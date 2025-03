MÄRKTE ASIEN/US-Zölle lasten auf Autoaktien in Tokio und Seoul

DOW JONES--Uneinheitlich haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag tendiert. Die von US-Präsident Donald Trump am Vorabend angekündigten Strafzölle von zusätzlich 25 Prozent auf Autoimporte belasteten vor allem die Aktien japanischer und südkoreanischer Hersteller, was die Leitindizes in Tokio und Seoul in negatives Terrain drückte. Die chinesischen Börsen zeigten sich dagegen mit Aufschlägen.

In Tokio gab der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent nach auf 37.800 Punkte. In Seoul verlor der Kospi 1,4 Prozent. Die Kurse der japanischen Autohersteller Toyota Motor, Honda und Nissan fielen um 2 bzw. 2,5 bzw. 1,7 Prozent. Mazda und Subaru verbilligten sich stärker um 6 und 5 Prozent. Für Hyundai Motor und Kia ging es in Seoul um 4,3 bzw. 3,5 Prozent nach unten. Der Kurs des Stahlkonzerns Hyundai Steel, der Autohersteller und Werften beliefert, gab um 3,3 Prozent nach.

Verkauft wurden auch wieder Technologieaktien, nachdem das KI-Halbleiterflaggschiff Nvidia in den USA über 5 Prozent eingebüßt hatte. In Tokio gaben Advantest um 7,4 und Tokyo Electron um 1,7 Prozent nach. In Seoul SK Hynix um 3,3 Prozent.

In Schanghai schloss der Composite-Index 0,2 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im dortigen Späthandel 0,7 Prozent im Plus.

Die Länder der Region Ostasien würden durch die neuen US-Zölle unterschiedlich stark belastet, erklärte Yeap Jun Rong, Stratege bei IG Market. Die chinesischen Börsen hätten der negativen Tendenz wohl deshalb getrotzt, weil Trump die reziproken Zölle, die ab der nächsten Woche gelten sollten, heruntergespielt habe. Analyst Angus Chan von Bocom International merkte an, dass auf chinesische Autos in den USA schon seit Jahren Zölle erhoben würden, so dass sich viele chinesische Autohersteller, Zulieferer und Batteriehersteller vom US-Markt ohnehin fernhielten. Daher dürften die Folgen für die chinesische Autoindustrie weit weniger gravierend sei. Passend dazu stieg der Kurs des Elektroautoherstellers BYD in Hongkong um 2,1 Prozent. Dongfeng kletterten um 3,8 Prozent. Für Great Wall Motor ging es in Schanghai um 1,6 Prozent nach oben. Geely gaben in Hongkong um 0,6 Prozent nach

Die australische Börse schloss 0,4 Prozent niedriger. Anleger fürchteten, dass auch australische Rohstoffe demnächst von US-Strafzöllen betroffen sein könnten, hieß es.

