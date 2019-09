MÄRKTE ASIEN/Verluste in Schanghai und Hongkong - Fosun-Aktie im Minus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Skepsis bezüglich des US-chinesischen Handelsstreits gewinnt am Montag wieder die Oberhand an den ostasiatischen Börsen. Insbesondere in Schanghai und in Hongkong geben die Aktienkurse nach, in Schanghai mit 1,3 Prozent am stärksten in der Region. In Japan wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Im südkoreanischen Seoul lautet die Tendenz knapp behauptet, in Sydney steigt das Marktbarometer dagegen um 0,3 Prozent. In Indien ziehen die Kurse derweil weiter an. Nach dem 5-prozentigen Kursfeuerwerk am Freitag in Reaktion auf die Ankündigung von Steuersenkungen, legt der BSE Sensex im Frühhandel um nochmals gut 2 Prozent zu.

Händler berichten von einem insgesamt eher gedämpften Geschäft. Nachdem in der Vorwoche erstmals seit zwei Monaten vorbereitende Gespräche für ein Treffen auf höherer Ebene im Oktober geführt wurde, warnte der Berater des Weißen Hauses, Michael Pillsbury, in einem Interview mit der South China Morning Post vor weiter steigenden US-Strafzöllen auf 50 oder gar 100 Prozent, sollten beide Seiten keine Einigung erzielen.

Am Devisenmarkt notiert der als eine Art Risikobarometer geltende Yen höher als zur gleichen Zeit am Freitag. Der Dollar kostet 107,72 Yen, verglichen mit 107,86.

Am Aktienmarkt in Hongkong fällt der Kurs von Fosun International um 1 Prozent, für Fosun Tourism geht es um knapp 4 Prozent abwärts. Das chinesische Firmenkonglomerat hatte im vergangenen Monat eingewilligt, 450 Millionen Pfund in das britische Reiseunternehmen Thomas Cook gesteckt und im Gegenzug einen Anteil von 75 Prozent an dem Reiseanbieter und von 25 Prozent an der Flugsparte erhalten. Nun hat Thomas Cook Insolvenz angemeldet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.755,20 +0,36% +19,64% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertagspause

Kospi (Seoul) 2.088,17 -0,16% +2,31% 08:00

Schanghai-Comp. 2.967,01 -1,31% +18,97% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.207,26 -0,86% +2,27% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.151,24 -0,27% +2,96% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.593,33 -0,26% -5,51% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 % YTD

EUR/USD 1,1021 +0,0% 1,1017 1,1064 -3,9%

EUR/JPY 118,73 +0,0% 118,68 119,26 -5,6%

EUR/GBP 0,8828 -0,1% 0,8836 0,8810 -1,9%

GBP/USD 1,2484 +0,1% 1,2469 1,2559 -2,0%

USD/JPY 107,73 +0,0% 107,73 107,79 -1,8%

USD/KRW 1194,13 -0,0% 1194,13 1189,30 +7,2%

USD/CNY 7,0916 -0,1% 7,0916 7,0875 +3,1%

USD/CNH 7,1113 +0,1% 7,1044 7,0861 +3,5%

USD/HKD 7,8382 -0,0% 7,8392 7,8328 +0,1%

AUD/USD 0,6778 +0,1% 0,6769 0,6804 -3,8%

NZD/USD 0,6273 +0,1% 0,6266 0,6294 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.967,75 -0,8% 10.045,25 10.171,75 +168,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 58,09 0% 0,00 +20,9%

Brent/ICE 64,96 64,28 +1,1% 0,68 +17,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.515,23 1.516,75 -0,1% -1,52 +18,1%

Silber (Spot) 18,26 17,99 +1,5% +0,27 +17,9%

Platin (Spot) 955,49 944,75 +1,1% +10,74 +20,0%

Kupfer-Future 2,59 2,59 0% 0 -2,1%

===

