MÄRKTE ASIEN/US-Zölle belasten - PBoC mildert Verkaufsdruck in China

DOW JONES--Negative Vorzeichen haben am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einführung weiterer Strafzölle schon für den kommenden Monat in Aussicht gestellt hatte. Neben den zuvor schon angekündigten Zöllen von 25 Prozent auf Autos, pharmazeutische Produkte und Halbleiter will Trump nun auch die Importe von Bauholz mit Zöllen in dieser Höhe belegen.

Wer­bung Wer­bung

An den Börsen auf dem chinesischen Festland wurde der Verkaufsdruck gemildert durch die chinesische Zentralbank (PBoC), die zwei wichtige Zinssätze - die einjährige und die fünfjährige Loan Prime Rate - unverändert belassen hatte. Dies war von Volkswirten weithin erwartet worden. Ökonomen halten es aber für durchaus möglich, dass die PBoC im weiteren Jahresverlauf die Zinsen senkt, um der strauchelnden heimischen Wirtschaft unter die Arme zu helfen. In Schanghai beendete der Composite-Index den Handel kaum verändert.

In Hongkong lag der Hang-Seng-Index (HSI) im späten Handel 1,4 Prozent im Minus und zeigte sich damit erholt von anfangs deutlicheren Verlusten. Hauptsächlich Technologiewerte zogen den HSI nach unten, da die KI-Fantasie aus dem Markt entwich, wie Händler sagten. Alibaba fielen um 2,1, Tencent um 2,1 und Meituan um 6,3 Prozent. Lenovo profitierten nicht von guten Geschäftszahlen; die Aktie sackte um 5,4 Prozent ab. Der Computerhersteller hat im dritten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert und den Gewinn verdoppelt. Anleger fürchteten aber wohl, dass die drohenden US-Zölle die künftige Ertragsentwicklung beeinträchtigen könnten.

Wer­bung Wer­bung

Anleger in Japan trennten sich von Aktien exportorientierter Unternehmen, allen voran der Auto- und Pharmahersteller: Toyota Motor verbilligten sich um 1,6, Honda um 1,4 und Subaru um 4,1 Prozent. Im Pharmasektor gaben Chugai Pharmaceutical und Daiichi Sankyo um 0,6 und 2,4 Prozent nach. Druck auf die Aktien kam auch von den japanischen Marktzinsen, die auf den höchsten Stand seit November 2009 gestiegen sind, was den Yen zum Dollar aufwerten lässt. Der Nikkei-225-Index fiel um 1,2 Prozent auf 38.678 Punkte.

Gewinnmitnahmen ließen in Seoul den Kospi um 0,7 Prozent zurückkommen, nachdem der südkoreanische Aktienmarkt sieben Handelstage in Folge stetig gestiegen war. Verkauft wurden die zuletzt gut gelaufenen Aktien von Werftbetreibern und Rüstungsunternehmen. So ginges mit dem Kurs von HD Hyundai Heavy Industries um 12 Prozent nach unten, die Aktie der Holding HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering gab um 9 Prozent nach.

Wer­bung Wer­bung

Starke heimische Arbeitsmarktdaten belasteten den australischen Aktienmarkt. Der S&P/ASX-200 verlor 1,1 Prozent. Die gute Beschäftigungslage spricht gegen weitere Zinssenkungen der Reserve Bank of Australia. Nach Vorlage des Jahresergebnisses fielen Rio Tinto um 1,5 Prozent. Positiv wurden die Zahlen von Telstra (+5,6%) zum ersten Geschäftshalbjahr aufgenommen. Wesfarmers (+1,3%) hatte bei Vorlage von Halbjahreszahlen den Ausblick erhöht.

===

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.322,80 -1,1% +2,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.678,04 -1,2% -1,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.654,06 -0,7% +10,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.350,78 -0,0% -0,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.625,56 -1,4% +14,2% 09:00

Taiex (Taiwan) 23.487,46 -0,5% +2,0% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.929,70 -0,1% +3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.574,76 -0,4% -3,7% 10:00

BSE (Mumbai) 75.703,86 -0,3% -3,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0429 +0,0% 1,0425 1,0454 +0,7%

EUR/JPY 156,47 -0,9% 157,84 158,61 -3,9%

EUR/GBP 0,8279 -0,1% 0,8285 0,8286 +0,1%

GBP/USD 1,2597 +0,1% 1,2584 1,2619 +0,7%

USD/JPY 150,04 -0,9% 151,40 151,72 -4,6%

USD/KRW 1.438,85 -0,1% 1.440,98 1.438,49 -2,5%

USD/CNY 7,1672 -0,0% 7,1675 7,1735 -0,6%

USD/CNH 7,2705 -0,2% 7,2816 7,2851 +2,0%

USD/HKD 7,7784 +0,0% 7,7774 7,7740 +0,1%

AUD/USD 0,6367 +0,3% 0,6346 0,6363 +2,9%

NZD/USD 0,5723 +0,3% 0,5705 0,5724 +2,2%

Bitcoin

BTC/USD 96.898,00 +0,4% 96.538,45 95.704,50 +2,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,95 72,25 -0,4% -0,30 +1,0%

Brent/ICE 75,99 76,04 -0,1% -0,05 +2,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.948,58 2.933,35 +0,5% +15,23 +12,4%

Silber (Spot) 32,91 32,73 +0,6% +0,19 +14,0%

Platin (Spot) 978,50 974,88 +0,4% +3,63 +7,9%

Kupfer-Future 4,57 4,56 +0,2% +0,01 +13,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 02:30 ET (07:30 GMT)