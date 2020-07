MÄRKTE ASIEN/Verhalten positive Stimmung nach US-Arbeitsmarktbericht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen folgen am Freitag dem Muster der Wall Street: Die hatte positiv auf deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten für Juni reagiert angesichts von Anzeichen einer schneller als gedacht verlaufenden Erholung der US-Wirtschaft aus der Pandemie-Krise. Im Späthandel bröckelten die Gewinne in den USA aber ab, weil diese Sicht wegen immer weiter und schneller steigender Neuinfektionen in den USA ins Wanken geriet.

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA erreichte neue Rekordhöhen, so dass in einigen Bundesstaaten das Wiederhochfahren der Wirtschaft regional wieder rückgängig gemacht wurde. Zur Vorsicht mahnt Anleger auch der US-Unabhängigkeitstag, den viele US-Amerikaner gemeinsam verbringen dürften, womit die Infektionsgefahr zusätzlich steigt.

Chinesische Börsen vorn

Ausgerechnet die chinesischen Börsen zählen zu den festesten in der Region. Denn in den USA wurde eine überparteiliche Gesetzesvorlage zum Erlass neuer Sanktionen gegen China im Senat verabschiedet. Sie richtet sich gegen Personen und Institutionen, die Chinas Griff nach der Sonderverwaltungszone unterstützen. Laut den IG-Analysten werden die US-chinesischen Beziehungen auch weiter im Fokus stehen.

Doch überwiegt aktuell die Hoffnung auf eine zügige konjunkturelle Erholung angesichts der positiven US-Arbeitsmarktdaten. Trotz bestehender Zölle wird ein großer Teil des US-Konsums durch Importe aus China gedeckt. Der Schanghai-Composite legt im 1 Prozent zu, der HSI in Hongkong um 0,8 Prozent.

In Tokio ist mehr Vorsicht zu spüren, der Nikkei-225 steigt um magere 0,2 Prozent auf 22.189 Punkte und kommt damit von den Tageshochs zurück. Unterstützung vom Devisenmarkt bleibt weitgehend aus, denn Dollar und Yen bewegen sich weitgehend seitwärts.

In Sydney stagnieren die Aktienkurse im späten Geschäft. Deutlich erholte Einzelhandelsumsätze im Mai können die Stimmung nicht beflügeln. Allerdings hatte der Einzelhandelsumsatz im April auch einen Rekordabsturz verbucht und die Mai-Erholung kann dies nicht komplett wettmachen. Wie die NAB-Ökonomen anmerken, bleiben wichtige Einzelhandelssektoren klar unter Vorkrisenniveau. Eigene Daten der Bank legten zudem nahe, dass die Erholung der Einzelhandelserlöse im Juni schon wieder an Kraft verliere.

Ein erneuter Virusausbruch in Victoria dürfte die Entwicklung auch in den kommenden Monaten bremsen. Verbessert zeigen sich auch Baudaten für den Juni in Australien. Allerdings geht die Erholung auch hier langsam vonstatten. Bauaktivitäten, Beschäftigung und Auftragseingang lägen im Juni unter den langfristigen Werten, heißt es von Analysten.

Im neuseeländischen Wellington steigt der Kurs des Medizintechnikanbieters Pacific Edge um mehr als das Doppelte. Ein Test auf Blasenkrebs hat in den USA die Genehmigung auf vollständige finanzielle Erstattung für die Patienten erhalten. Händler sprechen von einem Meilenstein für das Unternehmen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.026,00 -0,11% -9,85% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.202,18 +0,25% -6,39% 08:00

Kospi (Seoul) 2.142,81 +0,35% -2,50% 08:00

Schanghai-Comp. 3.122,56 +1,04% +2,37% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.336,08 +0,84% -10,99% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.653,23 +0,63% -18,19% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.543,36 +0,46% -3,30% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21h % YTD

EUR/USD 1,1230 -0,1% 1,1238 1,1265 +0,1%

EUR/JPY 120,74 -0,1% 120,86 121,14 -1,0%

EUR/GBP 0,9013 -0,0% 0,9014 0,9021 +6,5%

GBP/USD 1,2460 -0,1% 1,2468 1,2485 -6,0%

USD/JPY 107,52 -0,0% 107,53 107,54 -1,1%

USD/KRW 1200,56 +0,1% 1199,27 1200,09 +3,9%

USD/CNY 7,0659 -0,0% 7,0670 7,0669 +1,5%

USD/CNH 7,0665 -0,0% 7,0680 7,0677 +1,5%

USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7503 7,7503 -0,5%

AUD/USD 0,6927 +0,0% 0,6924 0,6920 -1,2%

NZD/USD 0,6515 +0,1% 0,6510 0,6501 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.091,51 -0,6% 9.146,76 9.208,76 +26,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,24 40,65 -1,0% -0,41 -31,0%

Brent/ICE 42,71 43,14 -1,0% -0,43 -31,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.774,46 1.776,15 -0,1% -1,70 +16,9%

Silber (Spot) 18,01 17,91 +0,6% +0,11 +0,9%

Platin (Spot) 815,25 810,50 +0,6% +4,75 -15,5%

Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,7% -0,02 -3,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2020 01:15 ET (05:15 GMT)