folge zu. Im Handel war von der Erwartung besserer Quartalsergebnisse großer Unternehmen zu hören, nachdem Samsung Electronics für sein drittes Quartal einen Gewinnsprung um fast 60 Prozent in Aussicht gestellt hat. Die Samsung-Aktie selbst profitierte davon aber nicht und kam um 0,3 Prozent zurück. Zum einen waren die Erwartungen im Vorfeld bereits hoch, zum anderen sprachen Händler von Gewinnmitnahmen.

Ähnlich sah es bei LG Electronics aus. Die Aktie schloss nach Vorlage besser als erwartet ausgefallener Drittquartalszahlen kurz vor Handelsende 2,9 Prozent niedriger.

Hongkong hinkt hinterher - Rekordhoch in Neuseeland

Der Aktienmarkt Hongkong konnte sich der eher positiven Grundtendenz nicht anschließen. Nach einem positiven Start lag der HSI im Späthandel 0,4 Prozent im Minus, während in Schanghai im Zuge der Goldenen Woche letztmals das Geschäft ruhte.

Die weitere Richtung in Hongkong dürfte auch stark davon abhängen, wie der Markt in Schanghai am Freitag nach seiner achttägigen Feiertagspause startet, hieß es. Unter Abgabedruck sahen Händler die Aktien der Casinobetreiber wie Sands China (-3,0 Prozent) und Galaxy Entertainment (-2,1 Prozent). Daneben hätten Aktien aus der Immobilienbranche zu den Verlierern gehört.

In Neuseeland legte das Marktbarometer NZX-50 um 1,8 Prozent zu und erreichte auf Schlusskursbasis ein Rekordhoch. Zur guten Stimmung hätten ein Anstieg des Geschäftsklimaindex' und in einer Umfrage ermittelte Inflationserwartungen der Unternehmen beigetragen, hieß es. Letzteres sei ein Hinweis auf eine sich erholende Wirtschaft. Unter den Einzelwerten verloren Vital Healthcare Property gegen die positive Tendenz 2,2 Prozent, belastet von einer Kapitalerhöhung.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.102,00 +1,09% -8,71% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.647,07 +0,96% -0,99% 08:00

Kospi (Seoul) 2.391,96 +0,21% +8,84% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertagspause/Goldene Woche

Hang-Seng (Hongk.) 24.131,38 -0,44% -14,02% 10:00

Taiex (Taiwan) 12.867,64 +0,96% +7,26% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.536,81 -0,06% -21,24% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.503,29 +0,92% -6,24% 11:00

BSE (Mumbai) 40.398,86 +1,30% -2,20% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:59 % YTD

EUR/USD 1,1771 +0,1% 1,1765 1,1761 +5,0%

EUR/JPY 124,76 +0,1% 124,69 124,53 +2,3%

EUR/GBP 0,9088 -0,2% 0,9108 0,9102 +7,4%

GBP/USD 1,2953 +0,3% 1,2916 1,2921 -2,3%

USD/JPY 105,97 -0,0% 105,98 105,91 -2,5%

USD/KRW 1152,29 -0,5% 1157,50 1158,06 -0,2%

USD/CNH 6,7311 -0,1% 6,7361 6,7334 -3,4%

AUD/USD 0,7166 +0,4% 0,7139 0,7140 +2,3%

NZD/USD 0,6587 +0,1% 0,6580 0,6599 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.593,26 -0,6% 10.660,19 10.606,82 +46,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,27 39,95 +0,8% 0,32 -29,2%

Brent/ICE 42,38 41,99 +0,9% 0,39 -30,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,69 1.887,56 +0,3% +5,13 +24,7%

Silber (Spot) 24,05 23,73 +1,4% +0,32 +34,7%

Platin (Spot) 869,20 868,08 +0,1% +1,13 -9,9%

Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,4% -0,01 +6,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2020 03:34 ET (07:34 GMT)