MÄRKTE ASIEN/US-Zinsanstieg bremst - Hongkong schert nach oben aus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag im Handelsverlauf mehrheitlich wenig bewegt im Bereich ihrer Vorwochenschlussstände. Dabei zeigen sich die Indizes vielfach von anfänglichen Verlusten erholt. Gleichwohl werden sie nach oben gebremst vom neuerlichen deutlichen Anstieg der Marktzinsen in den USA am Freitag. Eine Ausnahme macht Hongkong, wo es nach Anfangsverlusten mittlerweile sogar um 1,3 Prozent deutlich nach oben geht, womit das kräftige Freitagsminus fast wieder ausgebügelt wird.

Der Nikkei-Index in Tokio gibt um 0,4 Prozent nach auf 28.048 Punkte. Der deutlich fallende Yen sorgt für keinen Rückenwind. Der Dollar schießt auf 123,05 Yen weiter nach oben, verglichen mit Ständen um 121,40 zur gleichen Zeit am Freitag, der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Hintergrund sind weiter kräftig anziehende Marktzinsen in den USA angesichts sich mehrender Signale, dass der begonnene Zinserhöhungszyklus in den USA wegen der hohen Inflation noch an Schärfe gewinnen könnte. Zugleich fährt die japanische Notenbank aber einen weiter ultraexpansiven Kurs. Der Dollar steht zum Yen so hoch wie zuletzt vor über sechs Jahren.

In Schanghai liegt das Aktienbarometer minimal im Minus. Dass Schanghai wegen eines Corona-Ausbruchs mehr oder weniger komplett abgeriegelt wird, wird gut weggesteckt. In zwei Stufen sollen dort über die nächsten neun Tage umfassende Corona-Tests durchgeführt werden. Derweil kommt aus der Industrie des Landes die Nachricht, dass die Gewinne im Zeitraum Januar-Februar um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind, nachdem das Plus im Dezember noch 4,2 Prozent betragen hatte.

In Hongkong treiben sich kräftig erholende Kurse im Techniksektor den Leitindex HSI, der entsprechende Subindex gewinnt über 3 Prozent. Meituan machen einen Satz um 14 Prozent. Das Technikunternehmen ist im vierten Quartal beim Umsatz dank eines erheblichen Neugeschäfts und einem stabilen Wachstum im Bereich Essenslieferungen kräftig gewachsen und auch stärker als die zentralen Rivalen Tencent (+3,8%) und Alibaba (+3,6%).

In Tokio verbessern sich Yokohama Rubber um 3,8 Prozent mit der Nachricht, dass das Unternehmen das Reifengeschäft der schwedischen Trelleborg übernehmen wird.

Die Ölpreise geben deutlicher nach um knapp 3 Prozent. Händler sprechen von einem technischen Widerstand im Bereich von 118 Dollar je Brentöl. Die Ölpreistreiber seien aber grundsätzlich weiter intakt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.426,20 +0,3% -0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.048,97 -0,4% -2,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.732,37 +0,1% -8,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.208,12 -0,1% -11,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.683,35 +1,3% -8,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.425,79 +0,4% +9,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.599,11 -0,3% +2,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0952 -0,3% 1,0985 1,1027 -3,7%

EUR/JPY 134,77 +0,5% 134,04 134,30 +3,0%

EUR/GBP 0,8325 -0,1% 0,8332 0,8352 -0,9%

GBP/USD 1,3153 -0,2% 1,3183 1,3201 -2,8%

USD/JPY 123,06 +0,8% 122,03 121,82 +6,9%

USD/CNH 6,3920 +0,0% 6,3893 6,3771 +0,6%

USD/HKD 7,8279 -0,0% 7,8282 7,8253 +0,4%

AUD/USD 0,7528 +0,2% 0,7512 0,7513 +3,7%

NZD/USD 0,6948 -0,1% 0,6956 0,6970 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 46.949,50 +0,9% 46.533,04 44.204,81 +1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,59 113,90 -2,9% -3,31 +49,6%

Brent/ICE 117,60 120,65 -2,5% -3,05 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.943,47 1.958,21 -0,8% -14,74 +6,2%

Silber (Spot) 25,15 25,53 -1,5% -0,38 +7,9%

Platin (Spot) 1.001,92 1.002,35 -0,0% -0,43 +3,2%

Kupfer-Future 4,66 4,70 -0,8% -0,04 +4,7%

