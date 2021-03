MÄRKTE ASIEN/Verkäufe auf breiter Front - BoJ macht Kurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen werden am Freitag von mauen Wall-Street-Vorgaben nach unten gezogen. Erneut hatten dort steigende Anleiherenditen die Aktienkurse gedrückt - besonders im Technologiesektor, während ein um 9 Prozent einknickender Ölpreis Nachfragseorgen widerspiegelte. Sie wurden vor allem durch die verzögerten Impfkampagnen in Europa forciert, aber auch die politische Verstimmung zwischen den USA und Russland. In der gesamten Region und in Australien finden sich Ölwerte auf den Verliererlisten.

Im Fokus steht daneben die Sitzung der japanischen Notenbank (BoJ), die ihre Renditezielspanne ausgeweitet hat - wie am Vortag von manchen Teilnehmern erwartet. Dies gilt als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung . Zugleich teilte die Bank aber mit, umfangreiche ETF-Käufe vorzunehmen, falls sich die Märkte destabilisieren sollten.

Dies brachte wiederum den breiten Aktienindex Topix im Verlauf nach oben und sogar leicht ins Plus, weil sich die BoJ auf an diesen Index gebundene ETFs beschränken will. Bislang hatte sie auch auf Nikkei-gebundene ETFs gesetzt. Nicht zuletzt deshalb verliert der Nikkei-225 rund 1,1 Prozent.

Am chinesischen Markt stehen Technologiewerte unter besonders starkem Druck; so fällt der Chinext 1,7 Prozent, während der Schanghai Composite "nur" 1 Prozent nachgibt. Die Skepsis spiegelt sich in der Empfehlung der Experten von Central China Securities, die den Anlegern zu einem Abwarten raten. In Hongkong sackt der HSI um 1,6 Prozent ab.

Neben den Technologiewerten ziehen in Seoul (-0,6%) auch die Aktien von Ölraffinierien den Markt nach unten, nachdem die Preise am Vortag abgesackt waren. S-Oil und SK Innovation verlieren bis zu 2,8 Prozent. Gegen den Trend verteuern sich die Papiere des Impfstoffherstellers SK Bioscience um weitere 8,6 Prozent, nachdem das Unternehmen am Vortag ein furioses Börsen-Debüt gefeiert hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.717,30 -0,42% +1,98% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.849,57 -1,22% +9,00% 07:00

Kospi (Seoul) 3.048,12 -0,58% +6,08% 07:00

Schanghai-Comp. 3.410,18 -1,53% -1,81% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.922,71 -1,64% +6,56% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.144,96 +0,23% +9,35% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.621,46 -0,40% -0,14% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:54 % YTD

EUR/USD 1,1913 -0,0% 1,1917 1,1946 -2,5%

EUR/JPY 129,74 -0,1% 129,85 130,49 +2,9%

EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8559 0,8561 -4,1%

GBP/USD 1,3913 -0,1% 1,3924 1,3956 +1,7%

USD/JPY 108,92 -0,0% 108,97 109,25 +5,5%

USD/KRW 1131,75 +0,3% 1128,55 1126,40 +4,2%

USD/CNY 6,5119 +0,1% 6,5063 6,5032 -0,2%

USD/CNH 6,5166 +0,1% 6,5085 6,5016 +0,2%

USD/HKD 7,7667 +0,0% 7,7648 7,7653 +0,2%

AUD/USD 0,7744 -0,2% 0,7759 0,7801 +0,6%

NZD/USD 0,7167 -0,0% 0,7167 0,7228 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 57.785,50 +0,2% 57.693,75 58.352,50 +98,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,10 60,00 +0,2% 0,10 +23,4%

Brent/ICE 63,43 63,28 +0,2% 0,15 +22,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.731,04 1.735,21 -0,2% -4,16 -8,8%

Silber (Spot) 25,99 26,03 -0,1% -0,03 -1,5%

Platin (Spot) 1.207,05 1.204,65 +0,2% +2,40 +12,8%

Kupfer-Future 4,08 4,11 -0,7% -0,03 +15,9%

===

