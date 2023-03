MÄRKTE ASIEN/Verhaltene Erholung - Anleger warten auf Fed

HONGKONG/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien erholen sich am Dienstag dank positiver Vorgaben der US-Börsen mehr oder weniger deutlich von ihren Vortagesverlusten. Die Furcht vor einer Bankenkrise hat nachgelassen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) klar gemacht hat, dass genügend Liquidität vorhanden sei. Zudem wird der Kauf der angeschlagenen Credit Suisse (CS) durch den heimischen Wettbewerber UBS nun auch in Asien positiv gewertet, nachdem am Montag zunächst noch Skepsis geherrscht hatte. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank am späten Mittwoch wollten sich die Anleger allerdings nicht zu weit vorwagen, heißt es.

In Schanghai rückt der Composite-Index um 0,2 Prozent vor, der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt nach den heftigen Verlusten vom Montag nun 0,3 Prozent im Plus. Dort erholt sich die am Montag heftig abverkaufte Aktie der Bank HSBC um gut 2 Prozent. Am Aktienmarkt in Seoul verbessert sich der Kospi um 0,4 Prozent. Der Kurs von Netmarble steigt um 6,8 Prozent, nachdem der Entwickler von Online-Spielen eine neue Lizenz zur Veröffentlichung seiner Spiele in China erhalten hat. Davon profitieren auch die Wettbewerber Krafton (+2,2%) und NCsoft (+1,1%). Die Börse in Tokio ist wegen eines Feiertags geschlossen.

Mögliche Zinspause stützt australischen Aktienmarkt

Der australische Aktienmarkt schloss 0,8 Prozent höher, angeführt vom schwergewichteten Bankensektor. Die Aktien der vier größten Banken des Landes Commonwealth, NAB, ANZ und Westpac gewannen zwischen 0,5 und 1,4 Prozent. Stützend wirkten Erwägungen der australischen Notenbank, bei ihrer nächsten Zinssitzung im April eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einzulegen. Die Ankündigung einer Sonderdividende verhalf der Aktie des Kohlebergbauunternehmens New Hope zu einem Plus von 8,6 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.955,40 +0,8% -1,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.389,96 +0,5% +6,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.252,48 +0,5% +5,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.179,15 +0,9% -1,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.170,31 +1,0% -2,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.408,00 +0,4% -6,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0714 -0,1% 1,0723 1,0647 +0,1%

EUR/JPY 140,66 -0,2% 140,91 139,48 +0,2%

EUR/GBP 0,8740 +0,1% 0,8734 0,8747 -1,2%

GBP/USD 1,2259 -0,2% 1,2278 1,2173 +1,4%

USD/JPY 131,29 -0,1% 131,41 131,06 +0,1%

USD/KRW 1.308,79 +0,5% 1.302,51 1.312,06 +3,7%

USD/CNY 6,8799 +0,0% 6,8785 6,8924 -0,3%

USD/CNH 6,8778 +0,0% 6,8751 6,8936 -0,7%

USD/HKD 7,8404 -0,0% 7,8417 7,8467 +0,4%

AUD/USD 0,6691 -0,4% 0,6720 0,6670 -1,8%

NZD/USD 0,6214 -0,5% 0,6248 0,6247 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.813,84 -0,8% 28.025,62 27.855,94 +67,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,15 67,64 -0,7% -0,49 -16,6%

Brent/ICE 73,28 73,79 -0,7% -0,51 -14,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.982,17 1.978,38 +0,2% +3,79 +8,7%

Silber (Spot) 22,57 22,54 +0,1% +0,03 -5,8%

Platin (Spot) 990,15 993,05 -0,3% -2,90 -7,3%

Kupfer-Future 0,00 3,98 0% 0 +4,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

