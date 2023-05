MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Schanghai klar Schlusslicht

Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel Nikkei 225 29.129,6

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Abwärts geht es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und auch in Australien. Mit Ausnahme von Schanghai (-1,4%) fallen die Verluste dabei aber eher moderat und ähnlich wie am Vortag an der Wall Street aus. In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,5 Prozent nach unten auf 29.088 Punkte, in Hongkong um 0,7 Prozent. Für Vorsicht sorgt zum einen, dass es in Sachen drohender Zahlungsausfall wegen des im Juni drohenden Erreichens der Schuldenobergrenze der USA keinen Fortschritt gibt, nachdem sich US-Präsident Joe Biden am Vortag mit den Kongressführern dazu ausgetauscht hatte. Am Freitag soll es erneut Gespräche geben.

Zum anderen stehen im späteren Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise für April zur Veröffentlichung an. Sie werden im Hinblick auf das jüngste Signal einer Zinserhöhungspause der US-Notenbank und eines noch stärker datenabhängigen Vorgehens besonders gespannt erwartet. Am Vortag betonte der Präsident der Fed von New York, John Williams, erst wieder, dass es zu früh sei, schon vom Ende des Zinserhöhungszyklus auszugehen.

Bei den Einzelwerten an den Aktienmärkten machen vor allem Quartalszahlen die Kurse. Mitsubishi Motors büßen in Tokio 9,6 Prozent ein nach der Prognose eines über 40-prozentigen Nettogewinnrückgangs im laufenden Fiskaljahr. Toyota Motor zeigen sich im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage wenig verändert.

Das Einzelhandelsunternehmen Nitori (+4,1%) hat dagegen einen 5-prozentigen Nettogewinnanstieg avisiert. Nintendo (-0,6%) zeigen sich wenig bewegt, nachdem der Videospiel- und Konsolenhersteller für das laufende Jahr einen Rückgang des Nettogewinns um 21 Prozent in Aussicht gestellt hat. Im gerade abgelaufenen Quartal hatte das Unternehmen derweil deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet. Kawasaki Heavy Industries verlieren nach der Zahlenvorlage 4,6 Prozent, Konica Minolta sogar fast 10 Prozent. Yamaha Corp. kommen um ein halbes Prozent zurück.

