DAX24.845 ±-0,0%Est506.006 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Verluste zum Ausklang überwiegend erfolgreicher Börsenwoche

13.02.26 08:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ANZ Group Holdings Limited Registered Shs
24,00 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cochlear Ltd.
118,46 EUR -28,76 EUR -19,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commonwealth Bank Australia Ltd.
104,58 EUR -0,06 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
178.600,00 KRW 10.800,00 KRW 6,44%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
888.000,00 KRW 28.000,00 KRW 3,26%
Charts|News|Analysen
Westpac Banking Corp.
23,97 EUR -0,44 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach kräftigen Verlusten der Wall Street am Donnerstag ist es am Freitag auch an den Börsen in Asien nach einer überwiegend sehr erfolgreichen Woche nach unten gegangen. In den USA hatten wieder Sorgen die Oberhand gewonnen, dass die Einführung von KI negative Nebenwirkungen auf die Geschäftsmodelle vieler Branchen haben könnte. Unter anderem standen Aktien von Finanzunternehmen unter Druck, weil befürchtet wurde, dass KI das Vermögensverwaltungsgeschäft stören könnte.

Wer­bung

Der Fokus der Anleger sei zudem auf später am Tag anstehende Inflationsdaten aus den USA gerichtet gewesen. Sie könnten für neue Bewegung bei den zuletzt gedämpftem Zinssenkungserwartungen sorgen. In Tokio fiel der Nikkei-225 um 1,2 Prozent auf 56.942 Punkte. In der Wochenbilanz bedeutete das einen Anstieg um knapp 6 Prozent. In Schanghai ging es um 1,3 Prozent nach unten, in Hongkong (Späthandel) mit 1,9 Prozent noch stärker. In Sydney betrug das Minus 1,4 Prozent.

Die stark technologielastige Börse im südkoreanischen Seoul konnte sich zunächst der Abwärtstendenz entziehen und der Kospi lotete erneut Rekodhochs aus. Im Späthandel kamen die Kurse aber zurück und der Kospi ging 0,3 Prozent leichter aus dem Tag. Gegenüber dem Vorwochenschluss legte er Index 8,2 Prozent zu.

Das Schwergewicht Samsung Electronics stützte auf dem Rekordhoch der Aktie mit einem Plus von 1,5 Prozent, hatte zwischenzeitlich aber auch schon über 3 Prozent zugelegt. Die Halbleiteraktie SK Hynix rutschte dagegen zum Ende des Handels noch mit 0,9 Prozent ins Minus. Beide Unternehmen dürften aufgrund stark steigender Halbleiterpreise stärkere Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, erwarteten die Analysten von Nomura. Sie haben das Kursziel für SK Hynix angehoben.

Wer­bung

Samsung Electronics sind damit in dieser Woche um gut 14 Prozent gestiegen, beflügelt von Optimismus über die Geschäftsaussichten mit dem neuen HBM4-Hochleistungsarbeitsspeicher der nächsten Generation. SK Hynix brachten es auf ein Wochenplus von fast 5 Prozent.

In Sydney brachen Cochlear um rund 19 Prozent ein, nachdem der Hörimplantate-Hersteller mit seinem Gewinn für das erste Geschäftshalbjahr enttäuscht hatte. Abwärts ging es auch mit den Bankaktien, die an den beiden Vortagen stark gestiegen waren. Nach der Commonwealth Bank und ANZ meldete gleichwohl nun auch Westpax einen starken Gewinnanstieg für das erste Quartal. Im Zuge von Gewinnmitnahmen gaben Westpac dennoch um 1,2 Prozent nach und Commonwealth Bank um 1,4 Prozent. ANZ zogen dagegen um weitere 1,3 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.917,60 -1,4% +3,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 56.941,97 -1,2% +14,5% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 5.507,01 -0,3% +30,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.082,07 -1,3% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.595,51 -1,6% +6,3% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:16 % YTD

EUR/USD 1,1850 -0,2 1,1872 1,1866 +1,1%

EUR/JPY 181,92 0,3 181,32 181,68 -1,3%

EUR/GBP 0,8717 0,0 0,8714 0,8713 -0,1%

GBP/USD 1,3594 -0,2 1,3621 1,3619 +1,2%

USD/JPY 153,53 0,5 152,71 153,11 -2,3%

USD/KRW 1.447,95 0,4 1.441,89 1.441,25 +0,3%

USD/CNY 6,9435 0,1 6,9346 6,9378 -1,2%

USD/CNH 6,9096 0,2 6,8982 6,9008 -1,0%

USD/HKD 7,8157 -0,0 7,8162 7,8178 +0,4%

AUD/USD 0,7050 -0,5 0,7087 0,7115 +6,8%

NZD/USD 0,6017 -0,3 0,6034 0,6052 +5,0%

BTC/USD 66.495,15 0,4 66.250,35 66.922,35 -23,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,66 62,65 +0,0% +0,01 +12,8%

Brent/ICE 67,54 67,52 +0,0% +0,02 +14,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.957,25 4.926,50 +0,6% +30,75 +17,7%

Silber 77,16 75,175 +2,6% +1,99 +18,3%

Platin 1.717,22 1.690,01 +1,6% +27,21 +3,0%

Kupfer 5,79 5,79 +0,0% +0,00 +4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 02:39 ET (07:39 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ANZ Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ANZ Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen